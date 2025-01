Ten rok ma należeć do laptopów AI. Jak jednak poradziły sobie w 2024 roku?

Z raportu opublikowanego przez Counterpoint możemy dowiedzieć się, że ten rok ma należeć do laptopów AI. Jak jednak wyglądało zainteresowanie tego typu sprzętem w już minionym 2024 roku?

Niewielki wzrost w 2024 roku

Zanim przejdziemy do laptopów AI, to spójrzmy na cały rynek komputerów PC. W czwartym kwartale 2024 roku odnotowany został wzrost dostaw o 3,7% r/r. Pomógł świąteczny okres i polityka subsydiowania w Chinach. Do tego doszły zamówienia od firm, które przesiadają się na nowsze komputery w związku ze zbliżającym się końcem wsparcia Windows 10 w październiku 2025 roku.

Jeśli chodzi o cały 2024 rok, to wysyłki komputerów PC wyniosły 253 mln sztuk, co przekłada się na wzrost o 2,6% względem wcześniejszego roku. Jak dodaje Counterpoint, rynek komputerów PC powrócił do normalnej sezonowości i wszedł w nową fazę po wprowadzeniu komputerów PC AI.

Firmy Lenovo, Asus i Acer wykazały zdrowy wzrost powyżej średniej rynkowej. HP odnotowało niewielki skok w górę, a Apple nieznacznie poprawiło wynik po słabej pierwszej połowie roku. Dell miał trudny rok z niewielką aktywnością po stronie przedsiębiorstw, więc firma nie może pochwalić się wzrostem dostaw.

(źródło: Counterpoint Research)

Warto jeszcze wspomnieć, że według analityków 2025 będzie dobrym rokiem dla marek komputerów PC, ponieważ rynki komercyjne zwiększają zamówienia w wyniku zbliżającej się znaczącej zmiany w przypadku polityki aktualizacji Windows 10 i zwiększonej oferty modeli komputerów PC AI.

Jak poradziły sobie laptopy AI?

Według Counterpoint zaawansowane laptopy AI to chociażby urządzenia Microsoft CoPilot+, które wyposażone są w wydajny NPU i laptopy z obsługą AI zasilane przez procesory graficzne Nvidia RTX serii 3000/4000. Tego typu sprzęt musi pozwalać na wydajne uruchamianie aplikacji generatywnej sztucznej inteligencji.

Laptopy AI zdobyły już 27% rynku w 2024 roku. Natomiast w tym roku mają zgarnąć blisko 60% wszystkich dostaw laptopów. Co więcej, w modelach kosztujących powyżej 1000 dolarów rozwiązania generatywnej sztucznej inteligencji mają być niemal standardem.