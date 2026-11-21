Nie da się ukryć, że Motorola kojarzy się głównie ze smartfonami ze średniej półki, skądinąd często bardzo udanymi. Od dłuższego czasu widać jednak, że firma ma ambicje na coś znacznie więcej, a nowa Motorola Signature 27 to ewidentna kulminacja tych ambicji. Bo tak mocnego, ultraflagowego smartfona, w portfolio tej marki jeszcze nie było. Pokłosiem tego jest – niestety – wprost astronomiczna cena. Czy jednak – całościowo – potrafi się obronić?

Specyfikacja techniczna smartfona Motorola Signature 27:

tandemowy wyświetlacz Extreme AMOLED Duo o przekątnej 6,78″ i rozdzielczości 2772×1272 pikseli, adaptacyjna częstotliwość odświeżania 1-120 Hz, jasność szczytowa do 12000 nitów (HBM do 3000 nitów), przyciemnianie PWM 2160 Hz, dotyk do 360 Hz, 10-bit, Dolby Vision i HDR10+, Gorilla Glass Ceramic 3,

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm, Oryon CPU do 5.01 GHz) z GPU Adreno 850,

12 GB RAM LPDDR5X,

512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.1,

system Android 17, 7-letnie wsparcie aktualizacyjne,

aparat główny 50 Mpix (LYTIA L910 1/1.28″ z LOFIC, f/1.6, OIS, czujnik ruchu EVS) + ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0, 1/2.76″, 122.1°, autofocus) + teleobiektyw 200 Mpix (1/1.56″, zoom optyczny 3x, f/2.6, OIS),

przedni aparat 50 Mpix (f/1.9, 1/2.75, autofocus),

WiFi 8 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be/bn), 2.4+5+6 GHz,

5G NR (sub-6 GHz), VoLTE i WiFi Calling, eSIM,

dualSIM (nanoSIM + eSIM),

Bluetooth 7.0 z kodekami SBC, AAC, LDAC, LHDC 5.0, aptX Adaptive i aptX Lossless (Snapdragon Sound),

NFC,

UWB,

GPS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, GLONASS,

głośniki stereo strojone przez Bang & Olufsen, dźwięk przestrzenny Dolby Atmos,

ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w ekranie,

USB-C 3.2 Gen 2 z DisplayPort 1.4,

akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 7000 mAh, ładowanie przewodowe do 90 W + indukcyjne 50 W + zwrotne bezprzewodowe 5 W + zwrotne przewodowe 4.5 W,

wymiary: 162,01×77,04×7,99 mm,

waga: 227 g,

IP68 i IP69, MIL-STD-810H.

Cena Motoroli Signature 27 w chwili publikacji niniejszej recenzji wynosi 7599 złotych za konfigurację pamięciowa 12/512 GB, będącą jedyną dostępną na polskim rynku. Wybierać można spośród dwóch wersji kolorystycznych – czarnej (Pantone Coal Smoke) oraz zielonej (Pantone Capulet Olive).

W ramach trwającej do 13 stycznia 2027 roku oferty premierowej, kupujący zyskują roczną ochronę wyświetlacza (dającą bezpłatną wymianę w razie przypadkowego stłuczenia) oraz zestaw akcesoriów (na który składa się: ładowarka TurboPower 125 W, zegarek Moto Watch i bezprzewodowy głośnik Moto Sound Flow).

Konieczny do odnotowania jest również fakt, że – niezależnie od daty zakupu – Motorola Signature 27 jest w Polsce objęta dłuższą, 36-miesięczną gwarancją producenta. To definitywnie spory atut.

Wygląda inaczej – to z pewnością

Dyskusyjnie – to słowo chyba całkiem dobrze opisuje to, jak wygląda Motorola Signature 27. Nie da się bowiem ukryć, że wyróżnia się na tle chyba wszystkich konkurentów, ale – jednocześnie – wzornictwo to nie każdemu przypadnie do gustu.

Pod kątem solidności bryły trudno mieć jakieś większe zastrzeżenia. Ekran pokrywa szkło Gorilla Glass Ceramic 3, rama została wykonana z aluminium klasy lotniczej, natomiast plecki to połączenie szkła, metalu i tworzywa. Wszystko jest nienagannie spasowane, począwszy od istotniejszych elementów konstrukcyjnych, na przyciskach kończąc.

