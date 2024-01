Oto nowy Redmi Note 13. Dostępnych wersji jest od zatrzęsienia

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało najnowsze smartfony z serii Redmi Note 13. Są to aż trzy modele. Chociaż mają ze sobą sporo wspólnego, to jednak widoczne są także znaczące różnice pomiędzy nimi. Co oferują i w jakich wariantach są dostępne?

Co oferuje Redmi Note 13?

Podstawowy model z serii został przez producenta wyposażony w 6,67-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz oraz maksymalną jasnością wynoszącą aż 1000 nitów. Dodatkowo przedni panel smartfona chroniony jest przez szkło Corning Gorilla Glass 5.

Pod maską znalazł się chipset MediaTek Dimensity 6080 z układem graficznym Mali-G57 MC2. Procesor współpracuje z 6 GB, 8 GB lub 12 GB RAM. Trzeba przyznać, że do wyboru jest naprawdę sporo wariantów. Dodatkowo klienci będą mogli decydować pomiędzy 128 GB, a 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Redmi Note 13 (źródło: Amazon)

Redmi Note 13 oferuje 108 Mpix aparat główny z obiektywem o przysłonie f/1.7, który współpracuje z 2 MPix sensorem przeznaczonym do zdjęć macro. Z kolei selfie użytkownicy tego smartfona wykonają za pomocą 16 Mpix przedniej kamerki. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera 33 W ładowania przewodowe.

Smartfon dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: Arctic White, Stealth Black oraz Prism Gold. Oficjalnie trafił na indyjski rynek, gdzie jego sprzedaż ma rozpocząć się 10 stycznia 2024 roku. Ceny tego modelu kształtują się następująco w zależności od wybranego wariantu:

6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej – 17999 rupii indyjskich (~ 860 złotych),

8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej – 19999 rupii indyjskich (~ 950 złotych),

12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej – 21999 rupii indyjskich (~ 1050 złotych).

Redmi Note 13 Pro (źródło: Redmi)

Wersje z dopiskiem Pro i Pro+

Oba modele oferują wyświetlacze o przekątnej 6,67-cala, rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz, szczytowej jasności 1800 nitów oraz wsparciu dla Dolby Vision oraz HDR10+. Różnica pomiędzy smartfonami jest jednak taka, że Redmi Note 13 Pro oferuje płaski, a Note 13 Pro+ zakrzywiony ekran. Oba są jednak chronione przez szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Motorem napędowym Redmi Note 13 Pro stał się Snapdragon 7s Gen 2 z GPU Adreno 710, który współpracuje z 8 GB lub 12 GB RAM LPDDR4X oraz 128 GB albo 256 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.2. Z kolei model z dopiskiem Pro+ oferuje procesor MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Współdziała on z taką samą ilością RAM co Note 13 Pro, a w pamięci wewnętrznej dostępna jest jeszcze wersja 512 GB. Ponadto dostępne one w nowszych standardach – pamięć operacyjna to LPDDR5, a wewnętrzna to UFS 3.1.

Redmi Note 13 Pro+ (źródło: Redmi)

Pomiędzy modelami nie ma za to różnic, jeśli chodzi o aparaty. Oba mogą pochwalić się 200 Mpix aparatem głównym z OIS, opartym na sensorze Samsung HP3. Współpracuje on z 8 Mpx jednostką połączona z ultraszerokokątnym obiektywem oraz 2 Mpix sensorem macro. Kamerka do selfie w obu modelach to 16 Mpix.

Zarówno Redmi Note 13 Pro, jak i Note 13 Pro+ oferują głośniki stereo wspierające Dolby Atmos, ale złącze audio 3,5 mm znalazło się jedynie w najwyższym modelu z serii. Różnice obejmują także akumulator. W Note 13 Pro ma on 5100 mAh i wspiera ładowanie o mocy 67 W, a w modelu Note 13 Pro+ pojemność baterii wynosi 5000 mAh i ładować można ją z mocą 120 W. Po wyjęciu z pudełka oba smartfony będą działać w oparciu o system operacyjny Android 13 z nakładką MIUI 14.

Podobnie jak w przypadku podstawowego modelu, również sprzedaż tych smartfonów rozpocznie się 10 stycznia 2024 roku. Redmi Note 13 Pro jest dostępny w kolorach Arctic White, Coral Purple i Midnight Black, a jego ceny wynoszą odpowiednio:

8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej – 25999 rupii indyjskich (~ 1240 złotych),

8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej – 27999 rupii indyjskich (~ 1330 złotych),

12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej – 29999 rupii indyjskich (~ 1430 złotych).

Z kolei Redmi Note 13 Pro+ jest dostępny w kolorach Fusion White, Fusion Purple i Fusion Black i kosztuje: