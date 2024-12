Nieprzeciętny średniak. Oppo A5 Pro debiutuje na rynku

Właśnie dzisiaj (27 grudnia) oficjalnie rusza regularna sprzedaż smartfona Oppo A5 Pro. Póki co tylko w Chinach, ale i tak warto poświęcić temu urządzeniu kilka chwil. W niezły sposób łączy w sobie bowiem styl, wytrzymałość i przyzwoitą wydajność.

Specyfikacja Oppo A5 Pro. Co ten smartfon w sobie ma?

Oppo A5 Pro to całkiem nieźle wyposażony smartfon ze średniej półki. Producent zainstalował w nim podwójny aparat z tyłu: 50 Mpix (f/1.8) + monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4) oraz kamerę 16 Mpix (f/2.4) z przodu. A skoro już tu jesteśmy, to…

Jeśli chodzi o wyświetlacz, smartfon Oppo A5 Pro został wyposażony w 6,7-calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Do tego cechuje się on jeszcze jasnością sięgającą 1200 nitów, co pozwala liczyć na komfortowe korzystanie także w bardziej słoneczne dni.

Oppo A5 Pro (fot. Oppo)

Całość bazuje na procesorze MediaTek Dimensity 7300. Ten układ SoC nie zaoferuje może zdumiewającej wydajności, ale powinien zapewnić płynne działanie nie tylko w podstawowych zastosowaniach. Szczególnie że wespół z nim działa 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej. Na pliki użytkownik dostaje zaś 256 lub 512 GB.

W środku znalazło się jeszcze miejsce na akumulator o sporej pojemności: 6000 mAh. Obsługuje on w dodatku szybkie ładowanie z mocą 80 W. Z kolei system to – oczywiście – Android 15 z nakładką ColorOS 15.

Oppo A5 Pro (fot. Oppo)

Wszystko to zamknięte zostało we wcale nie grubej, bo mierzącej 7,55 mm obudowie, cechującej się wysoką wytrzymałością. Konstrukcja spełnia wymogi militarnej normy GJB 150A-2009, a do tego cechuje się pyło- i wodoodpornością w klasach IP68 oraz IP69. Niestraszne są jej zatem i zanurzenia, i natryski.

Ile kosztuje smartfon Oppo A5 Pro?

Smartfon Oppo A5 Pro jest dostępny w Chinach w czterech wersjach pamięciowych. Ich ceny przedstawiają się następująco:

8/256 GB – 1999 juanów (równowartość ~1120 złotych),

8/512 GB – 2199 juanów (~1235 złotych),

12/256 GB – 2199 juanów (~1235 złotych),

12/512 GB – 2499 juanów (~1400 złotych).