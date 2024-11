Topowe bebechy, nietuzinkowy styl. Premiera Redmagic 10 Pro i 10 Pro+

Jeśli marzy Ci się konkretny, gamingowy smartfon z topowymi podzespołami zamkniętymi w oryginalnie wyglądającej obudowie, to patrz na te nowości. Redmagic 10 Pro oraz Redmagic 10 Pro+ to modele, obok których trudno przejść obojętnie.

Oficjalna premiera Redmagic 10 Pro i Redmagic 10 Pro+

Dzisiaj oficjalnej prezentacji doczekał się smartfon Redmagic 10 Pro, wraz z bratem obdarzonym plusikiem w nazwie. Oba urządzenia więcej łączy niż dzieli, choć ten drugi faktycznie pozwala liczyć na nieco więcej. Jedno i drugie jednak zalicza się do kategorii topowych.

Sercem obu nowych smartfonów jest flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, bijący rekordy wydajności w popularnych benchmarkach. Stanowi on obietnicę wyjątkowo płynnego działania oraz bezproblemowej obsługi nawet bardziej wymagających aplikacji, w tym także gier mobilnych.

Topowy procesor i co jeszcze? Specyfikacja Redmagic 10 Pro(+) może się podobać

Między innymi podczas grania właśnie użytkownicy docenią na pewno 6,85-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2688×1216 pikseli, jasności dochodzącej aż do 2000 nitów oraz częstotliwości odświeżania 144 Hz. Co więcej, to ostatnie jest optymalizowane pod kątem gier – poprzez specjalny układ Red Core R3.

Redmagic 10 Pro+ (fot. Redmagic)

Także z myślą o graczach producent postarał się o chłodzenie ciekłym metalem o przewodności cieplnej 13 razy większej niż typowe żele chłodzące. Do tego dochodzi jeszcze wentylator o prędkości sięgającej 23000 obrotów na minutę, nadprzewodząca folia miedziana oraz warstwa grafenu pod ekranem – wszystko to dla poprawy komfortu.

Czas na kilka słów o aparatach. Z przodu znajduje się kamera 16 Mpix z sensorem OmniVision OV16A1Q, z tyłu zaś oczka są trzy. Dwa mają 50 Mpix: pierwszy to sensor OmniVision OV50E40 z obiektywem f/1.88 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS), drugi – OmniVision OV50D z ultraszerokokątnym obiektywem f/2.2. Dopełnieniem całości jest aparat makro 2 Mpix (OmniVision OV02F10).

Oczywiście są też jakieś różnice pomiędzy tymi modelami

Czym zatem różnią się te dwa modele? Wreszcie do tego dochodzimy. Podstawowy Redmagic 10 Pro ma 12 GB RAM i akumulator o pojemności 6500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 80 W. Z kolei Redmagic 10 Pro+ oferuje 16 lub 24 GB RAM i potężny akumulator 7050 mAh, który w dodatku można ładować z mocą aż 120 W.

Redmagic 10 Pro po lewej i Redmagic 10 Pro+ po prawej (fot. Redmagic)

Jeśli chodzi o pamięć, to w obu modelach mamy do czynienia z LPDDR5X w przypadku pamięci operacyjnej oraz UFS 4.0, jeśli chodzi o pamięć masową. Tej ostatniej w zależności od wersji jest od 256 GB do 1 TB. Specyfikację domyka system Android 15 z nakładką Redmagic AI OS 10.0.

Cena Redmagic 10 Pro i Redmagic 10 Pro+ ujawniona

Producent przygotował cztery warianty, których ceny przedstawiają się następująco:

Redmagic 10 Pro 12/256 GB – 4999 juanów (równowartość ~2840 złotych),

Redmagic 10 Pro 12/512 GB – 5499 juanów (~3120 złotych),

Redmagic 10 Pro+ 16/512 GB – 5999 juanów (~3405 złotych),

Redmagic 10 Pro+ 24 GB/1 TB – 7499 juanów (~4255 złotych).

Na razie zamówienia na smartfony są przyjmowane w Chinach, gdzie regularna sprzedaż wystartuje 18 listopada. Urządzenia zadebiutują także globalnie – rynkowa premiera została zaplanowana na 18 grudnia, a szczegóły na jej temat powinniśmy poznać dwa tygodnie wcześniej.