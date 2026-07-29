To auto zwala z nóg. Audi stworzyło giganta, jakiego jeszcze nie było

Zadebiutowało zupełnie nowe Audi Q9. To pierwszy taki samochód w ofercie niemieckiego producenta i trzeba przyznać, że robi ogromne wrażenie.

Premiera Audi Q9. Ten SUV ma ponad 5,3 metra

Przez lata topowym modelem firmy z Ingolstadt było Audi A8, ale ostatnia generacja zadebiutowała w 2017 roku i wciąż nie doczekała się następcy. Nie oznacza to jednak, że firma odpuściła walkę o klienta szukającego najlepszego poziomu komfortu, wyższego niż to, co można dostać chociażby w Audi A6 czy Audi Q7. Nową, flagową propozycją jest SUV – Audi Q9.

Wypada jeszcze odnotować, że dotychczas Audi nie stosowało oznaczenia Q9. Co więcej, nie jest to nowe podejście do nazewnictwa, ale zupełnie nowy model w ofercie, który nie ma żadnego poprzednika. Skierowany jest do klientów, dla których pozostałe SUV-y z logo Audi są za małe i nieodpowiednio prestiżowe.

Światowa premiera Audi Q9 odbyła się w USA i wybór lokalizacji nie powinien dziwić. Nowy SUV wydaje się być zaprojektowany właśnie z myślą o amerykańskim rynku. Sugerują to jego wymiary – 5,31 m długości, 2,21 m szerokości i 1,81 m wysokości, przy rozstawie osi wynoszącym 3,14 m. Należy podkreślić, że to największe Audi w historii.

Audi Q9 | fot. Audi

Na uwagę zasługują tylne światła OLED, które przez Audi określane są rozwiązaniem trzeciej generacji. Zewnętrzne panele OLED są zakrzywione trójwymiarowo, co udało się osiągnąć przy wykorzystaniu niezwykle cienkiego szkła. Interesująco zapowiadają się również kierunkowskazy – nocą mogą wyświetlać na nawierzchni stylizowany sygnał skrętu, zsynchronizowany z dynamicznymi kierunkowskazami z przodu i z tyłu pojazdu. Z kolei reflektory Digital Matrix LED z modułem micro-LED oferują doskonały zasięg, precyzyjne oświetlenie oraz wysoki kontrast.

Audi Q9 to także automatyczne drzwi, które mogą same otwierać się i zamykać – oczywiście po wcześniejszym wydaniu polecenia przez użytkownika. Nad bezpieczeństwem czuwają m.in. czujniki radarowe umieszczone w tylnym zderzaku – jeśli system rozpozna ryzyko kolizji z innym uczestnikiem ruchu, to uniemożliwia otwarcie drzwi lub zatrzymuje drzwi, które już zaczęły się otwierać. Nie zabrakło pneumatycznego zawieszenia z regulacją prześwitu oraz skrętnej tylnej osi.

Audi Q9 | fot. Audi

W Polsce samochód będzie początkowo oferowany z silnikiem V6 TDI o mocy 220 kW (299 KM) oraz w wersji 180 kW (245 KM). Maksymalny moment obrotowy to odpowiednio 630 i 500 Nm. Jednostka będzie wspomagana układem MHEV Plus, czyli rozwiązaniem będącym o poziom wyżej niż typowa miękka hybryda – po szczegóły zapraszam do testu Audi SQ5 Sportback.

Nowe Audi Q9 jest standardowo siedmiomiejscowe, ale opcjonalnie będzie można zdecydować się na wariant sześciomiejscowy, który ma zapewnić jeszcze więcej przestrzeni. Wszystkie sześć foteli jest częściowo regulowanych elektrycznie, a opcjonalnie także podgrzewanych. Natomiast na desce rozdzielczej mogą znaleźć się aż trzy ekrany – 12,3-calowy Audi virtual cockpit, 14,5-calowy ekran dotykowy MMI oraz 12,3-calowy wyświetlacz pasażera. System infotainment jest zintegrowany z ChatGPT.

Audi Q9 | fot. Audi

Audi Q9 – cena i dostępność

Cennik w Polsce nie został jeszcze ujawniony, ale powinniśmy go poznać już wkrótce. Audi informuje, że w Europie zamówienia będzie można składać od końca lipca 2026 roku, a ceny wersji Q9 TDI 220 kW rozpoczną się od 108400 euro (około 468 tys. złotych).