Serca graczy zabiją mocniej. Wyjątkowy steelbook na 10-lecie Wiedźmina

Aż trudno w to uwierzyć, że od premiery Wiedźmin 3: Dziki Gon minęło już 10 lat. Dzieło CDProjekt RED udowodniło, że kultowe pozycje bardzo wolno się starzeją. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu nie sięgnęliście jeszcze po wirtualne zwieńczenie przygód Geralta – właśnie pojawiła się świetna okazja.

Dziesięć lat polowania na utopce

Czasami człowiek zapomina, jak duży okres pokrywa cała dekada. W końcu od momentu, kiedy po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć ekran startowy trzeciej części Wiedźmina można ukończyć studia, zmienić miejsce zamieszkania i znalęźć pracę. Ci, którzy w wieku 8 lat mogli obserwować billboardy z podobizną Geralta na ulicy, dopiero teraz wchodzą w dorosłość i mogą zagrać w kultowy polski tytuł, nie przejmując się klasyfikacją PEGI 😉

A jest co świętować. Sukces Wiedźmin 3: Dziki Gon sprawił, że uniwersum rozwijane przez Andrzeja Sapkowskiego zaczęło być rozpoznawane na całym świecie, a Netflix zainteresował się marką i wciąż rozwija serial aktorski i publikuje pełnometrażowe animacje.

Nic dziwnego, że CD Projekt RED lubi chwalić się sukcesem trzeciego „Wieśka” i utrzymywać go przy życiu lata po premierze. Tytuł otrzymywał liczne mniejsze i większe aktualizacje, a podsumowaniem siedmiu lat pracy jest Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Kompletna, który przenosił grę na konsole nowej generacji, wprowadzał nową zawartość inspirowaną serialem, cross-progression pomiędzy platformami czy ray tracing.

Stalowy Wiedźmin na 10-lecie

Kontynuując świętowanie 10. urodzin Wiedźmin 3: Dziki Gon, CD Projekt RED przygotował kolejne, specjalne wydanie gry, dostępne na PlayStation 5, Xbox Series X oraz PC (oferowana jako Edycja Gry Roku). Najważniejszym elementem pakietu rocznicowego jest unikatowy steelbook, przedstawiający Geralta, Ciri i Eredina. Dodatkowo w środku znajduje się karta magnetyczna z efektem lentikularnym – oznacza to, że grafika zmienia się w zależności od kąta, z jakiego na nią patrzymy.

źródło: CD Projekt

Nowe wydanie pojawi się w sklepach 10. października, a zamówienia przedsprzedażowe już ruszyły – cały zestaw kosztuje od 109,99 złotych za edycję PC do 134,99 złotych za warianty konsolowe.