Patrząc na front można powiedzieć, że Motorola nawet tu idzie pod prąd, bowiem – w przeciwieństwie do większości konkurentów – tafla szkła na ekranie Signature 27 ma delikatnie zaoblone krawędzie. Nie są to bardzo mocne zaokrąglenia, ale wystarczające, by było je widać (także przez delikatne odbia światła) oraz czuć pod palcem. Ramki wokół panelu ekranu są symetryczne i relatywnie smukłe.

Z tyłu obudowy zdecydowanie dzieje się dużo, bo to właśnie on sprawia, że Motorola Signature 27 jest tak nietuzinkowym smartfonem. Tylny panel jest zaoblony na bokach i tworzą go trzy różne materiały.

Większa część została pokryta tworzywem przypominającym pod palcem gęsto tkany sznur (wykończenie to nazwano Tactival Weave) w czarnym kolorze, z bardzo subtelnie widocznymi czerwonymi i niebieskimi przeszyciami. Materiał ten daje fajne odczucie w dotyku, nie wyślizguje się z dłoni i nie widać na nim przetarć czy zabrudzeń.

Sama wyspa aparatów jest ogromna, ale zbudowana inaczej niż wszędzie. Zajmuje całą szerokość plecków i około 1/4 ich wysokości. Górną część wykonano ze szkła z prążkowaną teksturą pod spodem, dolną ze szczotkowanego aluminium. Całość opływowo łączy się z korpusem. Oczek jest tu łącznie pięć (samych obiektywów trzy), a poza nimi umieszczono tu także logo Bang & Olufsen.

Ramka również wygląda inaczej niż u większości, bowiem jest ona ryflowana po całym obwodzie. Pozytywnie wpływa to na chwyt urządzenia w dłoni, natomiast powoduje gromadzenie się w rowkach kurzu i ewentualnych zabrudzeń.

Rozmieszczenie gniazd i klawiszy należy do tych dość standardowych. Na górnej krawędzi znajduje się tylko głośnik oraz mikrofony, a na dolnej slot kart SIM, złącze USB-C i drugi z głośników. Z lewej ulokowano przycisk funkcyjny, który przez dwukrotne naciśnięcie i przytrzymanie może wywoływać np. asystenta Motorola Qira lub nawet wybrane aplikacje. Po prawej natomiast są klawisze regulacji głośności oraz wybudzania.

Motorola Signature 27 oferuje pełną odporność na wodę i pył zgodnie z klasami IP68 oraz IP69, a także militarną certyfikację MIL-STD-810H.

Trudno o drugi taki wyświetlacz

Niewiele smartfonów może pochwalić się tak zaawansowanym ekranem jak Motorola Signature 27. Wykonano go bowiem w technologii tandemowej, co oznacza wykorzystanie dwóch warstw emitujących, jedna pod drugą, dzięki czemu oferuje wyższą jasność oraz większą energooszczędność i żywotność.

Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Przekątna wyświetlacza wynosi 6,78 cala, rozdzielczość 2772×1272 pikseli, a częstotliwość odświeżania to adaptacyjne 1-120 Hz. Szczytowa jasność panelu według Motoroli wynosi zawrotne 12000 nitów, natomiast w trybie wysokiej jasności ma osiągać do 3000 nitów. Jest tu także przyciemnianie PWM 2160 Hz, 10-bitowa paleta barw oraz wyświetlanie Dolby Vision i HDR10+.

I, tak jak od strony technicznej trudno znaleźć tu jakikolwiek zarzut, tak też doskonale się z tego ekranu korzysta. Obraz jest ostry i szczegółowy, kolorystyka żywa i głęboko intensywna, a kąty widzenia świetne.

Choć trudno uwierzyć w aż 12000 nitów jasności, tak niepodważalnym faktem jest, że podczas typowego użytkowania jest ona bardzo wysoka i daje wrażenie widocznie wyższej niż w innych smartfonach. Nienaganna jest również jasność minimalna.

Całość dopełnia Always On Display z wyświetlaniem w trybie pełnoekranowym, czyli jako przygaszony ekran blokady z tapetą w tle. Może być ono pokazywane tylko przez pięć sekund od interakcji, przez cały czas lub według wyznaczonego harmonogramu godzinowego.

