WhatsApp w końcu wprowadza funkcję, której brakowało. Jest jednak haczyk

WhatsApp wprowadził długo oczekiwaną przez wielu użytkowników funkcję. Aż trudno uwierzyć, że dopiero teraz Meta zdecydowała się na ten krok, biorąc pod uwagę fakt, że Messenger oferował to już dawno. O co dokładnie chodzi?

Wersje robocze wiadomości w końcu w WhatsApp

Nowa funkcja, o której mowa, to wersje robocze wiadomości lub, jak kto woli, szkice. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które często zaczynają pisać, ale z różnych powodów nie kończą wiadomości od razu – sam do nich należę, ponieważ zdarza się, że robię kilka rzeczy jednocześnie i odpisuję właśnie „na raty”. Brak automatycznego zapisu szkicu w WhasApp czasem mógł mocno zdenerwować.

starting a reply to a message and getting distracted… we know what that’s like 😵‍💫



which is why we’re introducing drafts! when you start a message and don’t finish it, you’ll see a draft indicator on the chat so you remember to hit send — WhatsApp (@WhatsApp) November 14, 2024

Teraz, dzięki najnowszej wersji apki, to się jednak zmieniło. Po opuszczeniu czatu aplikacja automatycznie zapisuje niewysłaną treść jako wersję roboczą. Co więcej, rozmowa z taką wiadomością zostaje przeniesiona na górę listy czatów, co ułatwia szybki powrót do dokończenia tekstu.

Choć nowa funkcja jest bez wątpienia przydatna, ma pewne ograniczenie. Zapisywane wersje robocze są widoczne tylko na urządzeniu, na którym zostały utworzone. Oznacza to, że teksty zapisane na smartfonie nie będą dostępne w przeglądarkowej wersji WhatsApp na komputerze.

Opcja jest dostępna po zaktualizowaniu aplikacji do najnowszej wersji zarówno w systemie Android, jak i iOS. Nowość jest sukcesywnie udostępniana użytkownikom.

Wersje robocze WhatsApp (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Ostatnio w komunikatorze sporo się dzieje

Wersje robocze to tylko jedna z nowości, jaką Meta wprowadziła w ostatnim czasie do swojego komunikatora. Niedawno na łamach Tabletowo.pl informowaliśmy Was, że WhatsApp zaktualizował sposób dodawania kontaktów. Użytkownicy zyskali nowy sposób i mogą teraz korzystać z kodów QR, co znacząco przyspiesza proces dodawania nowych osób do listy kontaktów. To wygodne rozwiązanie szczególnie w sytuacjach, gdy nie chcemy ręcznie wpisywać numeru telefonu, a poza tym znacznie usprawnia wymienianie się kontaktami w większej grupie osób.

Warto także wspomnieć, że w WhatsApp zagościła także funkcja segregowania czatów. Nowe narzędzie pozwala podzielić rozmowy na różne kategorie, takie jak „Osobiste” czy „Biznesowe”, co ułatwia zarządzanie dużą liczbą konwersacji.