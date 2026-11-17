Rynek słuchawek TWS jest bardzo obszerny, a swoich sił w tym segmencie próbują już nie tylko producenci mobilnego sprzętu, ale i stricte audiofilskie marki. Gdyby jednak chcieć z marszu wymienić te najpopularniejsze, jednymi z nich z pewnością byłyby te spod szyldu Sony. W moje ręce wreszcie wpadły flagowe słuchawki Sony WF-1000XM6, których premiera miała miejsce w lutym 2026 roku, a które już na papierze niosą sporo zmian względem poprzedników.

Specyfikacja techniczna Sony WF-1000XM6:

audio: przetworniki dynamiczne ∅8,4 mm, pasmo przenoszenia 20 Hz – 40 kHz (LDAC), algorytmy upscalingu DSEE Extreme, dźwięk przestrzenny 360 Reality Audio, Hi-Res Audio Wireless,

konstrukcja: dokanałowe, prawdziwie bezprzewodowe (true wireless),

adaptacyjna redukcja szumów (ANC), tryb transparentny,

4 mikrofony w każdej słuchawce + czujnik przewodnictwa kostnego, algorytmy AI,

procesor redukcji hałasu Sony QN3e HD + układ Sony V2,

łączność: Bluetooth 5.3, kodeki SBC, AAC, LDAC, LC3 (LE Audio), tryb multipoint, Auracast,

bateria: do 8 h z włączonym ANC (do 12 h z wyłączonym), do 24 h łącznie z etui, ładowanie USB-C i indukcyjne Qi, 5 minut ładowania = godzina słuchania,

sterowanie panelami dotykowymi + czujniki obecności w uszach,

waga słuchawek: 6,5 g (jedna),

wymiary etui: 61,6×41,1×26,5 mm,

waga etui: 47 g (cały zestaw 62 g),

odporność: IPX4 (słuchawki),

obsługa aplikacji Sony Sound Connect, parowanie Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair,

wbudowana obsługa Google Gemini i sterowanie głosowe.

Cena Sony WF-1000XM6 w momencie publikacji recenzji wynosi około 1269 złotych. Są one dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym oraz platynowo-srebrnym.

Zmiany widoczne na każdym kroku

Sony zdążyło już przyzwyczaić swoich klientów, że pomiędzy premierami kolejnych modeli słuchawek z linii 1000X mijają około dwa lata. Jednocześnie widać, że przez ten czas firma intensywnie pracuje nad projektem, bo każda następna generacja wygląda zupełnie inaczej niż poprzednia. Zmiany nie ominęły również nowych WF-1000XM6, bo przeprojektowano – dosłownie – wszystko.

O ile w przypadku modeli Sony WF-1000XM4 i WF-1000XM5 etui ładujące wyglądało bardzo podobnie, tak w Sony WF-1000XM6 przeszło ono sporą metamorfozę. Jest teraz nieco wyższe, ale i smuklejsze zarazem, a przy tym ma więcej wypłaszczeń, bowiem zaoblone są w zasadzie tylko dwa krótsze boki. W efekcie, etui pozwala nam na wygodne postawienie go pionowo, jak i położenie na płasko.

Całościowo, futerał pozostaje relatywnie kompaktowych wymiarów (61,6×41,1×26,5 mm i 47 g), przez co zupełnie dobrze nosi się go także w nieco mniejszych kieszeniach spodni. Na jakość wykonania trudno narzekać. Etui wykonano z matowego tworzywa sztucznego, które w szarej wersji kolorystycznej daje w dotyku odczucie podobnego do granitu. Przy tym, bardzo godnie znosi upływ czasu, bo do samego końca testów nie widzę na nim żadnych rys czy przetarć.

Zawias wieczka w całości wykonano z metalu, a podczas otwierania i zamykania w bardzo satysfakcjonujący sposób odbija na sprężynie. Dobrze wpływa to na ergonomię i łatwość obsługi w jednej dłoni. Warto też nadmienić, że zarówno wieczko, jak i całe etui są świetnie spasowane, nie uginają się pod palcem, nie trzeszczą, a wspomniana klapka nie chybocze się nadmiernie na boki.