Wydajność i kultura pracy nie pozwala narzekać

Motorola Signature 27 to jeden z pierwszych smartfonów na polskim rynku, który może pochwalić się, że jego sercem jest najnowszy, topowy procesor firmy Qualcomm. Ściślej, jest to Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm, do 5,01 GHz) z grafiką Adreno 850. Wspiera go 12 GB RAM LPDDR5X i 512 GB pamięci masowej UFS 4.1.

W zasadzie opis wydajności mógłby ograniczyć się do słowa petarda, zwieńczonego zrzutami ekranu z wyników benchmarków. Nieważne, co i jak długo robiłem, Motorola Signature 27 ani razu i ani przez chwilę mnie nie zawiodła. Innymi słowy, płynność działania stoi tu na kapitalnym poziomie.

Aplikacje uruchamiają się w mig, a interfejs systemu oraz całe oprogramowanie są responsywne i wszystkie polecenia wykonują bez najmniejszej zwłoki. Podczas tych przeszło dwóch tygodni sprawdziłem wydajność w różnych zastosowaniach i – dosłownie – ani razu nie zdarzyło mi się dostrzec spowolnienia czy chociażby delikatnego przycięcia.

Co też istotne, mimo bardzo dużego zapasu mocy, nie odnotowałem problemów z kulturą pracy. Motorola chwali się zastosowaniem systemu chłodzenia ArcticMesh z dużą komorą parową i specjalnym żelem termicznym, co ma zapewniać wysoką kontrolę temperatur.

Faktem jest, że nawet podczas bardziej wymagających zadań nie odczuwałem, by temperatura telefonu zbyt mocno wzrosła i powodowała dyskomfort. Nie zdarzyło mi się również dostrzec rażących spowolnień spowodowanych przegrzaniem, choć – jak możecie zobaczyć na powyższych zrzutach – trwający 20 minut test 3DMark Wild Life Extreme dość mocno go zmęczył.

Oprogramowanie przeszło metamorfozę

Nad pracą całości czuwa system Android 17 z interfejsem Motoroli, który w najnowszej wersji przeszedł sporą metamorfozę pod względem graficznym. W efekcie, nakładka ta zyskała trochę więcej własnego charakteru, a przy tym dodano tu sporo więcej kolorów aniżeli w poprzednich wersjach.

Całościowo – trudno mi narzekać. Optymalizacja stoi na bardzo dobrym poziomie, powiadomienia dochodzą na czas, opcje personalizacji są dość rozbudowane, a funkcji dodatkowych nie brakuje. Wśród tych dodatkowych rozwiązań są chociażby doskonale znane gesty Moto, czyli np. włączenie latarki przez potrząśnięcie telefonem czy zrobienie zrzutu ekranu trzema palcami.

Na przestrzeni lat problem smartfonów Motoroli stanowiła kwestia wątpliwego wsparcia i samego tempa dostarczania aktualizacji. Zdaje się, że producent chce nad tym pracować, bo Motorola Signature 27 ma otrzymać siedem aktualizacji do nowych wersji Androida oraz poprawki zabezpieczeń przez siedem lat.

Motorola Qira i funkcje AI

Jednym z ciekawych, nowych rozwiązań zaszytych w oprogramowaniu Motoroli Signature 27, jest autorski asystent AI – Motorola Qira. Oferuje on kilka ciekawych funkcji, przy czym część z nich była już obecna w poprzednich smartfonach marki, choć wówczas jeszcze nie pod szyldem Qira.

Motorola Qira nie obsługuje języka polskiego tak w stu procentach. O ile niemal cały interfejs jest wyświetlany po polsku, a sama Qira rozumie, gdy piszemy po polsku i tak też nam odpowiada, tak nie rozumie naszego języka w mowie.

Qira pozwala nam – między innymi – zadawać jej pytania, na które będzie nam odpowiadać, jak chociażby Gemini czy ChatGPT, także wykorzystując kontekst z ekranu oraz generować i przerabiać obrazy (jest limit sześciu takich operacji dziennie).

Fajną opcją jest też generowanie codziennych podsumowań rano i wieczorem, w których wyświetlają nam się bieżące wydarzenia z kalendarza, pogoda oraz najważniejsze wiadomości z kraju i świata zaczerpnięte z internetu.

