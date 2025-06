Dreame Aqua 10 Pro Track zadebiutował. Ma kilka ciekawych funkcji

Robot sprzątający Dreame Aqua 10 Pro Track zapowiada się na interesującą propozycję dla wymagających użytkowników. Na pokładzie dostępnych jest kilka ciekawych funkcji.

Co oferuje Dreame Aqua 10 Pro Track?

Robot sprzątający to dziś dla wielu osób niemal niezbędny element wyposażenia domu. Interesującą ofertę ma omawiany producent, który może pochwalić się przykładowo modelem Dreame Z30 AquaCycle. W portfolio mamy jeszcze niedawno wprowadzony do sprzedaży Dreame L50 Ultra czy również dostępny w Polsce model Dreame L40s Pro Ultra.

Przejdźmy jednak wreszcie do nowego Dreame Aqua 10 Pro Track. Jak podaje producent, mamy do czynienia z pierwszym robotem wyposażonym w technologię Track-type Roller Mop z natryskiem świeżej wody w czasie rzeczywistym. Ma to zapewnić doskonałą wydajność mopowania z szerszym pokryciem podłogi i lepszym kontaktem z czyszczoną nawierzchnią.

Do pracy wykorzystywana jest w woda w temperaturze 45 stopni Celsjusza. Do tego dochodzi funkcja automatycznego czyszczenia w temperaturze do 100 stopni Celsjusza, co ma pozwolić na skuteczne usuwanie tłuszczu i innych zabrudzeń z nakładek mopujących. Warto jeszcze wspomnieć o systemie pokonywania przeszkód ProLeap, który – z wykorzystaniem dwóch nóżek – umożliwia wspinaczkę na przeszkody o łącznej wysokości do 6 cm.

Producent wśród zalet wymienia też system podwójnej szczotki oraz funkcję, której zadaniem jest zapobieganie przyklejaniu się i plątaniu się włosów. Z kolei system podnoszenia szczotki zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń. Wypada dodać, że robot sprzątający wykorzystuje technologię VersaLift DToF do identyfikowania i omijania 240 obiektów.

Moc ssania sięga 25000 Pa, wymiary robota to 35 x 35 x 11,9 cm, a stacja dokująca ma 42 x 44 x 50 cm. W stacji na wodę przeznaczone są dwa zbiorniki – pierwszy na czystą o pojemności 4 litrów i drugi na brudną oferujący pojemność 3,5 litra. Z kolei worek na kurz ma 3,2 litra, co – według zapewnień firmy – powinno wystarczyć na 100 dni.

Dostępność na ten moment rozczarowuje

Robot sprzątający obecnie oferowany jest w Singapurze w cenie startującej od 1899 dolarów singapurskich, co przekłada się na równowartość około 5,5 tys. złotych. Szczegóły na temat debiutu na pozostałych rynkach nie są jeszcze znane.