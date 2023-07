TECNO rusza ze sprzedażą swoich smartfonów w Polsce. Na powitanie – prezent

Krajobraz rynku smartfonów w Polsce ulega ciągłym przemianom. Mimo że dominują na nim cały czas dwie-trzy marki, to jest też miejsce dla nowych graczy. Jednym z nich jest TECNO, które ma dla nas promocję z okazji uruchomienia sprzedaży swoich urządzeń w naszym kraju.

TECNO, czyli nowość nad Wisłą

Być może nie kojarzycie zbyt dobrze firmy TECNO – i to zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że to świeżynka w Polsce. O wkroczeniu tej marki do naszego regionu informowaliśmy w maju, a w czerwcu przekazano informację o smartfonach, które będzie kupić w naszym kraju.

Telefony tego producenta znajdziemy w ofercie największych sklepów e-commerce – na przykład na wirtualnych półkach w Media Expert, x-kom czy Komputronik, a także w sklepie internetowym Tecno-store.pl. Nieokreślona liczba sztuk powędruje także do sklepów stacjonarnych.

Ponieważ oficjalna sprzedaż smartfonów TECNO już się rozpoczęła, firma zdecydowała się uruchomić czasową promocję, w ramach której wybrane modele smartfonów są dostępne w Polsce taniej.

TECNO Spark 10 (fot. TECNO)

Prezent na pierwsze dni sprzedaży

Ponieważ firma chce, by rozpoczęcie sprzedaży smartfonów TECNO kojarzyło się dobrze, przygotowano specjalne rabaty powitalne dla tych, którzy wybiorą jeden z oferowanych modeli. Akcja jest szybka, bo z rabatów można skorzystać wyłącznie w dniach 20-23 lipca 2023 roku.

Przez cztery dni promocji zakupimy taniej 5 modeli smartfonów. Im droższy wariant wybierzemy, tym na większy rabat możemy liczyć. Maksymalnie wyniesie on 150 złotych.

W akcji biorą udział smartfony: