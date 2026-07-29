Wygląda jak miks dwóch smartfonów, ale baterią bije je na głowę

Jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, to Redmi Turbo 6 Max otrzyma design inspirowany iPhonem i Pixelem. Na szczęście, Chińczycy zastosują inne podejście do pojemności akumulatora.

Taki ma być Redmi Turbo 6 Max

Niedawno poznaliśmy prawdopodobne europejskie ceny Redmi Note 17 i Redmi Note 17 Pro. Natomiast już teraz pojawiły się kolejne interesujące informacje na temat planów Xiaomi związanych z marką Redmi – Redmi Turbo 6 Max został odarty z wielu tajemnic.

Nowy smartfon Xiaomi – co raczej nie dziwi – będzie wizualnie przypominał konstrukcje innych producentów. Nie powinno też nikogo zaskoczyć, że wybór padł na amerykańskie firmy – Apple i Google. Otóż wzorem dla projektantów był podobno iPhone Air, a tylna wyspa z poziomo umieszczonymi aparatami może kojarzyć się z Pixelami.

Obudowa ma mieć minimalistyczny, smukły design. Niewykluczone, że takie podejście niektórym osobom się spodoba i uznają Redmi Turbo 6 Max za atrakcyjny smartfon. Urządzenie powinno trafić do użytkowników, którzy preferują duże ekrany, bowiem na pokładzie ma być zamontowany aż 7-calowy panel 2K.

Cieszą wieści o pojemności akumulatora, który zdecydowanie nie będzie przypominał akumulatorów z wymienionych przeze mnie amerykańskich smartfonów. Otóż iPhone Air ma tylko 3149 mAh, a Google Pixel 10 Pro XL oferuje ogniwo 5200 mAh. Z kolei Redmi Turbo 6 Max będzie mógł pochwalić się akumulatorem o pojemności aż 10000 mAh. Można już teraz założyć, że również w kwestii szybkości ładowania produkt z Chin okaże się wyraźnie lepszy.

We wnętrzu ma pracować układ MediaTek Dimensity 9500s lub Dimensity 9600s, a pozostałe elementy mają być co najmniej dobre. Należy spodziewać się wysokiej wydajności oraz tego, że Redmi Turbo 6 Max będzie reklamowany jako smartfon dla bardziej wymagających użytkowników. Na szczegóły musimy jednak jeszcze trochę poczekać – raczej nie do samej premiery, bo zazwyczaj produkty Xiaomi są dobrze znane przed dniem debiutu.

Kiedy spodziewać się premiery Redmi Turbo 6 Max?

Dokładna data wprowadzenia Redmi Turbo 6 Max na rynek nie jest znana, ale najnowsze informacje wskazują na debiut w pierwszym kwartale 2027 roku. Pozostaje trzymać kciuki, że ceny będą przyjemniejsze niż w przypadku wspomnianych na początku modeli z serii Redmi Note 17.