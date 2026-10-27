Rewolucyjna zmiana już od listopada. mObywatel się przyda

Już 1 listopada 2026 roku wejdzie w życie rewolucyjna zmiana. W związku z nią mieszkańcy Polski będą mieli kolejny powód, żeby sięgnąć po aplikację mObywatel.

Od 1 listopada 2026 roku Polacy będą mieli kolejny powód, żeby skorzystać z aplikacji mObywatel

W związku ze zmianą prawa, od 1 listopada 2026 roku mieszkańcy Polski będą mogli założyć pierwszą działalność gospodarczą wyłącznie przez internet. Rządowy program został do tego zawczasu przygotowany, ponieważ od kwietnia 2026 roku aplikacja mObywatel umożliwia również założenie firmy.

Zarejestrowanie działalności gospodarczej za pośrednictwem rządowego programu jest proste i szybkie, ponieważ wniosek CEIDG-1 jest częściowo uzupełniany automatycznie danymi z rejestrów państwowych. Zmniejsza to równocześnie ryzyko popełnienia błędów podczas wypełniania formularzy.

W trakcie zakładania firmy poprzez aplikację mObywatel nowy przedsiębiorca może również od razu założyć skrzynkę do e-Doręczeń u dostawcy publicznego lub dodać adres skrzynki, którą już ma u dostawcy komercyjnego. Cały proces kończy się podpisem profilem zaufanym i wysłaniem wniosku do CEIDG.

Po dokonaniu formalności nie jest konieczne sprawdzanie skrzynki pocztowej, ponieważ aplikacja mObywatel będzie wysyłać powiadomienia push z aktualizacjami dotyczącymi złożonego wniosku, w tym zmiany statusu firmy na aktywną oraz nadaniu numerów NIP czy REGON.

Od czerwca 2026 roku aplikacja mObywatel umożliwia również zawieszanie i wznawianie działalności gospodarczej, a także pozwala zmienić okres zawieszenia (złożyć rezygnację z planowanego wznowienia lub zawieszenia działalności) oraz zarządzać pełnomocnikami i prokurentami.

Trwają testy Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej

Kilka tygodni temu rozpoczęto Sandbox Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, który pozwoli m.in. potwierdzić tożsamość nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach należących do Unii Europejskiej. Docelowo będą mogły zintegrować się z nim dwa główne typy podmiotów: Strony Ufające, które weryfikują tożsamość użytkowników, oraz Dostawcy Atrybutów, którzy dostarczają elektroniczne poświadczenia atrybutów.

Uczestnicy testów mogą pobrać demonstracyjną wersję aplikacji mObywatel Europa i sprawdzić, jak w praktyce wygląda proces potwierdzania cyfrowej tożsamości. Dziś poinformowano, że złożono 61 wniosków o wzięcie udziału w testach – 43 z Polski i 18 z zagranicy (Austrii, Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Malty, Niemiec i Włoch).

Do testów zgłosiły się firmy i instytucje z takich sektorów, jak:

cyfrowa tożsamość,

dostawcy systemów IT,

e-commerce,

kancelarie prawne i Legal Tech,

konsultanci IT,

kwalifikowani dostawcy usług zaufania,

pośrednicy wspierający strony ufające w budowaniu infrastruktury tożsamości cyfrowej, rejestracji itp.,

sektor finansowy (banki, płatności, rozwiązania płatniczo-fiskalne),

telekomunikacja,

ubezpieczenia,

wynajem krótkoterminowy (apartamenty, hotele).

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod tym adresem. Wcześniej wymagane jest zapoznanie się z regulaminem środowiska Sandbox, udostępnionym tutaj.