Wydawać by się mogło, że producenci pionowych odkurzaczy bezprzewodowych nie mogą wymyślić już nic nowego, a innowacje w kolejnych modelach będą już raczej tylko subtelne, aniżeli rewolucyjne. Nic bardziej mylnego. Rynek tych sprzętów – zresztą podobnie jak robotów sprzątających – rośnie w oczach, a kolejne rozwiązania nadal mogą zaskoczyć. Czy takie udoskonalenia możemy zauważyć w Dreame Air Aqua Cycle Pro, który zadebiutował na polskim rynku w październiku 2026 roku? Zobaczmy!

Unboxing odkurzacza Dreame Aqua Cycle Pro – specyfikacja i zestaw

Warto na wstępie zaznaczyć, że Dreame Aqua Cycle Pro to sprzęt przeznaczony zarówno do sprzątania podłóg twardych na mokro, jak i odkurzania na sucho. Jak to zwykle w przypadku Dreame – wnętrze pudełka skrywa bogactwo przeróżnych elementów.

Kupując Dreame Aqua Cycle Pro w zestawie znajdziemy:

wielofunkcyjną stację,

korpus odkurzacza ze zbiorniczkiem na kurz,

zginaną rurę metalową,

głowicę do czyszczenia na mokro Aqua Cycle 2.0,

szczotkę Air TangleCut,

miękką szczotkę do usuwania kurzu,

szeroką końcówkę do kurzu,

instrukcję obsługi.

Dreame Air Aqua Cycle Pro – fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl

Jeśli chodzi o technikalia, Dreame Air Aqua Cycle Pro oferuje:

moc ssania 20 tysięcy Paskali,

akumulator o pojemności 2500 mAh,

czas pracy do 40 minut,

czas ładowania do 4 godzin,

typ filtra H13,

automatyczne czyszczenie i suszenie wałka mopującego (w 70ºC).

Dreame Air Aqua Cycle Pro – fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl

Dreame Aqua Cycle Pro może Cię zaskoczyć już w pierwszej chwili

Po wyjęciu poszczególnych elementów i niemal ekspresowym złożeniu ich w całość możesz stwierdzić (podobnie jak ja), że Dreame wysiliło się przy projektowaniu tego modelu, bo jest naprawdę ładny! Urządzenie jest dość wyjątkowe, wykończone w złocie – nie ma tutaj już nudnej, stonowanej czerni albo bieli, jak w większości tego typu urządzeń. Wyjątkiem jest stacja i dwie dodatkowe, mniejsze szczotki, gdzie pozostawiono na tę nudną czerń.

Dreame Air Aqua Cycle Pro (fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Korpus urządzenia obejmuje silnik, niewielki zbiorniczek na kurz, który ma pomieścić maksymalnie 0,2 litra kurzu oraz uchwyt z wyświetlaczem i dwoma przyciskami. Z ekranu można odczytać dość niewiele, bo aktualny stan naładowania akumulatora, aktualny tryb pracy, status samooczyszczania i suszenia, a także alerty dotyczące poziomu wody czystej, zapełnienia zbiornika wody brudnej oraz ewentualne problemy np. zablokowanie się wałka lub filtra.

Głowica do czyszczenia na mokro została wyposażona w wałek oraz wysuwany (jak szufladka) ze stopy zbiornik – na wodę czystą (o pojemności 400 mililitrów) i brudną (320 mililitrów) wraz z koszyczkiem, w którym gromadzone są większe okruszki czy włosy. Z kolei szczotka do sprzątania na sucho ma wałek z systemem zapobiegającym plątaniu się włosów oraz LED-owe podświetlenie.

Dreame Air Aqua Cycle Pro – fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl

Dreame Air Aqua Cycle Pro w trybie „suchym” – jak sobie radzi?

Przyznam szczerze, że tak lekkiego odkurzacza pionowego jeszcze nie trzymałam w rękach. Producent deklaruje, że sprzęt waży około 0,9 kilograma, więc sam przyznaj, że jest niezwykle lekki. Użytkownik ma do wyboru trzy tryby do odkurzania na sucho – ekologiczny, średni i turbo.

Dreame Air Aqua Cycle Pro jest bardzo kompaktowy, ma niezwykle smukły profil, również w korpusie, całość została zwieńczona wygodnym uchwytem, dzięki czemu można nim sprzątać naprawdę łatwo, a ręka nie męczy się nawet po odkurzaniu przez dłuższy czas.

