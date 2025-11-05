Smartfon, którym nie zrobisz złego zdjęcia? Znalazłem taki

Artykuł sponsorowany

Aparat, a konkretniej możliwości fotograficzne, to bezapelacyjnie jeden z najistotniejszych aspektów współczesnych smartfonów. Na rynku nie brakuje producentów, którzy stale starają się udoskonalać to, co potrafią ich smartfony w zakresie zdjęć i wideo. Sztandarowym tego przykładem jest Huawei wraz ze swoim najnowszym, bezkompromisowym modelem Huawei Pura 80 Ultra, który już kolejny raz – dosłownie – przesuwa granice fotografii mobilnej. I to fakt, nie opinia.

Smartfon, którym nie zrobisz złego zdjęcia

O ile tylko smartfon, który w danym momencie dzierżę w dłoni, oferuje satysfakcjonujące możliwości foto, robienie zdjęć sprawia mi nie lada satysfakcję i jednorazowo, podczas jednego spaceru, jestem w stanie zrobić ich dziesiątki. A czy Huawei Pura 80 Ultra jest doskonałym fotosmartfonem? Zamiast pustych słów, niech najlepszym potwierdzeniem będzie fakt, że podczas całych testów wykonałem nim łącznie ponad 600 zdjęć. Co więcej, miałem niemałą zagwozdkę, żeby wybrać, które z nich uznać za te najfajniejsze i finalnie umieścić je w recenzji.

Już we wspomnianej recenzji napisałem, że zestaw aparatów w Huawei Pura 80 Ultra jest na tyle mocny i dopieszczony, że nie ma w nim słabych ogniw. Jakby tego było mało, oferuje też przy okazji innowacyjne rozwiązania, których w konkurencyjnych smartfonach po prostu nie ma.

Już główny aparat jest mocną jednostką. Mamy tu oczko z dużą, 1-calową, bardzo jasną matrycą ze zmienną przysłoną (f/1.6-4.0). W praktyce oznacza to, że generuje fotki o rewelacyjnej plastyce, wysokiej szczegółowości oraz ze znakomitym efektem HDR i świetnie wyglądającym rozmyciem tła za obiektami na pierwszym planie.

I, niezależnie od tego, co fotografowałem, zdjęcia za każdym razem zachwycały mnie właśnie tą niemalże bezkonkurencyjną plastyką, dużą ilością detali i kapitalną ostrością. Co więcej, za sprawą przywoływanej, bardzo dużej jasności sensora, uzyskiwane przeze mnie efekty były szalenie zadowalające nie tylko podczas robienia fotek w dzień. W trudniejszych, nocnych sceneriach, do gry wkraczał tryb nocny. I nawet w miejscach, gdzie pełno ulicznych latarń, neonów i innych wszelkiej maści źródeł światła, efekty cieszyły oko, a zdjęcia – co istotne – wyglądały naturalnie, niemal dokładnie tak, jak ja to widziałem, gdy je robiłem.

fot. Katarzyna Pura

Bezapelacyjnie największą nowością w aparatach Huawei Pura 80 Ultra jest wyjątkowy teleobiektyw. Wyjątkowy, bo niby teoretycznie jest jeden, ale w sumie są dwa. I, tu – skądinąd słusznie – możecie zapytać: Kordas, ale o czym ty w ogóle gadasz? Jak to możliwe? Spokojnie, już wyjaśniam.

Zastosowana technologia opiera się na dwóch peryskopowych obiektywach, które łączy ze sobą jedna, wspólna, duża matryca. Ta z kolei, mechanicznie przeskakuje między tymi dwoma oczkami, zależnie od wybranej przez nas wartości zbliżenia. W efekcie, mamy do dyspozycji dwie wartości bezstratnego, optycznego zoomu – 3,7x oraz imponujące 9,4x.

Stanowi to absolutnie unikatową cechę Huawei Pura 80 Ultra na skalę całego rynku. Zazwyczaj bowiem, jeśli dany smartfon był wyposażony w więcej niż jeden teleobiektyw, to – po prostu – każdy z nich miał swój osobny sensor. Za każdym razem, momentowi przeskoczenia matrycy między obiektywami (dzieje się to bardzo szybko) towarzyszy charakterystyczny, mechaniczny dźwięk – fajne.

Przyznam, że jeśli miałbym wybrać jeden, ulubiony aparat zastosowany w Huawei Pura 80 Ultra, moim faworytem byłby właśnie on – podwójny teleobiektyw. Ba, złapałem się nawet na tym, że używałem go znacznie częściej i pstrykałem nim więcej zdjęć, aniżeli głównym oczkiem. Wykonane nim zdjęcia wszelkiej maści kwiatów, zwierząt czy po prostu różnych obiektów, praktycznie za każdym razem wzbudzały we mnie wręcz zachwyt.

Bo nie dość, że teleobiektyw ten znakomicie radzi sobie z łapaniem ostrości na większych i mniejszych obiektach, rejestrując przy tym dużą ilość detali, to jeszcze jest w stanie uchwycić je z kapitalnej perspektywy, generując przy tym absolutnie fantastycznie wyglądający efekt bokeh, czyli rozmycie tła. Sprawia to, że nawet pozornie zwykłe zdjęcie jakiejś pospolitej roślinki potrafi wyglądać na swój sposób magicznie. Świetnie prezentują się też zrobione z użyciem teleobiektywu zdjęcia makro.

