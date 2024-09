Masz kredyt? Revolut pomoże Ci go spłacić

Europejski bank wystartował z nową usługą, skierowaną do kredytobiorców. Revolut dołącza do listy propozycji kredyt konsolidacyjny, dzięki któremu użytkownicy mogą łatwiej spłacać zadłużenia. Jak to działa?

Revolut uruchamia nową usługę

Revolut to bank, który ma już 45 milionów klientów na całym świecie, w tym 3,5 mln w samej Polsce. Podstawą działania tej instytucji finansowej jest aplikacja, sukcesywnie rozwijana o kolejne propozycje i usługi. W ostatnim czasie do portfolio dołączono ofertę inwestycyjną w formie obligacji.

Europejski bank od grudnia 2020 roku oferuje również produkty kredytowe. Początkowo były to kredyt konsumencki oraz karta kredytowa z limitem do 20 tysięcy złotych. Na ten moment użytkownicy mogą już korzystać z kredytów konsumenckich do 150 tysięcy złotych oraz kart kredytowych do 50 tysięcy złotych.

Teraz europejski bank powiadamia o kolejnym produkcie – jest nim kredyt konsolidacyjny, a więc kredyt, dzięki któremu spłacicie bieżące zadłużenia, płacąc jedną, niższą ratę miesięcznie. Nowa usługa staje się już dostępna w aplikacji w wersji 10.43 lub wyższej dla użytkowników w Polsce.

Kredyt konsolidacyjny w Revolut – jak skorzystać?

Z nowej propozycji można skorzystać bezpośrednio w aplikacji Revolut. Klient może sprawdzić dostępne sposoby refinansowania kredytów, które zostaną wygenerowane automatycznie w oparciu o oficjalnie dostępne źródła. Przyszły kredytobiorca ma też możliwość zaznaczenia zadłużeń, jakie chciałby skonsolidować. Dzięki temu może zweryfikować, w jaki sposób będzie zmieniać się wysokość całkowitej miesięcznej raty.

Bank zaznacza, iż dla polskich użytkowników refinansuje kredyty konsumenckie w polskich złotych. Maksymalna kwota wynosi 150 tysięcy złotych. Oprocentowanie jest stałe przez cały okres spłacania zadłużenia i wynosi od 7,99% do 18,5% w skali roku – wysokość oprocentowania zależna jest od kwoty i profilu klienta.

Maksymalny okres spłaty może wynosić 120 miesięcy, a cały proces przyznawania kredytu realizowany jest w 100% cyfrowo. Użytkownik może refinansować wyłącznie zadłużenia udzielone przez polskie banki oraz Revolut. Pożyczkobiorca może wnioskować o dodatkową kwotę kredytu, a pieniądze stają się dla niego dostępne natychmiast po jego zatwierdzeniu.