Inaczej wyglądają również same słuchawki. Wspomniane już dwie poprzednie generacje (które miałem przyjemność testować) cechowały się bryłą o pokaźnych rozmiarach i dość mocno okrągłych kształtach. Nowe Sony WF-1000XM6 są mniejsze od poprzedników, ale jednocześnie odrobinę cięższe (raptem pół grama).

Zmieniły się jednak nie tylko gabaryty, ale – chyba przede wszystkim – ich kształt. Wciąż są obłe, ale sporo węższe na szerokość i wydłużone na wysokość, zatem – logicznie rzecz biorąc – bliżej im formą do budowy ludzkiego ucha. Krągłości dostrzegalne są tutaj niemal na całej bryle.

Wizualnie są spójne z etui. Wykonano je z identycznie wykończonego, matowego, przyjemnego w dotyku i solidnego tworzywa. Od frontu, na górze i dole symetrycznie rozlokowano dwie srebrne maskownice mikrofonów, zaś dodatkowe otwory ukryto jeszcze na krawędzi niżej. Boczna, wewnętrzna krawędź, mieści logo Sony i delikatne ergonomiczne wgłębienie.

Wygoda użytkowania, ergonomia

Jak już zdążyłem nadmienić, słuchawek Sony WF-1000XM6 uległy bardzo znaczącej przebudowie konstrukcji. Zmienił się bowiem nie tylko ich kształt, ale i gabaryty. Zastosowanie bardziej wydłużonej na wysokość, ale węższej bryły sprawiło, że – siłą rzeczy – lepiej lokują się w anatomicznym wgłębieniu naszych uszu.

Przy tym, nadal nie należą one do najmniejszych na rynku i są dość obłe, przez co nawet u osób z większymi małżowinami będą mniej lub bardziej odstawać od uszu. W moim przypadku jest to mocno widoczne, ale – koniec końców – nie przeszkadza w użytkowaniu, no chyba, że chcielibyśmy położyć się na boku ze słuchawkami w uszach.

Generalnie, trudno mi mieć większe zastrzeżenia co do ergonomii użytkowania Sony WF-1000XM6. Słuchawki trzymają się małżowin bardzo stabilnie i nie wypadają z nich samoczynnie. Podczas typowego, relatywnie krótkiego użytkowania po kilkadziesiąt minut ciągiem, nie odczuwałem żadnego dyskomfortu.

Gdy czas ten sięgał już powyżej dwóch godzin (a tak miałem podczas lotu do Norwegii), zdarzało mi się czuć delikatny ucisk, głównie u dołu małżowiny. Nie było to jednak na tyle uciążliwe, by wymagało ode mnie przerwania korzystania ze słuchawek i – w ostateczności – wystarczała kilkuminutowa przerwa, by zażegnać problem.

Sony WF-1000XM6, Sennheiser Momentum True Wireless 5, Huawei FreeBuds Pro 5 oraz AirPods Pro 3

Tu wspomnieć muszę jeszcze o kwestii nakładek. W przeciwieństwie do większości producentów, Sony do swoich słuchawek stosuje nakładki piankowe, a nie silikonowe. I, generalnie, nie mam co do nich większych zarzutów, bo są one odpowiednio miękkie i wygodne, a jednocześnie skutecznie wypełniają kanał słuchowy, przez co dają bardzo dobrą izolację akustyczną.

Początkowo miałem jednak pewne problemy z dopasowaniem rozmiaru. Fabrycznie zainstalowane M wydawały mi się zbyt luźne i niekoniecznie uszczelniające, z kolei L już dawały odczucie odrobinę za dużych.

Finalnie, wróciłem do rozmiaru M, bo w momencie, gdy zaczynamy korzystać ze słuchawek, przez pewną chwilępianka ta zaczyna delikatnie się rozprężać i dopasowywać. Warto więc mieć to na uwadze i poświęcić chwilę na znalezienie rozmiaru właściwego dla siebie, nie tylko dla samej wygody, ale i skuteczności tłumienia.

