To idealny smartfon dla osób, które mają dziurawe ręce

Nie każdy obchodzi się z telefonem jak z jajkiem. Niektórzy nie robią tego jednak umyślnie, a do tego po prostu – zdarza się, że wypadnie z rąk. Producent deklaruje, że jego najnowszy smartfon przetrwa wiele upadków, więc może być atrakcyjną propozycją dla tych, którzy mają „dziurawe ręce”.

Smartfon Realme Note 80 to ideał dla tych, którym telefon regularnie wypada z rąk

Smartfon Realme Note 80 wyposażono we wzmocnioną ochronę ArmorShell, dzięki czemu pomyślnie przeszedł testy upadków z wysokości 1,8 metra i 60 cm oraz może pochwalić się certyfikatem zgodności z wojskową normą MIL-STD-810H. I choć nie gwarantuje to całkowitej niezniszczalności, daje przynajmniej nadzieję, że telefon przetrwa niejeden upadek na ziemię.

Co więcej, producent deklaruje, że smartfon Realme Note 80 nie boi się też wody, ponieważ cechuje się odpornością klasy IP54 i można go obsługiwać nawet mokrymi dłońmi, a gdy woda dostanie się do środka, zostanie ona usunięta za pomocą fal dźwiękowych (podobne rozwiązanie można spotkać m.in. w Apple Watchu).

Realme Note 80 (źródło: Realme)

Smartfon Realme Note 80 ma być jednak nie tylko wytrzymały, ale też trwały, co potwierdziło ponad 320 różnych testów. W ich trakcie m.in. podłączano kabel do ładowania 40 tysięcy razy, wciskano klawisze milion (!) razy i trzymano telefon w wysokiej temperaturze (65℃) przy wysokiej wilgotności (90%) przez… 21 dni.

W obszarze „wytrzymałości i trwałości” wymieniany jest również akumulator o pojemności 6300 mAh, który po całym dniu użytkowania smartfona wciąż ma mieć ponad 50% naładowania, a do tego ma zachować powyżej 80% pierwotnej pojemności po 4 latach korzystania z urządzenia.

Realme Note 80 (źródło: Realme)

Podobny okres podawany jest w przypadku płynności działania systemu operacyjnego (fabrycznie zainstalowany jest system Android 15), co jest odważną deklaracją w sytuacji, gdy zastosowano przestarzałą pamięć wewnętrzną typu eMMC 5.1, 8-rdzeniowy procesor Unisoc T7250 1,8 GHz (12 nm; producent podaje, że w AnTuTu „wykręca” ponad 390 tysięcy punktów) i 4 GB RAM LPDDR4X.

Znacznie lepiej wygląda grubość, wynosząca 7,94 mm. Wysokość to zaś 167,2 mm, a szerokość 76,6 mm. W takiej obudowie umieszczono 6,74-calowy ekran o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli (260 ppi), odświeżający obraz z częstotliwością 90 Hz oraz dwa aparaty: 5 Mpix (f/2.2) na przodzie i 8 Mpix (f/2.0) na tyle.

Realme Note 80 (źródło: Realme)

Ponadto smartfon Realme Note 80 oferuje slot na kartę microSD (wbudowana pamięć ma pojemność 64 lub 128 GB, w zależności od wersji), obsługę ładowania przewodowego o mocy 15 W, skaner odcisków palców, dwa sloty na kartę nano SIM, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Realme Note 80 to tani smartfon

Smartfon Realme Note 80 pojawił się już w Indonezji i Tajlandii oraz na Filipinach, gdzie będzie sprzedawany za – odpowiednio – 1799000 rupii (równowartość około 390 złotych), 3599 batów (~415 złotych) i 3999 pesos (~250 złotych).