Jest również podsumowywanie ostatnich powiadomień i transkrypcja (wraz z generowaniem podsumowań) nagrań głosowych, ale te opcje już akurat w żadnym stopniu nie rozumieją języka polskiego.

Z kolei w aplikacji Zdjęcia Google, będącej systemową galerią, możemy skorzystać z opcji edycji zdjęć AI, w tym z doskonale znanego narzędzia gumki. I, muszę przyznać, że działa to jak najbardziej w porządku.

Zabezpieczenia biometryczne

Jak na flagowca przystało, Motorola Signature 27 została wyposażona w praktycznie najbardziej niezawodne rozwiązanie blokady dostępu do smartfona, czyli ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w ekranie. Jego umiejscowienie jest wręcz w punkt – nie jest ani za nisko, ani za wysoko, co sprawia, że sięgnięcie do niego palcem nie stanowi problemu.

Do kwestii jego funkcjonowania również trudno mi mieć zastrzeżenia. Jak na ultadźwiękowy czytnik skaner palców przystało, działa piekielnie szybko i niemal stuprocentowo skutecznie. Odblokowanie prawie zawsze następuje – dosłownie – w ułamku sekundy od przyłożenia opuszka, a przy tym, nie trzeba go mocno dociskać.

Problemy czy też spowolnienia odczytu zdarzały mi zaledwie raz na co najmniej kilkanaście podejść, a i tak wówczas wystarczyła ponowna próba, by nastąpiło poprawne rozpoznanie.

No i jest też naturalnie rozpoznawanie twarzy, jednakże – również bez zaskoczenia – jego działanie opiera się wyłącznie o przedni aparat, bez dodatkowego czujnika głębi.

Niemniej jednak w dogodnym oświetleniu funkcjonuje ono bardzo sprawnie, zwłaszcza z włączoną opcją pomijania ekranu blokady.

Zaplecze komunikacyjne

Nie dość, że – jak na flagowca przystało – Motorola Signature 27 oferuje wszystkie niezbędne moduły łączności, o jakich moglibyśmy tylko pomyśleć, to jeszcze są one tu obecne w najnowszych, do tej pory niespotykanych wersjach.

Ściślej ujmując, na pokładzie mamy 5G, trzyzakresowe WiFi 8, Bluetooth 7.0 z kodekami SBC, AAC, aptX Adaptive i Lossless, LDAC i LHDC 5.0 oraz GPS, NFC i łączność ultraszerokopasmową UWB. Nie zapomniano też o dualSIM działającym w oparciu o dwa gniazda nanoSIM oraz wirtualne karty eSIM.

Przez cały okres testów nie odnotowałem najmniejszych problemów z działaniem któregokolwiek z wymienionych wyżej modułów łączności. Bez zarzutów były zarówno prędkości internetu po WiFi i 5G, jak też zasięg sieci komórkowej na różnorakich terenach oraz jakość rozmów telefonicznych (jest tu też VoLTE i WiFi Calling). Jakość rozmów telefonicznych też OK.

Głośniki, czyli Bang & Olufsen w akcji

Jednym z aspektów, którym Motorola chwali się w przekazach marketingowych na temat Signature 27, są głośniki, które powstały w kooperacji z doskonale znaną duńską marką audio z segmentu premium, czyli Bang & Olufsen. Zresztą, jej logo – jak zapewne zdążyliście dostrzec – mieści się na pleckach, niczym lata temu w smartfonie LG V30.

Same głośniki mają konfigurację stereo, przy czym górny głośnik ma otwór wylotowy nie tylko nad ekranem, ale i dodatkowo na ramie. Grają one równomiernie oraz bardzo donośnie – połowa głośności zwykle wystarcza z nawiązką.

Brzmieniowo jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie brakuje tu solidnie generowanej głębi i przestrzenności oraz całkiem mocnych basów rezonujących na obudowie. Środek sprawia wrażenie odrobinę wycofanego, ale koniec końców wokale pozostają dość bliskie, a tony wysokie łagodne.