Łączność i obsługiwane kodeki

Komunikacja słuchawek z urządzeniami odbywa się poprzez Bluetooth 5.3, więc można by ponarzekać, że konkurencja implementuje już wersje 6.0 lub 6.1. Ważniejsze jest jednak, że transmisja audio odbywa się z użyciem kodeków SBC, AAC, LC3 oraz LDAC. Ten ostatni jest tutaj szczególnie istotny, bo oferuje wysoką rozdzielczość dźwięku 24-bit/96 kHz z przepływnością do 990 kbps.

Niezależnie od tego, jakie urządzenie wykorzystywałem do przesyłania treści (a podczas testów parę się ich przewinęło), jak również niezależnie od scenariusza, nie miałem najmniejszych problemów na polu łączności. Sony WF-1000XM6 łączyły się ze sprzętem relatywnie szybko od wyjęcia z etui, a zasięg pozostawał bez zarzutów i pozwalał mi swobodnie poruszać się po mieszkaniu nie biorąc ze sobą telefonu.

Przy tym, komunikacja była w pełni stabilna, nie odnotowywałem żadnych niechcianych zakłóceń podczas odtwarzania muzyki. Latencja sygnału i wynikające z niej opóźnienia między obrazem i dźwiękiem również pozostawały względnie niskie (nawet na kodeku LDAC), przez co nie utrudniały oglądania wideo.

Na pokładzie znajduje się również tryb multipoint, który umożliwia połączenie słuchawek z dwoma urządzeniami jednocześnie, z automatycznym przełączaniem między nimi. Funkcjonuje on także przy jednoczesnym wykorzystaniu LDAC-a na obu sprzętach.

Aplikacja Sony Sound Connect

Sound Connect to aplikacja przygotowana przez Sony do zarządzania funkcjami i ustawieniami słuchawek oraz innych bezprzewodowych urządzeń audio marki. Znaleźć możemy ją w sklepie Google Play na system Android oraz w App Store, na urządzenia z iOS. Obie wersje oferują te same funkcje.

O aplikacji w kilku słowach pisałem już przy okazji niedawnego testu budżetowych słuchawek Sony WH-CH730N, a jeszcze szerzej w recenzji flagowych, nausznych Sony WH-1000XM6. Niezależnie od sparowanego modelu, warstwa wizualna apki prezentuje się tak samo, całokształt działania aplikacji nie daje powodów do narzekania. Przyczepić mogę się jedynie do braku języka polskiego.

Aplikacja niemal w całości opiera się o dosłownie jeden ekran, z którego to mamy podgląd stanu naładowania słuchawek i bieżącego kodeku audio, dostęp do widżetów z najważniejszymi funkcjami oraz przejście do wszystkich ustawień. W efekcie, trudno się tutaj zgubić, zwłaszcza, że wszystkie opcje są relatywnie klarownie opisane.

No dobrze, co zatem tu znajdziemy? Absolutnie wszystko, czego tylko moglibyśmy oczekiwać, a nawet i więcej. Możemy na bieżąco przełączać się między trybami kontroli hałasu, zarządzać aktualnie połączonymi urządzeniami i funkcją łączności wielopunktowej oraz wybrać kodek ustawiając priorytet na stabilność łączności lub jakość dźwięku.

W kwestii korektora dźwięku, do dyspozycji dostępnych jest kilka predefiniowanych ustawień (wzmacnianie basu, wzmacnianie sopranu itd.) oraz klasyczny, graficzny equalizer z suwakami. Jest również znana z poprzednich słuchawek Sony funkcja Find My Equalizer, opierająca się o test preferencji, w którym wybieramy najlepsze dla nas brzmienie klikając jeden z kilku okręgów.

W tym miejscu wypada też wspomnieć, że Sony WF-1000XM6 oferują obsługę Google Gemini, który może być uruchamiany bezpośrednio ze słuchawek, także w trybie Live. Mają one też autorskie sterowanie głosowe pozwalające – chociażby – sterować odtwarzaniem czy głośnością, ale nie działa ono w języku polskim.

No i jest też funkcja Quick Access pozwalająca przypisać do gestów dotykowych szybkie uruchamianie odtwarzania z serwisów streamingowych Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music oraz Endel.

