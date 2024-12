Realme GT 7 Pro w promocji. Mocarna ładowarka w zestawie

Realme GT 7 Pro zdecydowanie nie należy do tanich smartfonów. Na szczęście, dość często oferowany jest w ramach różnych promocji. W najnowszej, oprócz obniżonej ceny, możemy liczyć na mocarną ładowarkę w zestawie.

Realme GT 7 Pro – co oferuje ten drogi smartfon?

Do wysokich cen iPhone’ów czy topowych Samsungów chyba każdy zdążył się już przyzwyczaić. Ile jednak może kosztować smartfon Realme z wyższej półki? Niewykluczone, że nie wszyscy udzielą poprawnej odpowiedzi w przypadku bohatera tego tekstu. Otóż Realme GT 7 Pro w dniu debiutu został wyceniony na 4499 złotych w wersji 12/256 GB i na 4799 złotych w wariancie 12/512 GB.

Co otrzymujemy w tej cenie? Chociażby rewelacyjny wyświetlacz, świetny czas pracy, doskonałą wydajność, ponad zadowalającą jakość zdjęć, a także naprawdę szybkie ładowanie z mocą 120 W. To wszystko zamknięte jest w obudowie, którą wielu doceni ze względu na jakość wykonania.

Owszem nie zabrakło też kilku wad i jeśli chcecie je poznać, a także dowiedzieć się sporo więcej o omawianym urządzeniu, to zapraszamy do naszej recenzji Realme GT 7 Pro.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Realme GT 7 Pro w nowej promocji

Jak już wcześniej napisałem, mamy do czynienia z drogim smartfonem. Pewnym pocieszeniem jest jednak fakt, że jest on dość często dostępny w ciekawych promocjach. Przykładowo w przedsprzedaży mogliśmy go kupić w cenie niższej o 800 złotych. Oznacza to, że wariant 12/256 GB kosztował 3699 złotych, a wersja 12/512 GB została wyceniona na 3999 złotych. Do tego klient w gratisie otrzymywał ładowarkę 120 W, czyli taką pozwalającą wykorzystać potencjał szybkiego ładowania tego smartfona.

Wspomniana promocja już się skończyła, ale na drugą nie musieliśmy długo czekać. Owszem teraz promocja jest trochę mniej atrakcyjna, ale i tak może zainteresować wielu klientów. Otóż cena smartfona wynosi:

3999 złotych za wersję 12 GB RAM i 265 GB na dane,

4299 złotych za wersję 12 GB RAM i 512 GB na dane.

Dodatkowo w ramach promocji otrzymujemy w zestawie ładowarkę o mocy 120 W. Akcja trwa od dziś (27 grudnia 2024 roku) do 16 stycznia 2025 roku. Realme GT 7 Pro w promocyjnej ofercie można kupić w internetowych sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro oraz realmeshop.pl.