YouTube stanie się wygodniejszy dla tych, którym się spieszy

Każdemu chociaż raz w życiu zdarzyło się użyć przyspieszania materiału na YouTube zamiast oglądać cierpliwe cały film. Obecnie włączenie tej funkcji wymaga podjęcia kilku kroków, choć wkrótce może się to mocno uprościć.

Jeden film, połowa czasu

Nie zawsze oglądamy materiały wideo w prędkości, jaką przewidział autor filmu. Czasami spowalniamy treść, aby móc lepiej przyjrzeć się jakiejś akcji lub przyspieszamy, aby bez klikania w pasek przewinąć treść do interesującego nas momentu. Innym scenariuszem, podczas którego można „skorygować prędkość” jest słuchanie podcastów, gdzie puszczając materiał z wyższą prędkością szybciej przebrniemy przez treść materiału.

Obecnie, aby włączyć filmik w wyższej prędkości na komputerze lub w aplikacji mobilnej musicie wykonać trzy ruchy. Na karcie z filmem należy kliknąć na symbol koła zębatego, następnie kliknąć na opcję „Prędkość odtwarzania” i na końcu wybrać interesujący nas parametr. YouTube chce, aby wybór dwukrotnego przyspieszenia ograniczał się do jednego kliknięcia.

YouTube (próbnie) przyspiesza

Google pracuje obecnie nad możliwością przewijania filmików za pomocą jednego gestu. W przypadku urządzeń, do których podpięta jest myszka, chodzi o kliknięcie w materiał wideo i przytrzymanie lewego przycisku myszy. Tam, gdzie możemy użyć palca wystarczy przytrzymać go przez dłuższą chwilę na filmiku. Nowy gest potwierdza okienko u góry z napisem o treści „Odtwarzam 2 razy szybciej”.

Musicie wierzyć mi na słowo, że na tym zrzucie ekranu kursor jest na filmiku, a przytrzymany lewy przycisk myszki przyspiesza materiał. (źródło: YouTube)

Przyspieszenie anuluje się po puszczeniu lewego przycisku myszy. W przypadku smartfona puszczenie palca może nie wystarczyć i dopiero zatrzymanie filmiku ma wyłączać tę opcję, choć mi nie udało się tego przetestować.

Jeśli chcecie wypróbować funkcję już teraz, musicie mieć wykupiony abonament YouTube Premium. Następnie wystarczy przejść do zakładki „Wypróbuj eksperymentalne funkcje” i wybrać opcję „Przytrzymaj, by oglądać 2 razy szybciej”.

Funkcja ma być możliwa do aktywacji do 13 sierpnia, choć biorąc pod uwagę przydatność tego gestu, to niewykluczone że będzie on dostępny dla wszystkich po okresie testowym.