Mam jednak zarzut co do zmiany sygnatury brzmienia względem głośności, która jest znacznie większa niż zazwyczaj. Na najniższych poziomach dźwięk sprawia wrażenie mocno przytłumionego. Pełne brzmienie odblokowuje się mniej więcej od 1/4 głośności, z kolei przy tych ostatnich, najwyższych stopniach, niskie tony zaczynają mocno chować się na rzecz środka i góry.

W ustawieniach również znajdziemy informację o strojeniu głośników przez Bang & Olufsen, a do dyspozycji mamy sześć ustawień brzmienia. Wśród nich jest dynamiczne oraz niestandardowe, z pełnym equalizerem. Dodam jeszcze, że Motorola Signature 27 wspiera dźwięk przestrzenny Dolby Atmos.

Bateria i czas pracy zdecydowanie błyszczy

To zdecydowanie ta kwestia, za którą – na tle konkurencji – Motoroli Signature 27 należy się duża pochwała. Za zasilanie odpowiada tu akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 7000 mAh, zatem zdecydowanie zaliczymy go do grona tych sporych. Odnoszę jednak wrażenie, że największą robotę robi tutaj sama optymalizacja, bo – finalnie – czas pracy prezentuje się świetnie.

Mówiąc wprost: Motorola Signature 27 to bardzo trudny do rozładowania jednego dnia smartfon. W przeważającej większości przypadków, po całym, nawet dość intensywnym dniu użytkowania od ranka do północy, na ekranie widziałem jeszcze 40-50% baterii.

Rozładowanie go było możliwe w zasadzie tylko po literalnie całym dniu korzystania z transmisją danych 5G albo gdy naprawdę mocno go katowałem. W efekcie, cały dzień na 5G zamykał się z 16% baterii i prawie 8h SoT, zaś w mieszanym cyklu, by go rozładować, osiągnąłem aż 10h na włączonym ekranie. Rewelacja.

Uśredniając wszystkie dni testów, uzyskiwałem od 6,5 do 8,5 godzin czasu SoT, zwykle zachowując przy tym wspomniane, naprawdę spore zapasy energii.

Motorola Signature 27 obsługuje przewodowe ładowanie 90 W, zgodne zarówno z ładowarkami Motorola TurboPower, jak i uniwersalnymi PowerDelivery. Ładując od 1%, po pierwszych 30 minutach osiągnąłem 63%, natomiast naładowanie do pełna zajęło mi 56 minut.

Poza tym, obsługiwane jest też ładowanie indukcyjne 50 W, zwrotne bezprzewodowe 5 W oraz zwrotne przewodowe 4.5 W. Mamy zatem pod tym kątem komplet.

Jakie zdjęcia robi Motorola Signature 27?

Po omówieniu już niemal wszystkich kwestii, na koniec dotarliśmy do tej niemniej ważnej, która to wywołuje u mnie trochę mieszane odczucia.

Motorola Signature 27 ma trzy aparaty. Oczko główne wykorzystuje nowy, zaawansowany sensor Sony LYTIA L910, o rozmiarze 1/1.28″ i rozdzielczości 50 Mpix z technologią LOFIC – ma przysłonę f/1.6, optyczną stabilizację obrazu i dodatkowy czujnik ruchu EVS. Ultraszeroki kąt ma 50 Mpix (1/2.75″, f/2.0), pole widzenia 122,1° oraz autofocus, zaś teleobiektyw bazuje na optycznie stabilizowanej matrycy 200 Mpix (1/1.56″, f/2.6) i daje 3-krotny zoom optyczny.

Co do aplikacji aparatu i samego procesu robienia zdjęć mam dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, brakuje przełącznika pozwalającego szybko, jednorazowo wyłączyć tryb makro przy zbliżaniu się do obiektu – w tym celu musimy wchodzić do pełnych ustawień. Po drugie, wchodząc do galerii, chcąc zobaczyć zdjęcie zaraz po zrobieniu, trzeba uzbroić się w cierpliwość – przetwarzanie trwa niekiedy dobrych kilkanaście sekund, zwłaszcza przy kadrach nocnych. Zresztą, generalnie, sam podgląd obrazu w apce aparatu często bardzo znacząco odbiega od tego, co widzimy potem na finalnej fotce.

