Rozgrzewajcie silniki i śmigła! Polska trafiła do Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator 2024 to świetny sposób na zabawę w pilota, jednak od zawsze brakowało mu jednej, ważnej rzeczy. Chodzi oczywiście o wymodelowaną Polskę. Wraz z nową aktualizacją tytuł jest już kompletny.

Lataj, ale z ograniczeniami

Osoby, które kojarzą symulator lotu Microsoftu, mogą czuć się lekko skołowane. W końcu gra promowana jest jako tytuł, w którym można bez problemu wystartować w USA, zrobić międzylądowanie w Berlinie i polecieć dalej aż do Hanoi. I tak jest w rzeczywistości.

Inną kwestią jest natomiast szczegółowe odwzorowanie terenu. Gdyby Microsoft Flight Simulator 2024 miał opierać się na perfekcyjnie wymodelowanych miastach i epickich monumentach w tle, chyba trzeba byłoby nastawić się na premierę w okolicach 2077 roku.

Zamiast tego wiele przestrzeni jest dopracowywanych i dodawanych w formie aktualizacji. W poprzednich dwóch odsłonach twórcy postanowili wymodelować dokładniej Australię oraz amerykańskie parki narodowe.

Polska górą – w Microsoft Flight Simulator

Wraz z 23. World Update do gry zostały dodane nowe tereny. Dzięki połączonej mocy fotogrametrii, teksturowania powierzchniowego TIN (triangulated irregular network) oraz danych DEM (digital elevation model) Microsoft Flight Simulator 2024 wzbogacił się o 11 stref związanych z Bałtykiem, w tym Polską.

Kraj nad Wisłą jest akurat tutaj dużym elementem aktualizacji, ponieważ otrzymaliśmy aż 7 takich stref: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław oraz Warszawa.

Polskie Area of Interest w Microsoft Flight Simulator (Źródło: Microsoft)

Aktualizacja to także dodanie na mapie gry 77 atrakcji turystycznych. Z tych znajdujących się w Polsce można wymienić m.in. zamek w Malborku, sopockie molo, Sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu, Figurę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie czy mosty w Stańczykach w województwie warmińsko-mazurskim.

Oprócz Polski, w aktualizacji pojawiły się również najważniejsze miasta, atrakcje i lotniska krajów wschodniej Europy – Litwy, Łotwy oraz Estonii.

World Update 23 dodaje również trzy nowe loty zapoznawcze, cztery misje lądowania precyzyjnego, jedno wyzwanie, jeden wyścig oraz lot z przewodnikiem nad Tatrami.

Wszystko to jest już dostępne dla Microsoft Flight Simulator 2024 i Microsoft Flight Simulator (z wyłączeniem kilku zadań).