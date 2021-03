Wow – realme GT Neo z Dimensity 1200 będzie naprawdę mocny!

Im smartfon wydajniejszy, tym użytkownik ma mniej powodów do narzekań. Nadchodzący realme GT Neo z pewnością nie zawiedzie w tym aspekcie – wiemy, jak ogromną wydajność zapewni dzięki zastosowaniu procesora MediaTek Dimensity 1200.

Premiera realme GT Neo już jutro!

realme GT Neo zadebiutuje już jutro, 31 marca 2021 roku. Będzie to kolejny po realme GT flagowiec tej marki. Producent zdecydował się na niecodzienną strategię, ponieważ zapowiedział, że zamierza wprowadzić na rynek dwa high-endy z różnymi procesorami.

realme GT ma na pokładzie platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 888, natomiast realme GT Neo zostanie wyposażony w układ MediaTek Dimensity 1200. Na papierze prezentuje się on naprawdę okazale, a teraz okazuje się, że w praktyce również nie zawiedzie.

realme GT Neo z procesorem Dimensity 1200 będzie naprawdę mocny!

W sieci pojawił się zrzut ekranu, na którym widać test, przeprowadzony z użyciem AnTuTu, na smartfonie realme GT Neo. Uzyskał on aż 711664 punkty. Obok, dla porównania, dodano test urządzenia z procesorem Qualcomm Snapdragon 870. Jak widać, różnica jest naprawdę niewielka i producent prawdopodobnie nie omieszka o tym wspomnieć podczas prezentacji nowego flagowca.

Dimensity 1200 to aktualnie najwydajniejszy procesor MediaTeka. Składa się on z jednego, ultra wydajnego rdzenia ARM Cortex-A78 o maksymalnej częstotliwości 3,0 GHz, trzech wysokowydajnych ARM Cortex-A78 do 2,6 GHz i czterech wydajnych energetycznie ARM Cortex-A55 do 2,0 GHz. Do kompletu jest układ graficzny ARM Mali-G77 MC9. Całość powstaje z wykorzystaniem 6-nm procesu technologicznego.

Specyfikacja realme GT Neo

Mimo że oficjalna premiera dopiero jutro, już teraz wiemy dość sporo o kolejnym flagowcu marki realme. Oprócz procesora MediaTek Dimensity 1200, zaoferuje on też wyświetlacz AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, od 6 GB do 12 GB LPDDR5 RAM, pamięć flash typu UFS 3.1 oraz aparat o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie i trzy na tyle: 64 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix.

źródło: realme

źródło: GizmoChina

Specyfikacja realme GT Neo obejmować ma również 3,5 mm złącze słuchawkowe i port USB-C, za pośrednictwem którego będzie można naładować akumulator o pojemności 4500 mAh (z mocą nawet 65 W). Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem realme UI 2.0.