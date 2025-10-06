Niezły telefon dla oszczędnych? Tak się zapowiada

Debiutujący na rynku Honor X9c wydaje się całkiem niezłym telefonem dla oszczędnych. Jego specyfikacja nikogo raczej nie zachwyci, ale wszak nie o to chodzi na tej półce cenowej.

Smartfon Honor X9c i Honor X9c Plus debiutują na rynku

Nowe smartfony Honor X9c i X9c Plus mają praktycznie bliźniacze specyfikacje i może od razu zaznaczę, że nie należą one do szczególnie imponujących. Sercem w przypadku obu modeli jest co najwyżej przeciętny procesor MediaTek Helio G81 o częstotliwości taktowania 2 GHz, a wspomagają go 4 GB pamięci operacyjnej. Po stronie plusów należałoby jednak zapisać akumulator o nieco większej od typowej pojemności 5260 mAh. Obsługuje ładowanie z mocą maksymalnie 15 W.

Jeden i drugi smartfon wyświetla obraz na 6,74-calowym ekranie LCD o rozdzielczości HD+ (1600×720 pikseli) i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Z przodu zainstalowana została także kamerka 5 Mpix do selfie. Z tyłu zaś mamy do czynienia z jedyną istotniejszą różnicą pomiędzy dwoma opisywanymi modelami: Honor X9c ma aparat 13 Mpix, a Honor X9c Plus – okrągłe 50 Mpix.

Honor X9c po lewej i Honor X9c Plus po prawej (fot. Honor)

Na koniec poruszmy kwestię łączności. Użytkownicy mogą skorzystać z dwóch kart SIM i technologii 4G / LTE, a także Wi-Fi i Bluetooth 5.1.

Ile kosztują smartfony Honor X5c i Honor X5c Plus?

Oba smartfony trafiły już do sprzedaży – na razie w Arabii Saudyjskiej. Honor X5c dostępny jest w konfiguracji 4/64 GB i kosztuje 299 riali (równowartość ~290 złotych). Z kolei Honor X5c Plus ma 4 GB RAM i 128 GB na pliki, a jego cena wynosi 329 riali (~320 złotych).

Póki co, niestety, nie wiadomo nic na temat ewentualnej dostępności tych smartfonów w Europie.

W Polsce też dobrych i tanich smartfonów nie brakuje

Zaledwie kilka dni temu jednak do polskich sklepów trafił smartfon Honor X7d, stanowiący bardzo interesującą opcję dla oszczędnych użytkowników. Za 649 złotych oferuje procesor Qualcomm Snapdragon 685 sparowany z 6 GB RAM, wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz, aparat 108 Mpix i akumulator o pojemności 6500 mAh, który realnie powinien zapewnić nawet 3 dni działania na jednym ładowaniu.

Bardzo ciekawie prezentuje się też wyceniony na niespełna 500 złotych smartfon Motorola Moto G06 Power, w którym można wypatrywać bezpośredniej konkurencji dla opisywanego powyżej modelu Honor X9c Plus. Tak jak on ma procesor MediaTek Helio G91 i 4 GB RAM, a także wyświetlacz HD+ i aparat 50 Mpix, ale dorzuca do tego imponujący akumulator o pojemności 7000 mAh.