Karty microSD Samsunga z postaciami z Sonica. Są szybkie i wytrzymałe

Samsung zaprezentował serię kart pamięci z kultową postacią Sonica. Mają być dostępne w czterech wariantach pojemności od 128 GB do 1 TB i są przeznaczone głównie dla graczy, ale nie tylko.

Nowe karty microSD Samsunga: wytrzymałość i szybkość to ich drugie imię

Sonic the Hedgehog PRO Plus to nowa seria kart microSD A2, zaprezentowana przez markę Samsung. Pamięci powstały przy współpracy z marką SEGA i zostały zadedykowane przede wszystkim dla graczy i twórców treści, którzy potrzebują dostępu do niezawodnej i bezpiecznej metody przechowywania plików.

Karty Samsunga cechują się wysoką prędkością odczytu (do 180 Mb/s) i zapisu (do 130 Mb/s), dzięki czemu nowa seria kart będzie kompatybilna z wieloma urządzeniami – sprawdzi się m.in. w przenośnych konsolach do gier, smartfonach, tabletach czy kamerach sportowych i dronach. Co ciekawe, karty mają się cechować także wysoką odpornością – seria z postaciami z Sonica została poddana wielu specjalistycznym testom.

Wszystkie zaprezentowane karty pamięci mogą pracować w szerokim zakresie temperatur – od -25 stopni Celsjusza do nawet 85 stopni Celsjusza. Mają też wytrzymywać do 24 godzin na głębokości do 1 metra w wodzie słonej o stężeniu do 3% chlorku sodu. Pamięci są też odporne na promieniowanie rentgenowskie stosowane na lotniskach (do 100 mGy przez 210 sekund), a także promieniowanie elektromagnetyczne (do 15 tysięcy Gaussów przez 30 sekund). Nowa seria kart charakteryzuje się też wytrzymałością na upadki z wysokości do 5 metrów (do 1,5 metra w przypadku wersji 1 TB).

Karty z serii Sonic the Hedgehog PRO Plus (źródło: Samsung)

Warianty kart microSD z serii Samsung Sonic the Hedgehog PRO Plus

Seria Sonic the Hedgehog PRO Plus składa się z czterech kart, które różnią się nie tylko pojemnością, ale i kolorystyką oraz nadrukowaną postacią. W ofercie Samsunga są zatem karty:

128 GB z czerwoną postacią kolczatki Knuckles (ang. Knuckles the Echidna), cena: $23,99,

256 GB z żółtą postacią lisa Tailsa (ang. Miles „Tails” Prower); $36,99,

512 GB z niebieską postacią głównego bohatera, czyli jeża Sonica (ang. Sonic the Hedgehog); $68,99,

1 TB z czarną postacią antybohatera, czyli jeża Shadowa (ang. Shadow the Hedgehog); $125,99

Karty microSD z serii Sonic the Hedgehog PRO Plus (źródło: Samsung)

Sonic the Hedgehog PRO Plus mają trafić do sprzedaży w styczniu 2025 roku na stronie Samsung.com oraz u wybranych partnerów. Samsung uruchomił też zapisy (niestety, nie dla Polaków), które uprawniają do 30% zniżki na zakup maksymalnie trzech kart z nowej serii.