Sterowanie odtwarzaniem z poziomu słuchawek

Pod tym względem obyło się bez większych zaskoczeń, bowiem Sony WF-1000XM6 zostały wyposażone w panele dotykowe zlokalizowane na frontach słuchawek. Zajmują one relatywnie dużą powierzchnię, a ich działanie nie pozwala narzekać, choć najdokładniej dotknięcia są rozpoznawane, gdy wykonujemy je na środku.

Rozpoznawane są tutaj podstawowe gesty, czyli pojedyncze, podwójne i potrójne dotknięcia, nieustanne (co najmniej czterokrotne) szybkie dotykanie oraz dłuższe przytrzymania. Na domyślnych, fabrycznych ustawieniach, lewa słuchawka odpowiada za kontrolę hałasu, a prawa za sterowanie odtwarzaniem.

Tak wygląda domyślne sterowanie:

pojedyncze dotknięcie: lewa – ANC/Ambient, prawa – wstrzymanie/wznowienie odtwarzania,

dwukrotne dotknięcie: lewa – funkcja Quick Access, prawa – następny utwór,

trzykrotne dotknięcie: lewa – Quick Access, prawa – poprzedni utwór,

czterokrotne i więcej: lewa – ciszej, prawa – głośniej,

dłuższe przytrzymanie: lewa – tryb Quick Attention, prawa – asystent głosowy.

Co najważniejsze, interakcje dla obu słuchawek możemy niemal dowolnie edytować wedle własnych upodobań – albo w pogrupowanej formie (dla jednej sterowanie ANC, dla drugiej odtwarzaniem) albo niezależnie. Przy tym jednak, decydując się na pełną personalizację, tracimy możliwość korzystania z gestu czterokrotnego tapnięcia.

Do dyspozycji mamy również gesty kiwnięcia głową oraz czujniki wykrywające obecność słuchawek w uszach i wstrzymujące odtwarzanie po ich wyjęciu. Co do ich działania nie mam większych zastrzeżeń.

Czas pracy Sony WF-1000XM6

W oficjalnych danych technicznych nie znajdziemy dokładnych informacji co do tego, jaką pojemność mają akumulatory znajdujące się w samych słuchawkach oraz w etui ładującym. Wiemy natomiast, że Sony deklaruje do 12 godzin ciągłego odtwarzania przy wyłączonym ANC, do 8 godzin z włączonym i do 24 godzin z doładowaniami w futerale.

Raczej nie będzie to dla Was żadnym zaskoczeniem, że – literalnie – przez miażdżącą większość czasu z Sony WF-1000XM6 korzystałem mając włączoną aktywną redukcję hałasów, naprzemiennie z trybem transparentnym. Co więcej, z reguły używałem smartfonów z Androidem i kodeku LDAC.

Generalnie, czas pracy oferowany przez WF-1000XM6 oceniłbym w gruncie rzeczy jako po prostu dobry. W powyższym scenariuszu były w stanie odtwarzać muzykę nieprzerwanie niespełna 6,5 godziny, zatem mniej niż deklarowane 8 godzin, ale trzeba brać poprawkę, że kodek LDAC pochłania więcej energii niż AAC.

Przy takim codziennym, standardowym użytkowaniu, po 2-3 godziny ciągiem, gdy odkładałem słuchawki do etui miały jeszcze 60-70% baterii. Wówczas, etui pozwalało mi śmiało na – plus minus – pięć lub sześć doładowań do pełna. Przybliżony, łączny czas pracy, oscylował w okolicach 18-21 godzin.

W kwestii uzupełniania baterii etui, Sony WF-1000XM6 oferują nie tylko ładowanie przewodowe, ale i – jak na flagowy model przystało – indukcyjne. Aby naładować całość (słuchawki i etui), potrzebujemy circa nieco ponad półtorej godziny.

Jakość rozmów

Sony WF-1000XM6 wyposażono w zestaw czterech mikrofonów i czujnik przewodnictwa w każdej słuchawce. Odpowiadają one zarówno za przechwytywanie głosu podczas połączeń, jak i za funkcjonowanie ANC. Najpierw jednak skupmy się na tym pierwszym.