Odpowiedzmy sobie zatem wreszcie na pytanie: jakie zdjęcia robi Motorola Signature 27? Rzekłbym, że – w ogólnym rozrachunku – po prostu bardzo dobre, ale chyba jednak nie do końca tak dobre, jak oczekiwałbym tego od smartfona w tej cenie. Nie zmienia to jednak faktu, że fotki te zdecydowanie mogą się podobać i znajdą swoich zwolenników.

Zdjęcia z Motoroli Signature 27 mają intensywnie nasyconą kolorystykę (ale jeszcze w granicach rozsądku), fajną rozpiętość tonalną i z reguły bardzo efektywny HDR oraz niezłą ogólną plastykę.

Obiektyw główny prezentuje się z jak najbardziej dobrej strony. Uchwycone nim kadry są bardzo szczegółowe i w szczególności widać tu wysoką skuteczność działania HDR, co jest pokłosiem obecności technologii LOFIC.

Niestety, miewa on problemy z właściwym ostrzeniem przy próbach uchwycenia czegokolwiek z mniejszego dystansu, a często i tak oprogramowanie usilnie przełącza nas wtedy na makro z ultraszerokiego kąta. Jeśli już jednak uda się wyostrzyć, generuje wówczas świetnie wyglądające rozmycie tła.

Ultraszeroki kąt stanowi dość wyraźnie gorsze ogniwo, co ujawnia się przy przybliżaniu zrobionych zdjęć i przy oglądaniu ich na większym ekranie.

Widać, że – mimo wysokiej rozdzielczości sensora – zdjęcia nie są aż tak szczegółowe, a przy tym potrafią pojawiać się lekkie szumy, zwłaszcza w pośrednich warunkach oświetleniowych. Na szczęście jednak, nie ma tu drastycznych nieostrości, ani w centrum kadru, ani przy brzegach.

Teleobiektyw sprawdza się bardzo dobrze, ale przede wszystkim w zadaniach ustrzelenia zdjęć typowo krajobrazowych. Wówczas, zdjęciom zrobionym z 3-krotnym zbliżeniem nie brakuje dużej ilości detali i realnie jeszcze przy przybliżeniach 6x i 10x nie tracimy drastycznie na szczegółowości.

Motorola Signature 27 pozwala przybliżać cyfrowo do 100x, a zoom ten jest – oczywiście – wspierany sztuczną inteligencją. I, jak to zwykle w takim wypadku bywa, jeśli fotografujemy np. dość spore napisy, to zostają one ładnie odszumione i zyskują na czytelności. Zwykle widać jednak, że kontury obiektów są przesadnie wygładzone.

0.5x 1x 3x 6x 10x 20x 50x 100x 0.5x 1x 3x 6x 10x 20x 50x 100x 0.5x 1x 3x 6x 10x 20x 50x 100x 0.5x 1x 3x 6x 0.5x 1x 3x 6x

Ze spójnością kolorystyczną między obiektywami bywa różnie. W dogodnej scenerii jest ona zupełnie dobra, nawet bardzo. Dość często zdarza się natomiast, że oczko ultraszerokokątne odjeżdża od pozostałych, rejestrując niekiedy bladsze barwy względem głównego i teleobiektywu.

Muszę jeszcze trochę ponarzekać na teleobiektyw pod kątem zdjęć mniejszych obiektów. Bo o ile w innych smartfonach tej klasy oczko z powodzeniem sprawdza się właśnie do takiej fotografii, tak tu już – niestety – dość często objawiają się problemy ze złapaniem ostrości na obiekcie. Sam efekt bokeh również często wygląda wtedy nieco gorzej niż mógłby.

Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej.

A jak to wygląda po zmroku? Po prostu bardzo dobrze, a jakże. Algorytmy z reguły celnie doświetlają to, co powinny, a jednocześnie kontrolują jasne punkty w kadrze (lampy i neony) tak, by nie były ewidentnie przepalonymi plamami. Przez to całość nie wygląda sztucznie. Odnotowuję jednak, że na zdjęciach nocnych z ultraszerokiego kąta da się dostrzec pewne zaszumienie.

Tutaj od razu muszę zaznaczyć, że oprogramowanie aparatu nie daje nam jasno do zrozumienia, jakoby w danym momencie aktywował się tryb nocny – dzieje się to tak automatycznie, że aż niezauważalnie dla nas. Jedyne, po czym to rozpoznajemy, jest dłuższy czas robienia zdjęcia. Jest też oczywiście manualny tryb nocny.

