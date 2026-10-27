Pójdziesz do salonu Sony i wyjdziesz z iPhonem. To nie żart

Dotychczas salony Sony Centre były przestrzenią, poświęconą wyłącznie urządzeniom japońskiego producenta. To jednak właśnie się zmieniło, ponieważ będzie można w nich kupić też sprzęt… Apple.

Urządzenia Apple w salonach Sony Centre to efekt współpracy z Lantre

Sony Centre to autoryzowany partner marki Sony w Polsce, posiadający sieć 16 salonów w 8 miastach w Polsce. Na swojej stronie wciąż informuje, że Sony Centre to salon mono-brandowy, ponieważ specjalizuje się wyłącznie w Sony. Mimo to klienci nie znajdą w nim smartfonów Xperia, ponieważ te aktualnie są dostępne – oficjalnie – wyłącznie w sklepie internetowym Sony.

Teraz klienci natkną się jednak w salonach Sony Centre nie tylko na sprzęt japońskiego giganta, ponieważ spółka SC Electronics nawiązała współpracę z Lantre, który jest autoryzowanym sprzedawcą produktów Apple. Jednym z jej elementów jest stworzenie „stref Lantre” w wybranych salonach Sony Centre.

Znajdą się na nich najnowsze produkty amerykańskiego giganta – zainteresowani klienci będą mogli zapoznać się z nimi, przetestować i sprawdzić, czy faktycznie spełniają ich oczekiwania, zanim ostatecznie zdecydują się na zakup. W „strefach Lantre” w salonach Sony Centre mają być dostępne „podstawowe konfiguracje urządzeń” oraz akcesoria.

„Strefy Lantre” będą funkcjonowały w czterech salonach Sony Centre:

w Łodzi w Manufakturze (Jana Karskiego 5),

w Poznaniu w Starym Browarze (Półwiejska 42),

w Warszawie w Homepark Targówek (Malborska 37),

we Wrocławiu w Alei Bielany (Czekoladowa 7-9, Bielany Wrocławskie).

Strefa Lantre w salonie Sony Centre (fot. Lantre)

Odbiór sprzętu Apple z Lantre w salonach Sony Centre

W salonach Sony Centre, w których powstaną „strefy Lantre”, będzie można również odebrać sprzęt Apple, zakupiony w sklepie internetowym Lantre. Podobną możliwość zaoferują ponadto cztery kolejne salony:

w Gdańsku w Matarnia Park Handlowy (Złota Karczma 26),

w Katowicach w Centrum Handlowym Libero (Tadeusza Kościuszki 229),

w Kielcach w Galerii Echo (Świętokrzyska 20),

w Krakowie w M1 Kraków (Aleja Pokoju 67).

Aby skorzystać z tej opcji, należy wybrać dostawę do wskazanego salonu Sony Centre podczas składania zamówienia.