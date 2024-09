Pixele w dłoń! Google przygotowało aktualizację dla 15 urządzeń

Jeśli użytkujesz smartfon z serii Pixel, Google ma dla Ciebie dobre wieści. Przygotowano aktualizację, która uaktualnia bazę zabezpieczeń i likwiduje niektóre błędy w oprogramowaniu.

Jedna z ostatnich aktualizacji przed Androidem 15

Zwykle kolejna wersja Androida miewała premierę wraz z prezentacją nowych smartfonów z serii Pixel. Tym razem było inaczej. Pixele: 9, 9 Pro i 9 Pro XL są już z nami, a świeżego Androida jeszcze nie widać. Zamiast tego, kilkanaście modeli smartfonów Google otrzymuje aktualizację innego rodzaju.

W pierwszym tygodniu miesiąca Pixele zwyczajowo dostają poprawki zabezpieczeń. I tak jest też tym razem. Smartfony z tej rodziny mogą liczyć na załatanie luk bezpieczeństwa. Dokładniej rzecz ujmując, tak właśnie się rzeczy mają w przypadku Pixeli 6 i nowszych.

Dodatkowo, nowa generacja urządzeń Google otrzymała poprawki skutkujące ulepszeniem działania modułu Wi-Fi, jako że niektórzy użytkownicy skarżyli się na zrywanie połączeń sieciowych lub ich niską wydajność. Teraz problem ten powinien przejść do historii.

Google Pixel 9 Pro XL (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Które smartfony Pixel dostają aktualizację?

Google precyzuje, które modele Pixeli mogą liczyć na aktualizację. Poniższe modele powinny już wyświetlać możliwość jej pobrania, jeśli wejdziemy w Ustawienia, a następnie sprawdzimy zakładki System oraz Aktualizacja oprogramowania (w nawiasach podano wersję łatki):

Pixel 6 – (AP2A.240905.003.F),

Pixel 6 Pro – (AP2A.240905.003.F1),

Pixel 6a – (AP2A.240905.003.F1),

Pixel 7 – (AP2A.240905.003),

Pixel 7 Pro – (AP2A.240905.003),

Pixel 7a – (AP2A.240905.003),

Pixel Tablet – (AP2A.240905.003),

Pixel Fold – (AP2A.240905.003),

Pixel 8 – (AP2A.240905.003),

Pixel 8 Pro – (AP2A.240905.003),

Pixel 8a – (AP2A.240905.003.A1),

Pixel 9 – (AD1A.240905.004),

Pixel 9 Pro – (AD1A.240905.004),

Pixel 9 Pro XL – (AD1A.240905.004),

Pixel 9 Pro Fold – (AD1A.240905.004).

Jak widać, inna wersja poprawek wędruje do smartfonów Pixel 6 aż do Pixela 8a, a inna do nowych „dziewiątek”. Wiąże się to też z koniecznością pobrania innego pakietu danych. Dla Pixela 7 jest to ponad 29 MB, zaś dla Pixela 9 – niecałe 16 MB.

Skoro aktualizacje są już dostępne, nie pozostaje nic, jak tylko je pobrać i zainstalować!