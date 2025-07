Rewelacyjna promocja na świetny smartfon Samsunga

To zdecydowanie jedna z tych promocji, obok których trudno przejść obojętnie, kiedy ma się zamiar kupić jeden z najlepszych, obecnie dostępnych na rynku smartfonów.

Rewelacyjna promocja na smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra zadebiutował 22 stycznia 2025 roku i choć minęło już pół roku, to wciąż jest jednym z najlepszych smartfonów na rynku. Teraz szczególnie warto rozważyć jego zakup, gdy dostępna jest taka promocja. Jeden ze sklepów, a konkretniej x-kom, obniżył bowiem jego cenę do 4999 złotych, co aktualnie jest najniższą ceną w oficjalnej polskiej dystrybucji. To jednak jeszcze nie koniec.

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra za 4999 złotych w sklepie x-kom (źródło: x-kom)

Do dziś trwa bowiem promocja, w ramach której można otrzymać aż 1400 złotych zwrotu po zakupie smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra. Aby z niej skorzystać, należy kupić urządzenie do 28 lipca 2025 roku, a następnie aktywować je do 3 sierpnia 2025 roku, tzn. uruchomić na co najmniej 5 minut na terenie Polski z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora i zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA), do czego potrzebne jest połączenie z internetem.

Następnie, najpóźniej 10 sierpnia 2025 roku, należy zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, na wskazane przez Was konto zostanie przelane 1400 złotych. Oznacza to, że finalnie wydacie na smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra 3599 złotych. Pół roku po premierze to rewelacyjna cena.

Gdzie kupić? Recenzja Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB ok. 4999 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Jest też promocja na inne smartfony Samsunga

Promocja, dzięki której możecie otrzymać 1400 złotych zwrotu po zakupie Galaxy S25 Ultra, obejmuje też inne modele, aczkolwiek w ich przypadku kwota zwrotu jest niższa:

Samsung Galaxy S25+ – 800 złotych,

Samsung Galaxy S25 – 800 złotych,

Samsung Galaxy A36 – 400 złotych.

Ponadto dostępna jest też promocja na najnowsze składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Flip 7 FE. W jej ramach również możecie otrzymać zwrot, dzięki któremu otrzymacie wersję z większą pamięcią w cenie wariantu z dwukrotnie mniejszą pamięcią.