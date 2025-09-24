Super nowość na WhatsAppie. Moja mama wreszcie da mi spokój

Aplikacja WhatsApp została wzbogacona o funkcję, która z pewnością będzie jedną z najczęściej wykorzystywanych opcji przez użytkowników. W tym moją mamę.

Tłumacz nie będzie już potrzebny. WhatsApp sam przetłumaczy wiadomości

Meta, właściciel komunikatora WhatsApp (oraz m.in. serwisów społecznościowych Facebook i Instagram, a także Messengera), podaje, że korzysta z niego ponad 3 miliardy użytkowników w ponad 180 krajach na całym świecie. Najnowsza funkcja jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania wielu z nich, ponieważ znacząco ułatwi komunikowanie się.

Użytkownicy WhatsAppa zyskują możliwość tłumaczenia wiadomości bez konieczności użycia zewnętrznych tłumaczy czy innych funkcji, dostępnych na smartfonach i służących do tłumaczenia (jak Circle to Search by Google). Skorzystanie z niej jest banalnie proste – znacznie prostsze niż zaznaczanie wiadomości i przeklejanie jej do/z (przykładowo) Tłumacza Google albo Microsoft Translator.

Moja mama ma znajomych, mieszkających w innym kraju i posługujących się obcym językiem, którym nie włada biegle, więc korzystanie z tłumacza jest konieczne. Niestety czasami zdarza jej się zapomnieć, co trzeba po kolei zrobić, aby przetłumaczyć wiadomość i regularnie prosi mnie o pomoc, gdy chce to zrobić.

Teraz, aby przetłumaczyć wiadomość z innego języka, wystarczy dotknąć i przytrzymać ją oraz wybrać opcję Translate (pol. Tłumacz). Następnie należy wybrać język, z którego lub na który chce się przetłumaczyć wiadomość oraz zapisać ustawienia. Dzięki temu nie trzeba będzie za każdym razem tego robić w przyszłości.

Funkcja tłumaczenia wiadomości działa w czatach 1:1 oraz czatach grupowych, a także aktualizacjach Kanałów (w sekcji Aktualizacje). Właściciele smartfonów z Androidem będą dodatkowo mieli możliwość przetłumaczenia całego wątku czatu, w tym przyszłych wiadomości.

Meta zapewnia, że funkcja tłumaczenia została opracowana z dbałością o prywatność użytkowników – działa ona na urządzeniu i WhatsApp nie ma dostępu do tłumaczeń.

Funkcja tłumaczenia wiadomości na WhatsAppie – obsługiwane jęzki

Na urządzeniach z Androidem początkowo dostępne będzie tłumaczenie z angielskiego, arabskiego, hindi, hiszpańskiego, portugalskiego i rosyjskiego. Na iPhone’ach obsługiwanych jest od razu prawie 20 języków: