Dobre wiadomości dla kierowców. Rejestracja będzie łatwiejsza

Rządzący opublikowali projekt zmian, jakie mogłyby zostać wprowadzone do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Plan zakłada, że możliwa będzie rejestracja samochodu przez internet i nie tylko.

Rejestracja samochodu przez internet może stać się rzeczywistością

Rządzący zaktualizowali „Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów”. Na liście znalazł się teraz m.in. „Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym”. Planowane zmiany obejmują przede wszystkim deregulację prawa w obszarze dotyczącym rejestracji pojazdów.

Głównym celem znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym jest wdrożenie ułatwień dla właścicieli pojazdów, w tym m.in. zniesienie obowiązku przedkładania do rejestracji zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu. Dotyczy to sytuacji, w których pojazd uprzednio zarejestrowano w Polsce, a informacja o pozytywnym wyniku została wprowadzona do systemu CEPiK. Właściciele pojazdów w Polsce nie będą też musieli już legalizować tablic rejestracyjnych, jeśli będą wnioskowali o zachowanie obecnego numeru rejestracyjnego.

Z projektu ustawy wynika również, że wreszcie możliwe będzie składanie wniosków o rejestrację pojazdu w formie elektronicznej. Wdrożenie tego rozwiązania ma m.in. uprościć składanie wniosków, ograniczyć konieczność gromadzenia papierowych wniosków oraz ułatwić stosowanie elektronicznej archiwizacji dokumentów.

Rejestracja samochodu będzie łatwiejsza

W projekcie zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym ujęto też kilka propozycji, które mają doprecyzować obecne regulacje. Jedną z takich kwestii jest doszczegółowienie dnia, od którego liczony jest termin ostatecznego złożenia wniosku o rejestrację pojazdów. Czas ten ma dotyczyć pojazdów sprowadzanych, nabytych w drodze spadku i czasowo wycofanych z ruchu. Zapis ten ucieszy handlarzy, którzy nie będą musieli po sprowadzeniu pojazdu z zagranicy płacić za rejestrację.

Ponadto ustawa obejmie też zmiany w zakresie wymiany danych dotyczących pojazdów pomiędzy ewidencjami państw członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, że wydziały komunikacji zlokalizowane w Polsce będą mogły zapoznawać i pobierać dane na temat sprowadzonego samochodu lub motocykla bezpośrednio z ewidencji danego państwa UE. Rządzący planują również wprowadzenie możliwości potwierdzenia przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy w przypadku zawarcia informacji o montażu urządzenia sprzęgającego w dokumentach homologacyjnych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów wyznaczono na czerwiec 2025 roku.