Najlepszy smartwatch Huawei debiutuje w Polsce. Z dobrą ofertą na start

Do polskich sklepów dotarł Huawei Watch Ultimate 2 – najbardziej wypasiony smartwatch w ofercie tego producenta, a zarazem jedna z najciekawszych propozycji na rynku w ogóle. Przyjrzymy się jego najważniejszym cechom, a potem rozłożymy na czynniki pierwsze cennik oraz korzyści wynikające z promocji na start.

Polska premiera Huawei Watch Ultimate 2. Co oferuje ten smartwatch?

Huawei Watch Ultimate 2 to mocny kandydat do tytułu najlepszego smartwatcha na rynku. Łączy w sobie świetny design, wysoką jakość wykonania i szeroką funkcjonalność. Jeśli chodzi o korpus, to może pochwalić się ośmiokątną kopertą z płynnego metalu na bazie cyrkonu oraz nanoceramicznym bezelem. Ekran zaś przykryty został szkłem szafirowym.

Całość jest odporna na zarysowania i pozwala na pływanie oraz nurkowanie na głębokości nawet 150 metrów. Podczas nurkowania istotny może być również system komunikacji opartej na mini-sonarze (o dystansie do 30 metrów).

Huawei Watch Ultimate 2 (fot. Huawei)

Poza wodą zegarek sprawdzić ma się również podczas wypraw górskich (dzięki pięciu systemom satelitarnym z obsługą dwóch częstotliwości i mapom offline). Do tego oferuje funkcję wykrywania upadków i oznak choroby wysokościowej, a wisienką na torcie jest możliwość sterowania kamerami sportowymi DJI i Insta360 z poziomu smartwatcha.

Zegarek pozwala również skorzystać z ponad setki podstawowych trybów sportowych oraz zawiera system TruSense i multisensoryczną technologię X-TAP. Mierzy puls i natlenienie krwi, analizuje EKG i poziom stresu, a funkcja „Zdrowie na oku” pozwala wykonać kompleksowe badanie podstawowych parametrów zdrowotnych w zaledwie 60 sekund. Poza tym smartwatch identyfikuje stany emocjonalne i na tej podstawie rekomenduje plan działania.

Huawei Watch Ultimate 2 (fot. Huawei)

To nie wszystko, bo Huawei Watch Ultimate 2 obsługuje wirtualne karty eSIM i pozwala na pozostawanie w kontakcie ze światem bez konieczności noszenia ze sobą telefonu. Ma też moduł NFC do płatności zbliżeniowych i nie brakuje mu żadnej z podstawowych funkcji przydatnych na co dzień, takich jak prognoza pogody, zarządzanie terminarzem, sterowanie muzyką czy wyświetlanie powiadomień.

Jeśli chodzi o czas pracy, to w trybie nurkowania sięga 18 godzin, w trybie wyprawy – 40 godzin, a przy normalnym, codziennym użytkowaniu – nieco ponad 4 dni. W trybie oszczędzania energii dochodzi zaś do 11 dni.

Huawei Watch Ultimate 2 (fot. Huawei)

Ile kosztuje Huawei Watch Ultimate 2? Cena w Polsce

Zegarek Huawei Watch Ultimate 2 jest już dostępny w sprzedaży – zarówno w popularnych sklepach z elektroniką, jak i w ofercie poszczególnych sieci komórkowych w Polsce.

Ceny rozpoczynają się od 3499 złotych – za podstawowy model z kopertą i paskiem z fluoroelastomeru w kolorze czarnym. W internetowym sklepie Huawei można także znaleźć wersję Special Edition (z dodatkowym paskiem ze skóry wegańskiej) za 3549 złotych. Z kolei wariant biało-niebieski, z tytanową bransoletą, został wyceniony na 3999 złotych.

Jest też promocja na start. Co można zyskać?

Tradycyjnie już firma Huawei przygotowała atrakcyjną promocję na start. Od 6 października do 9 listopada 2025 roku klienci sieci Plus, Orange i T-Mobile, którzy zdecydują się na zakup zegarka, otrzymają w prezencie słuchawki Huawei FreeBuds Pro 4. Z kolei dla klientów sieci Play dostępna będzie opcja dokupienia kamery sportowej DJI Osmo Action 5 Pro za 500 złotych.

Osoby, które kupią zegarek Huawei Watch Ultimate 2 w sklepach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom, same będą mogły zdecydować, który prezent chcą otrzymać (słuchawki za darmo czy kamerę w niższej cenie).

Najbogatsza oferta kierowana jest do klientów sklepu huawei.pl. Tam – poza słuchawkami Huawei FreeBuds Pro 4 za darmo – promocja na start obejmuje jeszcze możliwość dokupienia dodatkowych pasków od 69 złotych i przedłużonej gwarancji z rabatem wynoszącym 40%.