Słuchawki towarzyszyły mi w różnych sytuacjach i w równie wielorakich scenariuszach miałem okazję przeprowadzać rozmowy właśnie z ich wykorzystaniem. Najważniejsze jest to, że w większości scenariuszy sprawdziły się co najmniej bardzo dobrze.

Bez zaskoczenia, w domowym zaciszu czy w innym spokojnym otoczeniu, jest absolutnie wzorowo, a nasz głos dociera do rozmówcy w nienaruszonej postaci również jeśli nie mówimy głośno. Gdy do akcji wkracza hałas, obecne na pokładzie algorytmy bardzo skutecznie wycinają dźwięki tła, zwłaszcza te jednostajne. W efekcie, dwa razy byłem pytany o to gdzie jestem, bo osoba po drugiej stronie słyszała tylko niemal nienaruszony głos, podczas gdy ja znajdowałem się w zatłoczonym pociągu.

Mam jednak jeden, lekki zarzut – wiatr. Zdarzyło mi się bowiem, że podczas spaceru podmuchy, nawet pojedyncze ewidentnie przedostawały się przez odszumianie, a wówczas rozmówca skarżył się, że nie zrozumiał pojedynczych słów przez delikatne trzaski.

Efektywność ANC i tryb transparentny

Jeśli miałbym wskazać tylko jedną mocną stronę, z którą kojarzą mi się słuchawki marki Sony, raczej nie zastanawiałbym się zbyt długo i wskazał na aktywną redukcję szumów. Od lat – czy to w modelach TWS czy nausznych – firma stosuje jedne z najlepszych mechanizmów ANC na rynku. Rownież i w tym przypadku nie mogło być inaczej.

Chcąc uplasować ANC w Sony WF-1000XM6 na tle konkurencji z flagowego segmentu, mogę powiedzieć, że jest ono nieco gorsze od AirPods Pro 3, ale o oczko lepsze od Sennheiser Momentum True Wireless 5, Technics EAH-AZ100 czy Huawei FreeBuds Pro 5, choć – jednocześnie – niekoniecznie w każdej sytuacji. Ale po kolei.

Niskie dźwięki, zarówno te ciągłe, jak i niejednostajne, są odcinane naprawdę świetnie. Niezależnie od tego, czy leciałem samolotem, jechałem pociągiem albo autobusem, przez godzinę czy trzy godziny, miałem poczucie bardzo dobrego odizolowania od tego najbardziej uciążliwego hałasu. Także nieco wyższe dźwięki, pokroju stukotu klawiatury czy deszczu uderzającego o szyby, zanikają za barierą ANC co najmniej w 50-60%.

Po trzech tygodniach testów niezmiennie odnoszę wrażenie, że redukcji hałasów zdarza się zawodzić w starciu z ludzkim głosem. Nieco bardziej głośne rozmowy współpasażerów w transporcie zbiorowym czy komunikaty w samolocie lub pociągu potrafiły przedostawać mi się do uszu – niekiedy – w dużym stopniu. I to są właśnie te sytuacje, w których ANC we wspomnianych wyżej konkurencyjnych modelach potrafi radzić sobie skuteczniej.

A co z wiatrem? W zasadzie bez cienia problemów. Z WF-1000XM6 korzystałem zarówno w pogodne, jak też w bardzo wietrzne dni, i w żadnym wypadku nie odnotowałem, by wiatr przedostawał się przez ścianę ANC, powodując wyraźnie słyszalne szumy i trzaski w słuchawkach.

Skoro jest ANC, nie mogło też zabraknąć transparencji, czyli trybu Ambient przekazującego dźwięk z mikrofonów do naszych uszu. W przeciwieństwie do redukcji hałasów, którą nie możemy manipulować, Ambient oferuje zarówno 20-stopniową regulację głośności, jak i tryb auto, dostosowujący się do warunków otoczenia.