Ale oczywiście zalety podwójnego teleobiektywu nie kończą się tylko na fotografii obiektów, bo także w zakresie robienia zdjęć krajobrazów ma on się czym pochwalić. Zarówno zdjęcia wykonane z zoomem 3,7x, jak i 9,4x, prezentują bardzo wysoką szczegółowość, z kolei maksymalne przybliżenie wynosi tu aż do 100x.

Na docenienie zasługuje również unikatowy sensor Ultra Chroma, który działa jak kolorymetr. Jego zadaniem jest zapisywanie informacji o kolorach w fotografowanych kadrach. Dane te są następnie łączone z tym, co uchwyciły same obiektywy. Efektem tego jest stuprocentowo spójna i dobrze odwzorowana kolorystyka na fotkach wykonanych każdym z oczek aparatu. Niewiele testowanych przeze mnie smartfonów umiało w spójność kolorów tak bardzo jak Huawei Pura 80 Ultra.

Osoby lubiące wykorzystywać smartfon do zapisywania wspomnień w postaci filmów ucieszy fakt, że Huawei Pura 80 Ultra pozwala na nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę z płynną stabilizacją obrazu oraz z szerszym zakresem dynamiki, czyli w HDR.

Mocne strony Huawei Pura 80 Ultra nie kończą się na aparacie

Choć mogłoby się wydawać, że jedyną istotną zaletą Huawei Pura 80 Ultra jest tylko jego aparat – nic bardziej mylnego. Nie brak mu bowiem innych aspektów, które sprawiają, że użytkowanie na co dzień jest przyjemnym doświadczeniem. Ot, tak po prostu.

Równie ważną kwestią – tuż obok aparatu – jest wyświetlacz. Ten w Huawei Pura 80 Ultra został wykonany w technologii OLED LTPO, dzięki której oferuje nasyconą, miłą dla oka kolorystykę, głębokie czernie oraz adaptacyjną częstotliwość w zakresie 1-120 Hz, która zapewnia poczucie dużej płynności obrazu przy zachowaniu energooszczędności. Wysoka rozdzielczość sprawia, że wyświetlany obraz jest ostry i szczegółowy, a dzięki jasności do 3000 nitów nie musimy obawiać się o widoczność nawet w mocnym słońcu.

Nie bez znaczenia jest jeszcze jeden parametr, na który wciąż nie wszyscy producenci zwracają uwagę – przyciemnianie PWM o częstotliwości 1440 Hz. To za jego sprawą ekran pozbawiony jest efektu migotania przy niskich jasnościach, który może być męczący dla oczu. Zresztą, poza tym Huawei zastosował też inne rozwiązania ochrony wzroku, na czele z redukcją emisji szkodliwego dla wzroku światła niebieskiego.

Wrażenia multimedialne na wysokim poziomie zapewniają również głośniki stereo, które – w moim odczuciu – brzmią lepiej od niejednego konkurencyjnego flagowca. Dzięki nim, nawet jeśli nie mamy pod ręką słuchawek, oglądanie filmów, jak i słuchanie muzyki w domowym zaciszu (nie polecam korzystania z głośników w miejscach publicznych – są naprawdę głośne ;)) wcale nie jest niemiłym doświadczeniem.

Nie mógłbym też nie wspomnieć o baterii, pozwalającej na użytkowanie przez cały intensywny dzień do późnego wieczora, bez obaw o rozładowanie na półmetku dnia. A gdy już przychodzi pora uzupełnienia akumulatora – dzięki ładowaniu o mocy 100 W potrwa to zaledwie mniej niż 45 minut.

Co z aplikacjami, zapytacie? Trzeba nieco pokombinować, ale z użyciem dostępnych na telefonie narzędzi już w kilka chwil można się cieszyć wszystkimi programami, których używamy na co dzień. Bardziej szczegółowo omówiłem ten temat w recenzji – zainteresowanych odsyłam.

Huawei Pura 80 Ultra w sprzedaży

Na koniec warto przypomnieć, że Huawei Pura 80 Ultra można kupić w premierowej promocji, która trwa do 23 listopada. Korzystając z niej, w prezencie otrzymamy zegarek Huawei Watch Fit 4 Pro oraz specjalny pakiet rocznej ochrony Huawei Care+. Obejmuje on bezpłatną wymianę wyświetlacza w sytuacji jego przypadkowego uszkodzenia, a także wymianę baterii, jeśli w rok od zakupu jej wydajność spadnie poniżej 85%.

Oprócz tego, decydując się na zakup smartfona w oficjalnym sklepie marki, czyli na huawei.pl, możemy obniżyć jego cenę o 8% rabatu, zapisując się do newslettera, a dodatkowo rozłożyć ją na 20 rat 0%.

Sprawdź ofertę na Huawei Pura 80 Ultra na huawei.pl



Materiał powstał na zlecenie Huawei CBG Polska