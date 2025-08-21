Nowy zamek Xiaomi lepszy niż judasz

Chińska marka zaprezentowała nowy inteligentny zamek do drzwi, który może zostać otwarty na 12 różnych sposobów. Xiaomi zastosowało w nim też elektroniczną odsłonę wizjera, potocznie nazywanego judaszem.

Inteligentny zamek Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro można otworzyć aż na 12 różnych sposobów

Xiaomi to przede wszystkim producent smartfonów, ale firma trudni się też tworzeniem wielu urządzeń z kategorii smart home. W zeszłym roku chińska marka zaprezentowała inteligentny zamek do drzwi Smart Door Lock E30, który zaoferował 9 sposobów odblokowania drzwi. Teraz firma idzie jeszcze dalej, bo w najnowszym Smart Door Lock 4 Pro udostępnia ich aż 12.

Smart Door Lock 4 Pro to kolejna odsłona inteligentnego zamka do drzwi wejściowych. Jedną z najciekawszych metod otwarcia jest zeskanowanie naczyń krwionośnych dłoni i rozpoznawanie ich za pomocą sztucznej inteligencji w czasie krótszym niż 1 sekunda. Co ciekawe, producent twierdzi, że wskaźnik fałszywych odczytów stanowi około 1%.

Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro (źródło: Xiaomi Youpin)

Ponadto model ten oferuje funkcję rozpoznawania twarzy 3D czy skanowanie linii papilarnych. Poza tym na pokładzie znalazły się również nieco bardziej tradycyjne metody, w tym możliwość wprowadzenia kodu PIN (stałego, jednorazowego i okresowego) na klawiaturze numerycznej, zdalne odblokowanie za pomocą aplikacji, skorzystanie z czytnika NFC i otwarcie drzwi z użyciem specjalnej karty, smartfona, zegarka lub opaski. Oczywiście producent nie zapomniał też o mechanicznym kluczu awaryjnym.

Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro (źródło: Xiaomi Youpin)

Inteligentny zamek Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro zastąpi zamek i judasza

Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro został również wyposażony w elektroniczną wersję wizjera w drzwiach, potocznie nazywanego judaszem. Mówiąc wprost, jest to wbudowana kamera, która na niewielkim ekranie HD (umieszczonym od wewnątrz) pokazuje, kto znajduje się za drzwiami. Podgląd z kamery można też śledzić na żywo za pomocą HyperOS Connect na inteligentnych urządzeniach domowych.

Chiński producent w nowym modelu zdecydował się też na funkcję automatycznego rejestrowania nagrań, jeśli wykryta osoba oczekuje pod drzwiami przez „nienormalnie” długi czas. Ponadto użytkownik zostaje poinformowany w przypadku, gdy drzwi pozostaną otwarte, PIN został wprowadzony kilka razy niepoprawnie czy dochodzi do manipulacji w obrębie zewnętrznego panelu.

Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro zadebiutował na chińskim rynku. Nie wiadomo, czy pojawi się również w Europie. Producent wycenił ten sprzęt na 2499 juanów chińskich – w przeliczeniu około 1270 złotych.