Nowy smart ring już w Polsce. Lekkość i smukłość to jego znaki rozpoznawcze

Na polskim rynku zadebiutował właśnie nowy inteligentny pierścień. RingConn Gen. 2 to smukły i lekki sprzęt do monitorowania zdrowia. Jakie oferuje funkcje i na ile go wyceniono?

Inteligentny pierścień RingConn Gen. 2 już w Polsce

Na polskim rynku debiutuje nowy inteligentny pierścień RingConn Gen 2. Ten niewielki sprzęt początkowo oferowany był za pośrednictwem platformy crowdfundingowej Kickstarter, gdzie wzbudził zainteresowanie wielu osób. Jak zaznaczają przedstawiciele marki, w ciągu zaledwie 30 minut od startu kampania zdobyła 2 tysiące sponsorów, a po 4 godzinach licznik przebił milion dolarów finansowania.

Najnowszy RingConn to już druga generacja urządzenia, która została odchudzona o niemalże 25% w porównaniu do pierwotnej wersji. Tym razem producentowi udało się zmieścić wszystkie sensory, moduły i całą elektronikę w zgrabnej konstrukcji o grubości 2 milimetrów oraz 6,8 milimetrów szerokości. Masę z kolei zredukowano o 33%, dzięki czemu inteligentny pierścień waży jedynie 2 gramy.

RingConn Gen. 2 (źródło: RingConn)

Mimo niewielkich rozmiarów producent deklaruje, że Ring Conn Gen 2. może pracować na jednym ładowaniu od 10 do 12 dni. Ponadto, w zestawie z urządzeniem użytkownik otrzymuje etui z wbudowaną ładowarką, która może pełnić rolę powerbanku. W pełni naładowane etui ma zagwarantować energię dla pierścienia na dodatkowe 150 dni.

RingConn Gen. 2 (źródło: RingConn)

RingConn Gen. 2: funkcjonalność, dostępność i cena

Zgodnie z deklaracją producenta nowy RingConn jako pierwszy smart pierścień na świecie oferuje funkcję detekcji bezdechu sennego. Wiele osób na całym świecie doświadcza bezdechu sennego, jednakże około 80% przypadków nie zostało zdiagnozowanych, co negatywnie wpływa na jakość snu, odczucie zmęczenia, a także może powodować poważniejsze problemy zdrowotne – od bólu głowy, przez nadciśnienie, aż po choroby serca.

RingConn Gen. 2 (źródło: RingConn)

Ponadto, nowy model przeprowadza analizę danych zdrowotnych, takich jak puls, saturacja krwi, zmienność rytmu zatokowego, jakość oddechu, fazy snu, cykl menstruacyjny oraz poziom stresu. RingConn drugiej generacji może też śledzić aktywność fizyczną, liczbę kroków czy spalone kalorie.

Sprzęt łączy się z bezpłatną aplikacją i komunikuje ze znanymi platformami, takimi jak Apple Health czy Google Fit. Apka obsługiwana jest już w języku polskim, a dzięki Asystentowi Zdrowia AI użytkownicy mogą poznawać codzienne podsumowania na temat własnego zdrowia oraz sugestie dotyczące celów.

RingConn Gen. 2 oferowany jest w łącznie 27 wariantach – w dziewięciu rozmiarach i trzech kolorach: matowym czarnym, srebrnym i złotym. Urządzenie kosztuje około 1449 złotych i pojawia się już w wybranych sklepach w Polsce.