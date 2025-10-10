Orange wyciąga wtyczkę. Jedna z usług przestanie działać

Pomarańczowy operator informuje, że wkrótce jedna z jego usług przestanie działać. Orange stanowczo wyciąga wtyczkę i daje kilka miesięcy na wyeksportowanie danych, zanim zostaną bezpowrotnie usunięte.

Orange wyłącza jedną z usług

Pod koniec czerwca 2025 roku informowaliśmy, że z końcem lipca br. Orange na dobre zamknie swój sklep z elektroniką w aplikacji Orange Flex. Wygląda jednak na to, że to nie koniec procesu „wyjmowania wtyczek” przez tego operatora. Przedsiębiorstwo przekazało wiadomość, że z dniem 1 lutego 2026 roku do przeszłości odejdzie kolejna usługa.

MultiBox, MultiBox Platinum oraz MultiBox Gold zostaną oficjalnie i całkowicie wyłączone, a konta, z których dotychczas korzystali klienci, trwale dezaktywowane. Oznacza to, że obecni użytkownicy utracą możliwość pobierania plików, przeglądania archiwalnych e-maili, otrzymywania nowych wiadomości czy potwierdzania zmiany loginów.

Operator zachęca, aby osoby korzystające z adresu mailowego usługi MultiBox do logowania lub kontaktowania się, zaktualizowały swoje dane. Ponadto Orange zaleca wyeksportowanie wszystkich danych, ponieważ z dniem zamknięcia usługi wszelkie pliki i wiadomości zostaną usunięte bez możliwości ich odzyskania.

Firma informuje, że do 1 lutego 2026 roku usługi z zakresu MultiBox pozostaną dostępne zarówno do odczytu, jak i pobrania. Jeśli więc jesteś aktywnym użytkownikiem, nadal możesz:

logować się i przeglądać zgromadzone dane,

potwierdzić zmianę loginu,

pobrać i zapisać archiwalne dane.

W jaki sposób zabezpieczyć i zapisać dane ze skrzynki Orange MultiBox?

Jeśli jesteś użytkownikiem MultiBox, możesz zabezpieczyć zgromadzone dotychczas dane. Wystarczy, że zalogujesz się do skrzynki, zaznaczysz wybrane dane, np. e-maile, SMS-y, MMS-y, kontakty czy foldery, a następnie klikniesz w zakładkę „Więcej” oraz wybierzesz opcję „Eksportuj”, „Pobierz” lub „Drukuj”.

Ponadto wszystkie maile możesz pobrać poprzez program pocztowy w oparciu o instrukcję.

Dlaczego Orange rezygnuje ze świadczenia usługi MultiBox?

Pomarańczowy operator twierdzi, że powodem rezygnacji z usługi są zmiany technologiczne, jakie zaszły w ciągu ostatnich 5 lat. Ponadto według przedsiębiorstwa utrzymywanie usługi może nie dawać już gwarancji niezawodności i zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa.

Orange wspomina także, iż skrzynka już od 2020 roku nie jest oferowana nowym klientom.