Jak Nokia zareagowała na prezentację pierwszego iPhone’a?

Prezentacja pierwszego iPhone’a w 2007 roku była wydarzeniem, które raz na zawsze zmieniło branżę nowych technologii i rozpoczęło erę smartfonów, trwającą do dziś. Firma Apple zmieniła zasady gry, a powszechne pożądanie jej smartfona sprawiło, że ówcześni liderzy rynku mobile znaleźli się w tarapatach.

Reakcje były różne. Na przykład Steve Ballmer z Microsoftu drwił, gdyż jego zdaniem nikt nie chciałby pisać na szkle. Dziś wiemy, że producent Okienek w rzeczywistości nie najlepiej poradził sobie w obliczu smartfonowej rewolucji, nawet jeżeli przyznamy, że jego system nie był wcale taki zły, a przejęte po Nokii smartfony z rodziny Lumia – godne uwagi.

Właśnie – Nokia. Fiński producent w 2007 roku był jednym z króli rynku telefonów. Jaka była jego reakcja na próbę wynalezienia telefonu na nowo przez Apple? Odpowiedź przynosi niedawno udostępniona prezentacja, którą można znaleźć w wirtualnym muzeum Nokia Design Archive, o którym pisaliśmy też na łamach Tabletowo.pl.

Nokia zareagowała na premierę iPhone’a z pokorą

Okazuje się, że Nokia podeszła do sprawy ze znacznie większą pokorą. Przedstawiciele firmy zwracali uwagę na nowy standard interfejsu użytkownika i funkcjonalną prostotę. Wróżyli poważne zmiany na górnej półce cenowej i wydawali jasne wytyczne: należy stworzyć własne smartfony z dotykowymi wyświetlaczami.

Producent chciał rozwijać ten pomysł, opierając się na systemie S60, bazującym na Symbianie i ściśle współpracując z T-Mobile. Ostatecznie odpowiedź nadeszła pod koniec 2008 roku, kiedy to światło dzienne ujrzała Nokia 5800 XpressMusic. Zyskała dużą popularność, ale niedostatki programowe szybko zaczęły być zauważalne.

To skłoniło Nokię do porzucenia Symbiana i połączenia sił ze wspomnianym tu już Microsoftem, rozwijającym system Windows Phone. Ten jednak nie zdołał stać się poważnym zagrożeniem dla iOS i Androida. Ostatecznie Finowie sprzedali swój dział telefonów Microsoftowi za 7,2 miliarda dolarów w 2013 roku. Ten zaś kilka lat później odsprzedał go firmie HMD, która ma licencję do dziś, choć nazwy Nokia używa już tylko w telefonach o klasycznej formie.

Prezentacja iPhone’a była początkiem końca dla Nokii na rynku telefonów komórkowych. Jak się okazuje, nie pomogło nawet to, że Finowie całkiem nieźle zidentyfikowali największe atuty tego urządzenia oraz jego potencjalny wpływ na branżę.