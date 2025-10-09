Mega wyprzedaż w Biedronce! Pokochasz ten sprzęt

Biedronka po raz kolejny obniżyła ceny swojego asortymentu o kilkadziesiąt procent. W dużo niższych cenach kupisz sprzęt, który na pewno pokochasz, ponieważ dzięki niemu Twoje życie stanie się łatwiejsze.

Flash deal w sklepie Biedronka Home. Przydatny sprzęt taniej o nawet ponad 50%

W obniżonej cenie kupicie na przykład robot Dreame C1, który umyje za Was okna, płytki i lustra, a także kabinę prysznicową lub szklany parawan łazienkowy. Niestraszne mu są przeszkody, ponieważ wyposażono go w ponad 10 zaawansowanych czujników, dzięki czemu w zaledwie 0,02 sekundy namierza miejsca, których powinien unikać.

Robot Dreame C1 czyści powierzchnię za pomocą nakładki z mikrofibry i wyposażony jest w zbiornik o pojemności 80 ml, co ma wystarczyć na nawet 60 minut nieprzerwanego mycia na mokro. Producent deklaruje, że urządzenie dokładnie wyczyści również rogi.

Aktualnie robot Dreame C1 sprzedawany jest w sklepie Biedronka Home za 1499 złotych. W innych sklepach trzeba zapłacić za niego więcej – w Media Expert 1999 złotych, na stronie Dreame 1699 złotych, a w RTV Euro AGD 1599 złotych.

Robot do mycia okien Dreame C1 za 1499 złotych (źródło: Biedronka Home)

Taniej, bo za 379 złotych, kupicie również frytkownicę beztłuszczową marki KaringBee o mocy 2200 W z dwoma osobnymi koszami o pojemności 4 litrów każdy. To świetne rozwiązanie w sytuacji, gdy ktoś chce przygotować danie, którego składniki wymagają różnej obróbki. Posiadacz tego sprzętu może skorzystać z 8 automatycznych programów lub samodzielnie ustawić parametry.

Dwukomorowa frytkownica beztłuszczowa KaringBee (2200 W) za 379 złotych (źródło: Biedronka Home)

W przystępnej cenie, bo za 319 złotych, Biedronka sprzedaje również przewodowy odkurzacz pionowy Vactidy C8 o sile ssania 60 kPa z teleskopową rurą o długości od 85 do 110 cm i podświetleniem LED na szczotce. Oferuje on dwa tryby pracy i możliwość postawienia go pionowo w dowolnym miejscu bez obawy, że się przewróci.

Przewodowy odkurzacz pionowy Vactidy C8 za 319 złotych (źródło: Biedronka Home)

Za niewiele więcej, bo za 399 złotych, możecie natomiast kupić robot sprzątający Vactidy Nimble T8 o mocy ssania 3 kPa z funkcją mopowania. Według deklaracji, jest on w stanie pracować do 100 minut (co ma pozwolić posprzątać 120 m2) oraz oferuje 4 tryby: czyszczenie podstawowe, czyszczenie pokojów (zygzak), doczyszczanie narożników i czyszczenie punktowe.

Robot sprzątający Vactidy Nimble T8 za 399 złotych (źródło: Biedronka Home)

Wszystkie oferty flash deal znajdziecie na tej stronie internetowej.

Czajnik lub plecak za 1 złoty za zakupy w sklepie Biedronka Home

Jeśli kupicie jeden z ww. sprzętów, z wyjątkiem odkurzacza pionowego, lub zrobicie zakupy na kwotę minimum 399 złotych, możecie dokupić za 1 złoty czajnik elektryczny Mellerware Spring o pojemności 1,8 litra i mocy 2200 W albo plecak Puccini Legacy.