Realme Note 60 to tani pancernik w ładnym garniaku

Kiedy słyszycie zwrot „wytrzymały smartfon”, najprawdopodobniej macie przed oczami czarną obudowę ze wzmocnionymi rogami i specyfikację, która robiłaby wrażenie na swojej półce cenowej pięć lat temu. Realme Note 60 to jednak model, którego takie skojarzenia nie dotyczą.

Specyfikacja Realme Note 60

Realme Note 60 napędza układ mobilny Unisoc T612, a towarzyszy mu 6 GB RAM z opcją rozszerzenia o 6 GB dzięki dynamicznej pamięci oraz 128 GB miejsca na dane plus gniazdo na kartę microSD. Oprócz tego warto wspomnieć o obecności dual SIM, Wi-Fi 5 czy Bluetooth 5.0.

Realme Note 60 (Źródło: Realme)

Note 60 to także duży ekran IPS LCD o przekątnej 6,74 cala, rozdzielczości HD+ (1600×720 pikseli) i maksymalnej częstotliwości odświeżania rzędu 90 Hz. Obsługę panelu dotykowego na zewnątrz podczas deszczu ułatwia obecność technologii Rainwater Smart Touch. Zestaw aparatów to w tym przypadku duet, na który składają się matryca 5 Mpix z przodu i sensor 32 Mpix z tyłu, któremu towarzyszy czujnik głębi. Wewnątrz urządzenia zdecydowano się na standardowe ogniwo o pojemności 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 10 W.

Realme Note 60 – wytrzymały, ale niebrzydki

To jak z tą odpornością tego smartfona? Już tłumaczę – to wszystko ma być zasługą technologii ArmorShell. Nie jest to jedno rozwiązanie, a zestaw kilku ulepszeń, które razem sprawiają, że obudowa smartfona wytrzymuje takie sytuacje, gdzie inne urządzenia mogłyby się poddać. Producent wymienia w ArmorShell osiem elementów, m.in. odlewana ciśnieniowo aluminiowa konstrukcja, zintegrowana rama wewnętrzna z metalu czy projekt InSeal.

Ponad 320 rygorystycznych testów, w tym weryfikujących odporność na upadek, potwierdza wytrzymałość modelu Note 60. Oprócz tego konstrukcja otrzymała certyfikat niezawodności TUV Rheinland oraz spełnia wymogi klasy odporności IP64, co świadczy o pełnej pyłoszczelności i odporności na zachlapania.

Realme Note 60 (Źródło: Realme)

Jak widać na grafikach, ArmorShell nie wpłynął niekorzystnie na urodę Realme Note 60, dostępnego w dwóch kolorach – błękitnym i czarnym. Całość prezentuje się jak typowy smartfon z tej półki cenowej. Co więcej, jego wymiary to 167,3×76,7×7,8 mm, więc konstrukcja nie jest przesadnie gruba.

Smartfon Realme Note 60 można już kupić m.in. w Media Expert, RTV Euro AGD, Komputronik oraz x-kom w cenie 499 złotych za jedyny dostępny w Polsce wariant 6 GB + 128 GB.