1x, nocny 3x, nocny 6x, nocny 1x, nocny 0.5x, nocny 1x, nocny 3x, nocny 1x, nocny 0.5x, nocny 1x, nocny 3x, nocny 6x, nocny 10x, nocny 20x, nocny 50x, nocny 100x, nocny 0.5x, nocny 1x, nocny 3x, nocny 1x, nocny 1x, nocny 1x, nocny 1x, nocny 1x, nocny 0.5x, nocny 1x, nocny 3x, nocny 0.5x, nocny 1x, nocny 3x, nocny 6x, nocny 1x, nocny

Przedni aparat ma również wysoką rozdzielczość, wynoszącą 50 Mpix. Efektem tego jest – istotnie – duża szczegółowość wykonywanych selfiaków.

Całościowo prezentują się one zdecydowanie bardzo dobrze, choć mam wrażenie, że niekiedy zdarza im się lekko przekłamywać koloryt skóry w stronę cieplejszych barw.

normalny kąt szerszy kąt portret portret portret, szerszy portret, normalny

No i wideo. Motorola Signature umożliwia nagrywanie w jakości nawet do 8K w 30 klatkach na sekundę lub w 4K przy 120 klatkach na sekundę. Przy tym jednak obie te wartości dostępne są tylko przy wykorzystaniu oczka głównego i teleobiektywu.

Z nie do końca zrozumiałych przyczyn, ultraszerokiego kąta można użyć dopiero schodząc do 4K przy 30 kl./s (przy 60 kl./s nie jest dostępny). Możemy też kręcić w szerokim zakresie dynamicznym HDR w standardzie Dolby Vision.

Jakość nagrywanych wideo jest w gruncie rzeczy bardzo dobra, ale – znów – nie aż tak jak u konkurencji. Brakuje mi tutaj przede wszystkim trochę większej płynności przy przełączaniu obiektywów w trakcie nagrywania (bo widać szarpnięcia), natomiast poza tym, kolorystyka cieszy oko, stabilizacja obrazu z reguły nie zawodzi, a autofocus pozostaje celny.

Podsumowanie

To były udane dwa tygodnie testów, bowiem Motorola Signature 27 to – tylko albo aż – wprost świetny smartfon. Tylko, bo jest tutaj aspekt, w którym liczyłem na znacznie więcej. Aż, bo są kwestie, w których pozostawia po sobie naprawdę kapitalne odczucia.

Bateria zapewnia godny podziwu czas pracy, stanowiący spory wyróżnik na tle innych flagowców, a przy tym obsługuje relatywnie szybkie ładowanie. Wydajność to istna petarda, wyświetlacz jest rewelacyjny, głośniki grają co najmniej bardzo dobrze, a konstrukcja jest solidna, względnie smukła i dobrze leży w dłoni. Benefit stanowi też dłuższa, bo 36-miesięczna gwarancja.

Aparat jest bardzo dobry, ale tu zdecydowanie mogłoby być lepiej. Żeby nie było, to nie jest tak, że aspekt fotografii całkowicie mnie zawiódł, jednakże trudno mi odrzucić myśl, że za tą cenę można kupić smartfon z definitywnie lepszym aparatem. Nieśmiało zerkam tutaj w kierunku – chociażby – Vivo X500 Pro Max czy Oppo Find X10 Pro Max.

Komu zatem polecam Motorolę Signature 27? Przede wszystkim tym, którym zależy na bezwzględnie świetnej baterii i topowej wydajności, chcą, by ich smartfon jakoś wyróżniał się w tłumie (z tymi pleckami o to nietrudno) i miał bardzo dobry aparat, ale – jednocześnie – nie oczekują, że będzie pod tym kątem najlepszy na rynku.

I, choć to naprawdę świetny sprzęt, tak mam przeczucie graniczące z pewnością, że jego początki na rynku nie będą łatwe, bo konkurencja w tym segmencie jest bardzo mocna. Czy Motorola Signature 27 ma szansę na sukces? Jak najbardziej, ale raczej za jakiś czas, po ewentualnych promocjach i obniżkach ceny.

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