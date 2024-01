To pierwszy smartfon OnePlusa w tym roku. Poza Chinami będzie znany pod zmienioną nazwą

Nowy rok, nowy OnePlus. Producent zaprezentował smartfon Ace 3, który w globalnie może być dostępny pod nazwą OnePlus 12R. Tym bardziej warto wiedzieć, co ma w środku.

OnePlus Ace 3 oficjalnie

Pierwszy smartfon OnePlusa w 2024 roku to bezpośredni następca modelu Ace 2. Co raczej oczywiste, od czasu premiery poprzednika, producent zdołał ulepszyć nieco konstrukcję, wciskając do urządzenia lepsze podzespoły.

OnePlus Ace 3 (fot. OPPO)

Zatem nowy Ace 3 wyposażono w zakrzywiony 6,7-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED o rozdzielczości 2772 x 1240 pikseli i adaptacyjnej częstotliwości odświeżania 1 – 120 Hz. Panel, który marka wykorzystuje w tym modelu schodzi z taśm produkcyjnych BOE i charakteryzuje się jasnością do 1600 nitów w trybie automatycznym i do 4500 nitów jasności szczytowej, co może robić wrażenie. Front chroniony jest przez szkło Corning Gorilla Glass Victus 2. W jego górnej części znajdujemy wycięcie na przedni aparat 16 Mix.

Gdybyśmy obrócili sobie bryłę OnePlusa w dłoniach, zauważylibyśmy, że jest całkiem podobny do flagowej „jedenastki”. Mamy więc aluminiowe ramki boczne, matowe wykończenie obudowy z tyłu i okrągłą wyspę z aparatem „przyklejoną” do jednego z boków.

Na wspomnianej wysepce zagnieździły się trzy aparaty, na czele z sensorem Sony IMX890 50 Mpix wspieranym przez optyczną stabilizację obrazu. Oprócz tego użytkownik może skorzystać z ultraszerokokątnego obiektywu połączonego z matrycą 8 Mpix, a także pomocniczego oczka marko 2 Mpix.

W środku znajdujemy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB RAM LPDDR5X w wersji bazowej oraz pamięć wewnętrzną 256 GB UFS 4.0. Poza kompletem modułów łączności, w obudowę wciśnięto solidną baterię 5500 mAh z możliwością szybkiego ładowania 100 W. Powinna ona umożliwić pełne naładowanie akumulatora w 27 minut.

Dostępność i ceny

OnePlus Ace 3 debiutował w Chinach w cenach zaczynających się od 2599 juanów (~1450 złotych). Sprzedaż rozpocznie się tam 15 stycznia. Oczekuje się, że model pojawi się w dystrybucji globalnej jako OnePlus 12R, choć nie byłbym przesadnie optymistyczny, jeśli chodzi o jego obecność w Polsce. OnePlus 11R nie trafił do naszego kraju i na razie nic nie wskazuje na to, by w przypadku jego następcy było inaczej.