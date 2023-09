Nadchodzą smartfony Xiaomi Redmi Note 13. Jeden z nich dostanie zakrzywiony ekran!

Rodzina smartfonów Xiaomi Redmi Note 13 zostanie zaprezentowana jeszcze we wrześniu! Do tej pory myśleliśmy, że będziemy musieli na to poczekać do października.

Xiaomi potwierdza datę konferencji

Smartfony z serii Redmi Note często stanowiły sensowną alternatywę wobec flagowych modeli Xiaomi. Wyposażone w odrobinę wolniejsze procesory oraz nieco mniej zaawansowane aparaty, mogły być też nieco tańsze. A dobra cena zawsze przyciąga klientów.

Redmi Note 13 Pro (fot. Xiaomi / Weibo)

Teraz firma zaprasza na prezentację najnowszych reprezentantów tej serii. Premiera odbędzie się 21 września w Pekinie. Rozpoczęcie transmisji ze spotkania odpowiada godzinie 13:00 polskiego czasu.

Zarówno materiały promocyjne, jak i dotychczasowe plotki wskazują, że wkrótce poznamy modele:

Redmi Note 13,

Redmi Note 13 Pro,

Redmi Note 13+.

A to jeszcze nie wszystko, bo różnych odmian może być ostatecznie 6, a nawet więcej. Zakładamy jednak, że Xiaomi na razie skupi się na trzech najważniejszych.

8 Ocena

Czego spodziewać się po nowych smartfonach Redmi Note?

Xiaomi potwierdziło, że Redmi Note 13 Pro+ będzie pierwszym telefonem z serii Redmi Note, który zostanie wyposażony w zakrzywiony ekran, ultra cienkie ramki boczne i wąski „podbródek” o grubości 2,37 mm. Front chronić będzie szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Tylny panel to miejsce dla zestawu aparatów z obiektywem f/1.65 i matrycą Samsung ISOCELL HP3 o rozdzielczości 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. Ponadto w środku znajdziemy wykorzystany po raz pierwszy, niestandardowy procesor MediaTek 7200 Ultra. Plecki będą wykonane z materiału o fakturze przypominającej skórę.

Redmi Note 13 Pro także zyska aparat 200 Mpix, ale nie ma żadnej wzmianki o OIS. Można też pożegnać się z tylną obudową z imitacją skóry.

Oba modele wyposażone będą w wyświetlacze AMOLED o przekątnej 6,67 cala i odświeżaniu 144 Hz. Nieoficjalne informacje podają, że Redmi Note 13 Pro dostanie baterię 5120 mAh z szybkim ładowaniem 67 W, a Redmi Note 13 Pro+ zyska akumulator 5000 mAh z ładowaniem 120 W.

Czekamy na premierę!