Żabka rezygnuje z popularnej usługi. „Szkoda”

Chociaż Żabka to przede wszystkim sieć zwykle kompaktowych sklepów, na które można natknąć się niemal na każdym kroku, a także w wielu małych miejscowościach, to oferuje ona również szereg usług za pośrednictwem aplikacji Żappka. Jedna z nich przestanie być dostępna już za kilka dni.

Żabka przestanie sprzedawać bilety na komunikację miejską w lipcu 2026 roku

W grudniu 2024 roku Żabka rozpoczęła pilotaż, w ramach którego umożliwiła wybranym użytkownikom aplikacji Żappka kupowanie biletów na komunikację miejską w około 70 miastach. Od lutego 2025 roku bilety na komunikację miejską mogły natomiast kupować już wszystkie osoby, korzystające z aplikacji Żabki.

Niespodziewanie Żabka poinformowała, wysyłając powiadomienie ze swojej aplikacji, że bilety na komunikację miejską będą dostępne w aplikacji Żappka jeszcze tylko do końca lipca 2026 roku. W związku z tym osoby, które mają na swoim koncie niewykorzystane bilety, muszą zużyć je do końca bieżącego miesiąca.

Jak zauważył członek grupy Telefonawka na Facebooku, który podzielił się tą informacją, osoby, posiadające na przykład bilet tygodniowy, ważny dłużej niż do 31 lipca 2026 roku, mogą mieć w związku z tym problem, ponieważ od 1 sierpnia 2026 roku nie będą mogły z niego już skorzystać.

Pod informacją o planowanym wyłączeniu tej usługi pojawiło się wiele komentarzy, w których użytkownicy piszą, iż „szkoda”, że tak się stało. Zachęcały do tego bowiem również liczne oferty, w tym żappsy za zakup biletów oraz rabaty na bilety i kupony na inne produkty po kupieniu biletu w aplikacji Żappka.

Dlaczego Żabka rezygnuje ze sprzedaży biletów na komunikację miejską w aplikacji Żappka?

Zapytaliśmy biuro prasowe Żabki, czym spowodowana jest ta nagła decyzja o rezygnacji sprzedaży biletów na komunikację miejską za pośrednictwem aplikacji Żappka, jednak do momentu publikacji niniejszego artykułu nie otrzymaliśmy oficjalnego oświadczenia sieci (a jedynie deklarację chęci udzielenia odpowiedzi).

Nie wiadomo, czy ma to związek z faktem, iż w czerwcu 2026 roku Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych przez mPay, które świadczyło usługę sprzedaży biletów na komunikację miejską w aplikacji Żabki. Samo mPay deklaruje, że mimo decyzji KNF ta usługa pozostanie dostępna, podobnie jak możliwość płacenia za parking i wybrane usługi związane z podróżowaniem.