Jakość dźwięku słyszanego w tym trybie oceniam jak najbardziej pozytywnie. Nie brzmi to aż tak naturalnie i bezszumnie jak w AirPods Pro 3, ale wcale nie jest dużo gorzej. Dźwięk jest zbliżony do naturalnego, bardzo wyraźny w całym zakresie (także jeśli mowa o głosach), jak również nie słychać tu drastycznej ilości szumów.

Jakość dźwięku i brzmienie – jak grają Sony WF-1000XM6?

Za to, jak grają Sony WF-1000XM6, odpowiadają przetworniki dynamiczne o średnicy 8,4 mm. Krawędź ich membrany ma być wykonana z miękkiego materiału dla większej responsywności basu, a sztywna kopułka zapewniać wierniejsze wysokie tony. Przy tym, układy Sony QN3e HD i V2 oferują nowy DAC wraz z 32-bitowym przetwarzaniem.

W przekazach marketingowych Sony wszem i wobec chwali się, że strojenie brzmienia odbyło się we współpracy z nagradzanymi inżynierami masteringu. Reprodukowany dźwięk ma być precyzyjny na poziomie studyjnym i bogaty w niuanse. Tyle, jeśli chodzi o teorię.

W praktyce – istotnie – nie da się ukryć, że firma zmieniła sposób strojenia i słychać od razu, że WF-1000XM6 odbiegają brzmieniowo od swoich poprzedników. Nie są już one bowiem tak ewidentnie nastawione na intensywność basu i dużą ilość ciepła, a wyraźnie bliżej im do większej równowagi przekazu. Niemniej jednak, do tej studyjnej precyzji trochę daleko.

Całościowo, Sony WF-1000XM6 to zdecydowanie bardzo dobrze grające słuchawki, potrafiące dawać – po prostu – bardzo dużą przyjemność z codziennego słuchania. Wszystkich składowe dźwięku podawane są tutaj w dobrych proporcjach, mamy tu muzykalność i sznyt rozrywkowości w jednym. Innymi słowy, idealna mieszanka dla większości słuchaczy.

Niskie tony są mięsiste i bardzo energiczne (także w subbasie), ale jednocześnie zwarte i zupełnie dobrze kontrolowane. Wciąż bardzo wyraźnie zaznaczają one swoją obecność, potrafią huknąć, ale nie zamulają całości pasma i nie dają nam poczucia zmęczenia.

Środek pasma ma delikatnie (ale wystarczająco słyszalnie) ocieploną barwę, jest podawany blisko, a przy tym nie brakuje mu dużej szczegółowości i odpowiedniej naturalności wokali. Tony wysokie eksponują się blisko, są relatywnie rozdzielcze, ale trzymają się w ryzach, przez co nie są za ostre. Scena dźwiękowa jest dość kameralna, ale jeszcze nie nadmiernie ciasna, nie brakuje jej niezłego napowietrzenia i separacji.

Podsumowanie

Obyło się bez zaskoczenia. Sony WF-1000XM6 to kolejne, na wielu polach bardzo udane słuchawki TWS, które przynajmniej większość rzeczy dowożą na bardzo dobrym lub świetnym poziomie. Nie mogę odmówić im solidnej redukcji hałasów, bardzo dobrego brzmienia o muzykalnym strojeniu z mocnym basem, wysokiej jakości rozmów, niezłej baterii, dobrej wygody i nienagannej jakości wykonania.

Na co faktycznie mogę ponarzekać? Nakładki piankowe wymagają cierpliwości dla odpowiedniego dopasowania, a ANC potrafi radzić sobie z głosami gorzej od konkurencji. No i aplikacja, która jest świetna, ale mimo upływu lat i pojawiania się kolejnych generacji słuchawek, brakuje jej języka polskiego.

To znów są bardzo, ale to bardzo udane, absolutnie godne flagowej półki słuchawki TWS, które – po prostu – zadowolą ogromną większość potencjalnych klientów. Jednocześnie, nie sposób nazwać ich bezkonkurencyjnymi, bo szukając jeszcze lepszej jakości dźwięku moim zdaniem warto sięgnąć np. po Huawei FreeBuds Pro 5 czy Sennheiser Momentum True Wireless 5.

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