Biedronka na przekór politykom stawia na OZE

Odnawialne źródła energii, w skrócie OZE, niedawno trafiły na usta czołowych polskich polityków. Nie wszyscy wypowiadali się pochlebnie o nich, jednak Biedronka jest ich gorącym zwolennikiem. Ma konkretne powody.

Biedronka stawia na OZE

Biedronka jest jedną z największych sieci handlowych w Polsce – aktualnie posiada blisko 3900 sklepów w samym kraju nad Wisłą, a ponadto też 18 centrów dystrybucyjnych, które są niezbędnym elementem jej codziennej działalności.

Patrząc z tej perspektywy, inwestycja w odnawialne źródła energii wydaje się uzasadnionym posunięciem. Biedronka zaczęła montować panele fotowoltaiczne w 2022 roku i do końca 2025 roku uruchomiono już ponad 2200 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 100 MWp – w sklepach i dziewięciu centrach dystrybucyjnych.

Tylko w 2025 roku fotowoltaika wyprodukowała 96,1 GWh energii, co pozwoliło – jak wylicza Biedronka – zaoszczędzić 57,6 miliona złotych. Wytworzona własnym sumptem energia wciąż jednak nie wystarcza na zaspokojenie całego zapotrzebowania na prąd, dlatego portugalska sieć kupuje również energię elektryczną z zewnętrznych źródeł, w tym wytwarzaną przez OZE (konkretnie farmy solarne).

Biedronka oszczędza nie tylko dzięki OZE

Każdego dnia sklepy sieci odwiedza około 6 milionów klientów, którzy oczekują, że oferowane produkty będą świeże i odpowiednio przechowywane. To wymaga ogromnych ilości energii. Biedronka wdrożyła więc Building Management System, który jest odpowiedzialny za centralne monitorowanie i optymalizowanie pracy instalacji oświetleniowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych.

Building Management System wdrożono do końca 2025 roku w 2447 sklepach, co pozwoliło ograniczyć zużycie energii o 32 GWh. To mniej więcej tyle, ile średnio rocznie zużywane jest w ~11000 domach jednorodzinnych. Dzięki temu, pomimo otwierania nowych sklepów, poziom zużycia energii pozostaje na stabilnym poziomie – zwiększenie powierzchni handlowej nie przełożyło się na proporcjonalny wzrost zapotrzebowania na prąd.

Równocześnie Biedronka modernizuje starsze sklepy – w latach 2024-2025 łącznie 280. Proces ten obejmuje również wymianę systemów chłodniczych, instalację energooszczędnego oświetlenia LED i nowych urządzeń klimatyzacyjnych oraz (w wybranych przypadkach) termomodernizację.

Ponadto Biedronka sukcesywnie wdraża w swoich sklepach elektroniczne listwy cenowe – są one stosowane już w ponad 3400 lokalizacjach. Pozwala to ograniczyć zużycie papieru, co także jest istotne w kontekście ochrony środowiska naturalnego.

Przy okazji warto przypomnieć, że już od jutra, tj. 30 lipca 2026 roku, w aplikacji Biedronka będą mogły wyświetlać się spersonalizowane reklamy firm trzecich, jeśli klient wyrazi na to zgodę.