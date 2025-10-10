Nowe procesory Intela. Bardziej amerykańskie niż Mustang

Czas na otwarcie nowego rozdziału w historii amerykańskiego giganta. Intel zaprezentował nową generację procesorów do laptopów i serwerów. Elastyczność i wydajność to nie jedyne zalety.

Co oferują nowe procesory Intel Panther Lake?

Nie sposób nie zacząć omawiania SoC Panther Lake od najważniejszej kwestii – są to pierwsze układy opracowane na bazie nowej litografii Intel 18A. Ich główną zaletą ma być bezproblemowa skalowalność – dzięki temu fabryka może przygotować fizycznie kilka różnych CPU o zróżnicowanej specyfikacji, a od producenta laptopów zależy, na jaki procesor się zdecyduje.

Czym „Pantery” mają wyróżniać się na tle poprzedniej generacji – Lunar Lake? Intel wskazuje na trzy kluczowe elementy:

16 nowych rdzeni „P” (skupionych na wydajności) i „E” (energooszczędności), dostarczających o 50% lepsze wyniki w porównaniu z procesorami zaprezentowanymi w 2024 roku,

nowy układ graficzny Intel Arc z 12 rdzeniami Xe, również o osiągający o 50% lepsze wyniki względem poprzedników,

nowy projekt XPU, skupiający się na akceleracji AI, dostarczający moc sięgającą 180 TOPS,

Według Intela zmiany w architekturze umożliwiły Panther Lake osiągnięcie wydajności procesorów Arrow Lake, zachowując energooszczędność architektury Lunar Lake.

Prezes Intela, Lip-Bu Tan, z waflem wypełnionym procesorami Intel Core Ultra 3 Panther Lake (Źródło: Intel)

Clearwater Forest – nowe źródło obliczeń serwerowych

Oprócz prezentacji nowości dedykowanych sprzętom mobilnym, Intel pokazał również coś dla większych graczy – architekturę Clearwater Forest. Xeon 6+ ma być najbardziej wydajnym procesorem serwerowym, również opartym na litografii Intel 18A. Wśród najważniejszych cech nowych CPU gigant wymienia do 288 rdzeni typu „E”, o 17% wyższe IPC (Instructions Per Cycle) w porównaniu z architekturą Sierra Forest oraz „zauważalny wzrost gęstości, przepustowości i wydajności energetycznej”.

O co chodzi z tym Intel 18A?

Dlaczego nowy proces litograficzny jest dla amerykańskiego giganta tak ważny? Ponieważ Intel 18A pochłonął sporo pracy, rodził się w bólach, a firma w ostatnim czasie nie była w najlepszej kondycji. Poprzedni prezes Intela, Pat Gelsinger, upatrywał wręcz w nowej technologii sposobu na odwrócenie losów firmy i powrót na szczyt. Dla przypomnienia, obecnym CEO Intela jest Lip-Bu Tan.

Jak zatem ostatecznie wygląda ostateczny obraz 18A? To pierwszy węzeł Intela o rozmiarze 2 nanometrów, opracowany i produkowany w Stanach Zjednoczonych. Można by zatem powiedzieć, że jest bardziej amerykański niż sam Ford Mustang – a przynajmniej jego elektryczna wersja Mach E, która powstaje w Chinach i Meksyku.

Według Intela, 18A dostarcza o 15% lepsze osiągi w przeliczeniu na Wat energii i 30% gęstsze chipy w porównaniu do Intel 35. Wśród najważniejszych innowacji, jakie wnosi nowa litografia, Intel wskazuje na RibbonFET – nową architekturę tranzystorów od ponad dekady, umożliwiająca lepsze skalowanie i wprowadzanie zmiany bez utraty wydajności i efektywności energetycznej oraz PowerVia – system zasilania tylnej części chipsetów, poprawiający przekazywanie sygnału i przepływ mocy.

Intel 18A ma stanowić fundament dla przynajmniej trzech kolejnych generacji produktów giganta przygotowywanych zarówno z myślą o rynku konsumenckim, jak i serwerowni.

Kiedy procesory Intel Panther Lake trafią na rynek?

Produkcja SoC Panther Lake na dużą skalę ma rozpocząć się jeszcze w 2025 roku. Pierwsze procesory zobaczymy w ciągu najbliższych miesięcy, a rozszerzona dostępność obiecywana jest już w styczniu 2026 roku.

W przypadku architektury Clearwater Forest i układów Xeon6+, te zostaną udostępnione w pierwszej połowie 2026 roku.