Dreame Air Aqua Cycle Pro – fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl

Konstrukcja jest dość wysoka, bo ze szczotką na sucho w pionie mierzy około 115 centymetrów. Nie ma tutaj możliwości regulacji wysokości, jednak zginana rura ułatwia sprzątanie każdemu użytkownikowi bez względu na wzrost i pozwala bez konieczności zginania kręgosłupa (i innych wygibasów) wjeżdżać pod większość mebli.

Dodatkowo sprzątanie upraszcza zgrabna szczotka o wysokości 5 centymetrów, więc w domu pozostaje dość niewiele miejsc, których nie da się posprzątać tym sprzętem. Oczywiście Dreame nie zapomniało tutaj o funkcji podświetlania podłogi, aby faktycznie żadna jej część nie została pominięta podczas sprzątania.

Dokładność jest całkiem niezła, wystarczy jeden raz przejechać podłogę twardą, aby skutecznie zebrać codzienny kurz, okruszki i włosy. Odkurzacz świetnie radzi sobie również z kątami i wzdłuż krawędzi. Warto dodać, że system został oparty o klasyczny cyklon z wymuszonym ruchem powietrza, który gromadzi zebrany kurz i inne odpadki (nie kompresuje zebranego kurzu).

Wbrew pozorom miniaturowy zbiornik na kurz dobrze się sprawdza i jest wystarczający mimo niewielkiej pojemności. Można go też ekspresowo opróżnić – warto pamiętać, że trzeba to robić regularnie i ręcznie, gdyż sprzęt nie ma funkcji automatycznego opróżniania w trybie suchym.

Otwieranie zbiorniczka ograniczono do jednego prostego przycisku, a wewnątrz znalazło się miejsce dla niewielkiego filtru zmywalnego, który zatrzymuje drobniejszy płyn. Urządzenie nieźle radzi sobie też z odkurzaniem dywanów.

Dreame Air Aqua Cycle Pro – fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl

Warto wspomnieć, że głowica szczotki do odkurzania na sucho została wyposażona w system TangleCut, który obejmuje rozcinanie i rozplątywanie włosów czy sierści. Dzięki temu łatwo można się ich pozbyć ze zbiornika, bez konieczności wyszarpywania czy wycinania zaplątanych długich włosów.

Muszę przyznać z własnego doświadczenia, że system ten naprawdę działa i jest w stanie skutecznie zebrać włosy do zbiornika bez zbędnych nerwów czy zablokowanego wałka.

Jeśli chodzi o czas sprzątania, odkurzacz idealnie się sprawdza. Na powierzchni ponad 100 m2 – czyli podczas ponad 20 minut ciągłego sprzątania – akumulator nie rozładowuje się w pełni.

Mycie podłóg z pomocą Dreame Air Aqua Cycle Pro – skuteczność, zwinność i szybkość

Jeśli chodzi o mycie podłóg za pomocą Dreame Air Aqua Cycle Pro, całość jest banalna w użyciu. W tym przypadku sprzęt w pionie mierzy około 116 centymetrów, a stopa mopa ma wysokość około 9 centymetrów (mniej więcej tyle, ile przeciętne roboty sprzątające) i mieści się pod meblami czy np. grzejnikiem.

Aby uruchomić sprzęt wystarczy zdjąć go ze stacji, uzupełnić zbiornik na czystą wodę i włączyć odkurzacz jednym kliknięciem. Użytkownik ma do wyboru dwa tryby czyszczenia na mokro – tryb standardowy z dozowaniem wody do mycia podłogi oraz tryb ssania, który wyłącznie zbiera wodę (lub inny płyn) z podłogi. Warto wziąć pod uwagę, że powierzchnie pozostają lekko wilgotne po myciu (co w sumie jest logiczne).

Dreame Air Aqua Cycle Pro – fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl

Jak na to, że odkurzacz jest przeznaczony głównie do mycia podłóg, to jednak jestem trochę zawiedziona, że producent nie dołącza do zestawu żadnego dedykowanego płynu, a tradycyjny do mycia podłóg (szczególnie silnie pieniący się) mógłby zniszczyć sprzęt. Warto więc pamiętać o dokupieniu właściwego środka, jeśli nasze podłogi są bardzo brudne, jednak nie jest to konieczne. Mycie już samą, czystą wodą, jest bardzo skuteczne – co zresztą widać po kolorze brudnej wody zebranej do zbiornika.

Nie bez znaczenia jest tutaj trójstrefowy system wodny, obejmujący trzy pojemniki – na czystą i brudną wodę oraz zebrane podczas sprzątania ciała stałe, które zostają skutecznie oddzielone od brudnej wody. Dreame zadbało o to, by wody nie mieszały się między sobą, dzięki czemu podłoga za każdym razem jest myta świeżą wodą, nie ma więc tu wtórnych zanieczyszczeń, które mogłyby rozprowadzać brud aniżeli go „chłonąć”. Podkreślę, że w koszyczku zbierane są nie tylko większe okruchy, ale też włosy, które nie plączą się wokół wałka.

