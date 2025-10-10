Bardzo udany tablet Huawei w super cenie

Przygotowana przez Jakuba recenzja Huawei MatePad 11.5 PapperMatte Edition jest świadectwem, że to urządzenie, które z powodzeniem może zaspokoić oczekiwania użytkowników. To bowiem tablet z matowym ekranem, a zdaniem Kuby matowy ekran PaperMatte zmienia dosłownie wszystko. Do tego teraz – dzięki promocji – to również tani tablet.

Promocja na świetny tablet Huawei MatePad 11.5 PapperMatte Edition. W tej cenie to naprawdę super wybór

Już w momencie polskiej premiery w kwietniu 2024 roku tablet Huawei MatePad 11.5 PapperMatte Edition nie kosztował wiele, bo 1399 złotych (do końca maja producent dodawał do niego rysik w prezencie, za który standardowo trzeba zapłacić 399 złotych). Teraz jego cena została obniżona do 999 złotych, aczkolwiek mi nie udało się nigdzie znaleźć samego tabletu w sklepach.

Promocja obejmuje jednak również zestaw tablet + rysik oraz tablet + rysik + klawiatura. Ten pierwszy kosztuje 1199 złotych, natomiast drugi 1299 złotych. W takiej sytuacji wręcz grzechem byłoby niezdecydowanie się na ten ostatni, gdy różnica to zaledwie 100 złotych, a klawiatura z pewnością się przyda.

Oferta obowiązuje w sklepie huawei.pl oraz u wybranych partnerów handlowych producenta do 26 października 2025 roku lub do wyczerpania zapasów.

Huawei MatePad 11.5 PapperMatte Edition to tablet, który warto kupić

Bezapelacyjnie matowy ekran jest tym, czym tablet Huawei MatePad 11.5 PapperMatte Edition może Was rozkochać w sobie. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że gdy po raz pierwszy skorzystacie z urządzenia z takim wyświetlaczem, już nigdy nie wrócicie do błyszczących ekranów.

Nie tylko matowe wykończenie panelu może się Wam spodobać, ale też jakość wyświetlanych treści, gdyż ma on wysoką rozdzielczość 2200×1440 pikseli i do tego funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Tablet Huawei MatePad 11.5 PapperMatte Edition zapewnia również 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, długi czas pracy (do 10 godzin dzięki akumulatorowi o pojemności 7700 mAh), aparaty 13 Mpix i 8 Mpix na przodzie oraz 2 mikrofony i 4 głośniki.

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć, że oczywiście można korzystać z aplikacji Google oraz innych popularnych programów na tabletach Huawei. Płatności nie działają, ale to dlatego, ze ten tablet nie ma NFC.