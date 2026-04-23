Aplikacja mObywatel ułatwi kolejną rzecz. To jeszcze nigdy nie było tak proste

Kolejna nowość dołącza do listy funkcji w rządowej aplikacji mObywatel. Teraz znacznie szybciej i łatwiej złożysz ten ważny wniosek.

Aplikacja mObywatel z nową funkcją

Ministerstwo Cyfryzacji prężnie rozwija rządowy program. Aplikacja mObywatel sukcesywnie wzbogaca się o kolejne funkcje i możliwości, dzięki którym można nie tylko załatwić więcej spraw bez konieczności wychodzenia z domu, ale też poczuć się nieco bezpieczniej.

Dopiero co informowaliśmy o tym, że aplikacja mObywatel umożliwi dostęp do KRS i ksiąg wieczystych, a także o możliwości złożenia wniosku o paszport dla dziecka za pośrednictwem mObywatela. Teraz Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało kolejną przydatną funkcję – tym razem z zakresu usług firmowych.

Jeśli planujesz założyć działalność gospodarczą, teraz zrobisz to w kilka minut za pośrednictwem rządowej aplikacji. Cały proces jest bardzo prosty, bowiem wystarczy wypełnić wniosek, podpisać go cyfrowo, a następnie przesłać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jak podkreślił Krzysztof Gawkowski – wicepremier i minister cyfryzacji – upraszczamy procesy, oszczędzamy czas przyszłych przedsiębiorców i ułatwiamy start w biznesie.

Jak założyć firmę za pomocą aplikacji mObywatel?

Założenie działalności gospodarczej w aplikacji mObywatel jest możliwe dla osób, które rejestrują firmę po raz pierwszy oraz wcześniej nie złożyły wniosku w innej formie (np. papierowej). Warto wspomnieć, że w systemie dostępny jest formularz CEIDG-1 – po jego wypełnieniu wystarczy podpisać go elektronicznie profilem zaufanym i przesłać.

Jak podkreślono w komunikacie, użytkownik jest wspomagany podczas wypełniania każdego kolejnego kroku we wniosku. Część danych jest też uzupełniana automatycznie (z rejestrów państwowych), a wnioskodawca musi m.in. wskazać adres prowadzenia działalności, kody PKD, ubezpieczyciela czy urząd skarbowy, do którego planuje kierować swoje zeznania podatkowe. Jednym z elementów zakładania firmy jest założenie skrzynki do e-Doręczeń lub podanie wcześniej założonego adresu.

Co ważne, aplikacja mObywatel (za pomocą powiadomień push) będzie informować użytkownika o statusie złożonego wniosku, w tym o aktywowaniu firmy lub odrzuceniu złożonego dokumentu. Jak twierdzi Ministerstwo Cyfryzacji, usługi z zakresu Firma są już znane osobom, obecnie prowadzącym JDG, które dotychczas mogły m.in. sprawdzić czy skopiować dane firmy, sprawdzić status czy pobrać na smartfon zaświadczenie o wpisie do CEIDG.

Na ten moment pozostałe formalności, w tym zgłoszenia do ZUS-u czy rejestracja jako podatnik VAT, można wypełnić w urzędzie lub na portalu biznes.gov.pl.