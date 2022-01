Xiaomi już 26 stycznia 2022 roku wprowadzi na globalny rynek serię Redmi Note 11. Jeszcze przed jej oficjalną premierą poza Chinami dowiedzieliśmy się, jakie będą i co zaoferują modele Note 11 Pro i Note 11 Pro 5G.

Redmi Note 11 Pro i Note 11 Pro 5G wkrótce w Europie. Co zaoferują?

Pod względem designu modele przeznaczone na globalny rynek nie będą się diametralnie różniły od wersji dostępnych w Chinach, aczkolwiek jednocześnie nie są to kopie 1:1, ponieważ nieco inaczej zaprojektowano wyspę z aparatami i resztą na panelu tylnym. Ogólnie jednak bryła jest podobnie „kanciasta”

Redmi Note 11 Pro będzie dostępny na rynku globalnym w dwóch wersjach. Jedna zostanie wyposażona w procesor MediaTek Helio G96, który nie zapewnia obsługi sieci piątej generacji, natomiast druga otrzyma układ Qualcomm Snapdragon z modemem 5G. Niestety, wciąż nie wiemy, która konkretnie platforma mobilna znajdzie się na pokładzie tego modelu.

Oba smartfony z serii Redmi Note 11 Pro zaoferują też aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix na panelu tylnym, a także akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można ładować przewodowo (przez port USB-C) z mocą 67 W (zasilacz powinien znaleźć się w zestawie sprzedażowym).

Ponadto jeden i drugi model z serii Redmi Note 11 Pro, przeznaczonej na rynek globalny, zostanie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Mówi się, że Xiaomi zastosuje w tych smartfonach ekran AMOLED.

Jednocześnie spodziewamy się, że 26 stycznia 2022 roku na rynek globalny zostanie wprowadzony również Redmi Note 11 4G z procesorem Qualcomm Snapdragon 680 (bez modemu 5G), którego cena ma zaczynać się od 250 euro (równowartość ~1130 złotych przy obecnym kursie) i kończyć na 330 euro (~1490 złotych).

Nie wiadomo natomiast, czy producent ma w planach wprowadzić do Europy model Redmi Note 11 Pro+, który wyróżnia się wsparciem dla ładowania przewodowego mocy aż 120 W – dzięki niemu można naładować smartfon do 100% w zaledwie 15 minut. Jest na to szansa, ponieważ trafił on do Indii jako Xiaomi 11i HyperCharge, ale jego dostępność w innych krajach, w tym w Polsce, wciąż stoi pod znakiem zapytania.