Nowa oferta na internet dla osób, które nie chcą wiązać się długą umową

Nie każdy klient chce wiązać się z operatorem długą umową. Play przygotował nową ofertę dla osób, dla których 24-miesięczny okres zobowiązania jest zdecydowanie za długi.

Krótka umowa na internet światłowodowy w Play

Klienci w większości zachęcani są do zawierania umowy terminowej na 12 lub nawet 24 miesiące. Nie jest to jednak jedyna, dostępna na rynku opcja. Play przygotował nową ofertę dla osób, które nie chcą wiązać się aż tak długą umową z operatorem. Moment jej udostępnienia nie jest przypadkowy.

Oferta jest bowiem skierowana przede wszystkim do uczniów i studentów, którzy chcą mieć dostęp do szybkiego internetu w wynajmowanym na czas nauki mieszkaniu. Okres zobowiązania to 9 miesięcy, czyli cały rok szkolny lub akademicki. Po jego upłynięciu można bez konsekwencji zrezygnować z usługi.

Zainteresowani klienci mają do wyboru cztery prędkości:

do 300 Mbit/s za 55 złotych miesięcznie,

do 600 Mbit/s za 65 złotych miesięcznie,

do 1 Gbit/s za 80 złotych miesięcznie

oraz do 8 Gbit/s za 120 złotych miesięcznie.

Dostępność prędkości zależy od adresu, a cena uwzględnia rabaty za e-fakturę i zgody marketingowe (po 5 złotych za każdą zgodę, łącznie 10 złotych). W przypadku zabudowy jednorodzinnej opłata miesięczna będzie wyższa o 20 złotych. Klienci Play mogą liczyć na rabat w wysokości 10 złotych co miesiąc.

Warto też pamiętać, że po 9 miesiącach abonament wzrośnie o 10 złotych, a po każdych kolejnych 12 okresach rozliczeniowych o kolejne 5 złotych.

Internet z telewizją z krótką umową

Play ma również ofertę z krótką umową na internet światłowodowy i telewizję. Do wyboru jest zarówno Telewizja Nowej Generacji ze 100 kanałami i punktami, które można wykorzystać do „opłacenia” dostępu do serwisów streamingowych, jak i Telewizja Max z nawet 224 kanałami z dostępem do wybranych platform VOD w cenie abonamentu.

Ceny pakietów zaczynają się od 90 złotych miesięcznie (do 300 Mbit/s) i kończą na 200 złotych miesięcznie (do 8 Gbit/s), i również uwzględniają 10 złotych rabatu za e-fakturę i zgody marketingowe, a w budynkach jednorodzinnych będą wyższe o 20 złotych.

Tutaj także po 9 miesiącach abonament wzrośnie o 20 złotych miesięcznie, a po każdych kolejnych 12 okresach rozliczeniowych o kolejne 10 złotych.

