Ten tablet Huawei jest stworzony do pracy i wideokonferencji

Średnia półka tabletów właśnie zyskała kolejnego reprezentanta. Huawei MatePad 11.5 to sprzęt, który może przykuć wzrok szukających solidnego układu mobilnego i liczących na upolowanie urządzenia, które oferuje coś więcej niż konkurencja w kwestii komfortu użytkowania podczas pracy.

Środek stawki

Huawei MatePad 11.5 oferuje, zgodnie z nazwą modelu, 11,5-calowy wyświetlacz. Producent stawia w tym przypadku na bardziej budżetową technologię w postaci matrycy LCD o rozdzielczości 2200 na 1440 pikseli i proporcjach 3:2 oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz. Ekran chroni wzrok użytkownika od strony sprzętowej, o czym świadczy certyfikat TÜV Rheinland dot. niskiej emisji światła niebieskiego przez wyświetlacz.

MatePad 11.5 (Źródło: Huawei)

Pod ekranem Huawei zaszył układ mobilny Snapdragon 7 Gen 1, który wraz z opcją 6 lub 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane sprawdzi się w codziennych zadaniach i mobilnym gamingu. Na zestaw aparatów składa się tylny sensor 13 Mpix i przednia kamerka 8 Mpix z technologią FollowCam, za pomocą której podczas wideokonferencji widok jest kadrowany tak, aby twarz rozmówcy znajdowała się na środku podczas zmiany pozycji czy ruszania się w szerokim kadrze. Ponadto MatePad 11.5 oferuje dwa mikrofony oraz cztery głośniki.

W kwestiach łączności i produktywności w tablecie Huawei znajduje się moduł Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2, a na liście kompatybilnych akcesoriów znajdziemy zarówno rysik M-Pencil, jak i klawiaturę Smart Keyboard. Długą pracę na baterii zapewnia akumulator o pojemności 7700 mAh, który można naładować z maksymalną mocą 22,5 W. Tablet ma 6,85 mm grubości i waży 499 gramów. Elementem specyfikacji, który odstaje od typowego urządzenia z tej kategorii i który może być ciężki do przełknięcia przez niektórych jest postawienie na autorski system HarmonyOS – tu w wersji 3.1.

Cena Huawei MatePad 11.5

Nowy tablet Huawei będzie dostępny w sprzedaży w kolorze szarym, beżowym i niebieskim. Cena w Malezji wynosi 1499 ringgitów (równowartość ~1310 złotych). Gdyby MatePad 11.5 trafił do Polski w cenie nieprzekraczającej 1500 złotych, to byłaby to interesująca, choć trochę droższa alternatywa dla m.in. Samsunga Galaxy Tab A8, Lenovo Tab M10 Plus czy OPPO Pad Air.