Jednym z elementów, które można by było poprawić, jest dodanie oświetlenia w szczotce na mokro, jak ma to miejsce np. w modelu Dreame H13 Pro, co poprawiłoby dokładność mycia podłóg. Z racji, że na co dzień używam odkurzacza pionowego na sucho z oświetleniem oraz robota odkurzająco-mopującego (co kilka dni) przyzwyczaiłam się już do odkurzania „w ciemności”. Jest to dla mnie wygodniejsze i praktyczniejsze, bo szczotka podświetla podłogę, dzięki czemu naprawdę skutecznie mogę pozbyć się kurzu (a z całą resztą poradzi sobie robot ;)).

Dreame Air Aqua Cycle Pro – fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl

Dodam również, że przydatny jest tryb zasysania płynów (włączany jednym kliknięciem). Sprzęt wtedy nie podaje wody na podłogę, a może wciągnąć rozlany płyn i, muszę przyznać, że radzi sobie z tym naprawdę nieźle. Pół kubka rozlanej na płytki wody został wchłonięty w pełni już po dwóch przejazdach, pozostawiając podłogę tylko lekko wilgotną.

Akcesoria Dreame Air Aqua Cycle Pro – do czego mogą się przydać?

Akcesoria nie są „szałowe” i jest ich niewiele, ale skoro już są to faktycznie mogą przydać się wszędzie tam, gdzie odkurzacz na mokro i na sucho nie jest dobrym rozwiązaniem. W zestawie z Dreame Air Aqua Cycle Pro znalazła się miękka szczotka do usuwania kurzu z długim, delikatnym włosiem, która pomoże w oczyszczaniu mebli czy elektroniki (np. klawiatury). Z kolei szersza końcówka pozwoli na zebranie kurzu i okruszków z mebli tapicerowanych, poduszek czy zasłon.

Dreame Air Aqua Cycle Pro – fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl

Stacja czyszcząca Dreame Air Aqua Cycle Pro – w czym Cię odciąży?

Zestaw Dreame Air Aqua Cycle Pro, poza samym odkurzaczem, obejmuje stację dokującą, która zajmuje się nie tylko przechowywaniem odkurzacza oraz każdego dołączonego do pakietu akcesorium, ale również myciem i suszeniem szczotki.

Czas mycia szczotki do czyszczenia na mokro AquaCycle 2.0 trwa około 3 minut, natomiast suszenie realizowane jest z pomocą gorącego powietrza (70ºC) i trwa około 30 minut. Jest przy tym trochę (nieszkodliwego) hałasu, porównałabym go raczej do głośniejszego szumu.

Dreame Air Aqua Cycle Pro – fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl

Po zakończonym suszeniu warto od razu pozbyć się brudnej wody i zawartości koszyczka, aby uniknąć rozwoju drobnoustrojów czy zapobiec nieprzyjemnym zapachom. Również w przypadku stacji całość użytkowania jest bardzo prosta i intuicyjna, nie ma tutaj żadnych zbędnych utrudnień.

Wałek po czyszczeniu jest naprawdę dobrze umyty i wysuszony. Stacja pozostaje delikatnie zabrudzona, jednak włosy czy okruszki zostają przeniesione do tego sprytnego koszyczka.

Dreame Air Aqua Cycle Pro – fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl

Odkurzacz Dreame Air Aqua Cycle Pro – werdykt z testów

Dreame Air Aqua Cycle Pro to piękny i dobry sprzęt, który sprawdzi się zarówno w nowoczesnych domach, jak i… w tych mniej nowoczesnych. Poza tym, co już omówiłam, w ramach testów dałam wypróbować ten model mamie, która od pierwszego „chwycenia” była zachwycona (szczególnie lekkością, łatwym prowadzeniem, prostotą) i bez większych przeszkód zabrała się za sprzątanie pomieszczeń, ale i dość skomplikowanej klatki schodowej.

Przy okazji dotarło do mnie, że ten sprzęt to idealne rozwiązanie dla seniorów oraz osób szukających intuicyjnego, nieskomplikowanego odkurzacza, który też nie zajmie zbyt wiele miejsca. Prosta obsługa, lekkość, łatwość prowadzenia i obsługi to bardzo mocne zalety tego sprzętu.

Na koniec nadmienię, że odkurzacz ten nie łączy się z domową siecią i nie ma wsparcia dla żadnej aplikacji.

Obecna cena Dreame Air Aqua Cycle Pro wynosi 1499 złotych.

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