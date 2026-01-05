Zmiana ustawień TV nigdy nie była tak prosta

Firma Google ma wiele pomysłów na rozwój swoich produktów, ale ostatnio je wszystkie łączy jedno narzędzie: AI. Nie inaczej wygląda to w przypadku systemu Google TV, czyli platformy Smart TV, obecnej między innymi na telewizorach marek TCL, Panasonic, Sony, Sharp czy Xiaomi. W jaki sposób sztuczna inteligencja wzbogaci ten system w 2026 roku? Targi CES przyniosły odpowiedź.

Zmiany w Google TV. Dzięki AI korzystanie z telewizora stanie się wygodniejsze

Dzięki Gemini użytkownicy telewizorów z systemem Google TV będą mogli w dowolnym momencie zadać jakiekolwiek pytanie i uzyskać odpowiedź w formie tekstu, obrazu, filmu czy też treści aktualizowanej na bieżąco (to ostatnie głównie w przypadku wydarzeń sportowych na żywo). Sztuczna inteligencja pozwoli również na przeszukiwanie biblioteki Zdjęć Google, a do tego przerabianie fotografii (także w formie klipów wideo) lub tworzenie z nich pokazów slajdów.

Najciekawsze jednak wydaje się to, że wirtualny asystent pomoże użytkownikom w dostosowaniu telewizora do ich potrzeb bez konieczności przegrzebywania się przez Ustawienia czy też znajomość konkretnych pojęć. Do zmiany parametrów będzie można użyć naturalnego języka, np. Gemini, ekran jest zbyt ciemny albo Gemini, nie słyszę, co oni mówią, albo Gemini, twarze na ekranie są strasznie czerwone.

TCL X11L – flagowy telewizor, który pozwoli tego zasmakować

Pierwszymi telewizorami, które pozwolą na zmianę ustawień w tak wygodny sposób, będą modele wchodzące w skład zaprezentowanej podczas targów CES 2026 serii X11L. Mowa o 75-, 85- i 98-calowym urządzeniu z podświetleniem SQD-Mini LED.

Co to takiego? Otóż jest to nowa technologia, wykorzystująca bardziej zaawansowane kropki kwantowe, dzięki którym możliwe ma być uzyskanie nawet 20 tysięcy stref lokalnego ściemniania, jasności sięgającej aż 10000 nitów oraz pokrycia 100% przestrzeni barw BT.2020.

TCL X11L (fot. TCL)

Wszystko to przy grubości zaledwie 2 cm i cenach rozpoczynających się od 6999 dolarów. Po obecnym kursie przekłada się to ~25165 złotych, ale na razie nie mamy żadnych informacji na temat ewentualnej premiery w Polsce.

TCL X11L (fot. TCL)

Przy okazji wraz z serią X11 (choć nie od razu) na telewizorach TCL zadebiutuje również aplikacja Xbox Game Pass, umożliwiająca granie w popularne gry wideo poprzez chmurowy streaming. Od dłuższego czasu usługa jest także dostępna na telewizorach Samsung, a od niedawna mogą z niej korzystać również posiadacze wybranych urządzeń LG.