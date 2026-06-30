Gamingowy potwór! Ten tablet imponuje specyfikacją (i zmierza do Europy)

Dzisiaj w Chinach zadebiutował Redmagic Gaming Tablet 5 Pro i warto mu się dobrze przyjrzeć, bo w niedalekiej przyszłości dotrze też do Europy, choć pod zmienioną nazwą – jako Redmagic Astra 2 Gaming Tablet. A jest się czemu przyglądać.

Redmagic Gaming Tablet 5 Pro = Redmagic Astra 2 Gaming Tablet. To gamingowy potwór!

Nowy tablet Redmagic to prawdziwy gamingowy potwór. Został wyposażony w 9,06-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2,4K i częstotliwości odświeżania sięgającej nawet 185 Hz. Dzięki temu powinien oferować wyśmienitą jakość obrazu i pierwszorzędną dynamikę, a niewielki rozmiar – w połączeniu z ramką o szerokości zaledwie 4,9 mm czyni go poręcznym, co w przypadku sprzętu do gier jest zdecydowanie nie bez znaczenia.

Dzięki jasności dochodzącej do 1600 nitów rozgrywce komfortowo można oddawać się także w słoneczne dni. Częstotliwość rejestrowania dotyku na poziomie 2000 Hz może zaś dawać realną przewagę w najbardziej dynamicznych grach. Całość w tym kontekście uzupełnia ultrakrótki czas reakcji (1 ms), choć nie sposób nie wspomnieć też o algorytmie wet touch, dzięki któremu spocone palce to nie problem.

Redmagic Astra 2 Gaming Tablet (źródło: Redmagic)

Z tyłu natomiast w oczy rzuca się LED-owe oświetlenie, a także całkowicie płaska tafla (bez wystającej wyspy fotograficznej) i częściowo przezroczysta konstrukcja, pozwalająca przyglądać się pracującym bebechom. Dobrze widać wyróżniający ten model na tle konkurencji system aktywnego chłodzenia cieczą. Wykorzystuje on mikropompę, rurki z nanouszczelnieniem i fluorowany pływ przystosowany do pracy w temperaturach od -60 do 125 stopni Celsjusza. Aluminiowa rama dodatkowo zwiększa trwałość konstrukcji.

Redmagic Astra 2 Gaming Tablet (źródło: Redmagic)

Sercem urządzenia jest topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 wspomagany jeszcze przez (odciążający go) autorski chip RedCore R4 i (dbający o efektywne zarządzanie energią) Energy Cube 3.0. W efekcie nawet pod dużym obciążeniem całość ma się cechować bardzo wydajnym działaniem. Szczególnie że towarzystwa dotrzymuje im jeszcze 12 GB lub 16 GB RAM typu LPDDR5T i pamięć masowa w formacie UFS 4.1 Pro.

W środku znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 8300 mAh, pozwalającej oczekiwać całkiem długiego czasu pracy. W Chinach maksymalna moc ładowania wyniesie 80 W, ale podobna wartość nie została jak na razie potwierdzona dla wersji globalnej. Specyfikację uzupełniają: głośniki stereo, moduły Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC, aparaty 9 Mpix (z przodu) i 13 Mpix (z tyłu) oraz system Redmagic OS 11.5.

Ile kosztuje nowy gamingowy tablet Redmagic?

W Chinach Redmagic Gaming Tablet 5 Pro dostępny jest w trzech konfiguracjach. Ich ceny przedstawiają się następująco:

12/256 GB – 5299 juanów (równowartość ~2940 złotych),

16/512 GB – 5999 juanów (~3330 złotych),

16 GB/1 TB – 6999 juanów (~3885 złotych).

Producent zdradził, że szczegóły na temat dostępności i cen globalnej wersji urządzenia, czyli Redmagic Astra 2 Gaming Tablet, zostaną podane później – dokładnie 17 lipca 2026 roku.