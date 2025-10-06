Huawei MatePad 12 X 2025 już w Polsce. Jaka jest promocja na start?

Huawei wprowadza do sprzedaży w Polsce najnowszy tablet MatePad 12 X 2025. To urządzenie, które – według producenta – ma łączyć wydajność laptopa z mobilnością tabletu i wygodą szkicownika. Nie należy co prawda do najtańszych, ale przygotowano atrakcyjną ofertę premierową.

Co oferuje Huawei MatePad 12 X 2025?

Huawei MatePad 12 X 2025 to najnowszy flagowy tablet chińskiego producenta. Jego największym atutem jest 12-calowy ekran PaperMatte o rozdzielczości 2,8K, odwzorowujący pełną paletę barw P3 i oferujący odświeżanie do 144 Hz.

W przeciwieństwie do typowych błyszczących paneli, matowa powłoka eliminuje aż 99% odblasków i zakłóceń świetlnych, co przekłada się na większy komfort korzystania nawet przy mocnym oświetleniu. Z jasnością do 1000 nitów, kontrastem 1500:1 i certyfikatami TÜV Rheinland oraz SGS, tablet gwarantuje wysoki poziom ochrony wzroku.

Nowy MatePad waży zaledwie 555 g, ma 5,9 mm grubości i metalową obudowę. Na pokładzie znajdziemy akumulator o pojemności 10100 mAh z szybkim ładowaniem 66 W, zestaw sześciu głośników oraz aparat 50 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu.

źródło: Huawei

Producent nie ukrywa, że nowy MatePad ma być realną alternatywą dla laptopów. Dzięki klawiaturze Smart Magnetic Keyboard i rysikowi M-Pencil Pro, użytkownik zyskuje narzędzie do pisania, projektowania i notowania.

Rysik rozpoznaje aż 16000 poziomów nacisku, a – dzięki technologii NearLink – reaguje natychmiastowo, odwzorowując naturalny opór i fakturę papieru. Dodatkowo oferuje wibracje dotykowe i gesty ułatwiające pracę, a do wyboru są trzy końcówki: do notatek, szkiców i precyzyjnych detali.

Huawei mocno postawił też na oprogramowanie, które ma pomóc wykorzystać akcesoria. Wśród fabrycznie zainstalowanych aplikacji znalazły się m.in. Huawei Notatki, GoPaint, WPS Office i Filmora. Notatki umożliwiają tworzenie, synchronizowanie i nagrywanie treści w czasie rzeczywistym, natomiast GoPaint udostępnia ponad 100 realistycznych pędzli i tekstur.

źródło: Huawei

Promocja na start i cena w Polsce

MatePad 12 X 2025 jest dostępny w kolorze zielonym oraz białym. Urządzenie w wersji 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej z klawiaturą w zestawie kosztuje 2499 złotych. Drugi wariant z klawiaturą oraz dołączonym rysikiem HUAWEI M-Pencil Pro wyceniono na 2799 złotych.

Od 6 października do 2 listopada trwa oficjalna sprzedaż premierowa, w której obowiązuje 200 złotych zniżki od ceny standardowej, a – przy połączeniu z kuponem Early Bird, który można było zdobyć przed premierą – daje to nawet 450 złotych rabatu. Kupujący w przedsprzedaży otrzymują również w prezencie słuchawki Huawei FreeBuds SE 3.

Huawei oferuje także dodatkowe korzyści, np. 15% zniżki dla studentów poprzez portale StudentBeans i UniPerks, darmową dostawę, 20 rat RRSO 0% oraz dodatkowe 50 złotych rabatu za zapis na newsletter.