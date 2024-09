Nowy wentylator Xiaomi przynosi ulgę. Jak? Naturalnie

Nowy kolumnowy wentylator Xiaomi Smart Tower Fan 2 jest w stanie przynieść większą ulgę niż klasyczne urządzenia, równocześnie nie będąc przy tym szczególnie głośnym. Nie bez znaczenia jest też jego atrakcyjna cena.

Oto nowy kolumnowy wentylator Xiaomi Smart Tower Fan 2

Jak sama nazwa wskazuje, Xiaomi Smart Tower Fan 2 to drugi wentylator kolumnowy w ofercie chińskiego producenta. Urządzenia tego typu zyskują powoli popularność wśród użytkowników, którzy doceniają ich efektywność połączoną ze stosunkowo cichym działaniem – szczególnie w porównaniu do klasycznych modeli biurkowych i podłogowych.

Smart Tower Fan 2 wykorzystuje 10-stopniową turbinę, a każdy stopień zawiera 35 łopatek. Oznacza to, że łącznie urządzenie dysponuje 350 łopatkami, dzięki którym – jak chwali się producent – oferuje delikatny i naturalny podmuch, przynoszący realną ulgę w upalne dni i noce, choć pewnie nie taką jak przenośny klimatyzator.

Szeroki kąt działania (do 150 stopni) sprawia zaś, że nadaje się do użytku nie tylko przez pojedynczego użytkownika, ale też całą rodzinę czy grupę znajomych. Zasięg działania wynosi 10 metrów.

Czym różni się wentylator Xiaomi Smart Tower Fan 2 od Xiaomi Smart Tower Fan?

Większa część specyfikacji jest bliźniacza w stosunku do poprzedniego modelu. Coś, na co jednak warto zwrócić uwagę, to wzrost przepływu powietrza aż o 30%. W „Dwójce” wynosi on aż 494 m3/h, przy czym – podobnie jak inne parametry – można go regulować, korzystając z aplikacji na smartfonie lub tablecie. Z tego poziomu można wybrać też pożądany scenariusz nawiewu, na przykład jedną z imitacji natury.

Aplikacja wentylatora Smart Tower Fan 2 (fot. Xiaomi)

Skoro już dotarliśmy do tego miejsca, to warto wspomnieć o możliwości przyłączenia wentylatora do systemu inteligentnego domu, wykorzystując bramkę Bluetooth Mesh Gateway. Dzięki temu urządzenie może na przykład sprawdzać odczyty termometru i na tej podstawie automatycznie dobierać optymalne parametry działania. Dodatkowo Smart Tower Fan 2 jest jeszcze kompatybilny z Google Home i Alexą.

Dużym plusem urządzenia może okazać się również ciche działanie. Choć przy maksymalnej prędkości generuje ono blisko 60 dB, to już w trybie nocnym wartość ta spada poniżej 29 dB (poprzednik był o prawie 5 dB głośniejszy). Przy tym wszystkim nie zajmuje zbyt wiele miejsca – producent deklaruje, że podstawa ma wymiary zbliżone do kartki A4.

Cena naturalnego powiewu

Aktualnie Xiaomi Smart Tower Fan 2 jest dostępny w sprzedaży w Chinach, gdzie kosztuje 349 juanów (~190 złotych). Jako że poświęcona mu podstrona znalazła się już również na globalnej witrynie marki, można przypuszczać, że lada moment sprzęt ten wyjdzie poza granice Państwa Środka.

W oczekiwaniu na lokalną premierę urządzenia przypomnę, że jego poprzednik dotarł do Polski, a jego cena wynosi ~500 złotych. Aktualnie są jednak problemy z jego dostępnością.