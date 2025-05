Samsung przestanie robić procesory dla Google? Nowa współpraca na horyzoncie

Google Pixel 6 to smartfon, który rozpoczął kilkuletnią przygodę giganta z Mountain View z Samsungiem. Wtedy to porzucono sprawdzone i uniwersalne rozwiązania Qualcomma w kwestii układów mobilnych na rzecz bardziej spersonalizowanych chipsetów. 2025 rok może przynieść w tej kwestii sporą zmianę.

Czego potrzebują flagowe smartfony?

Huawei, Apple, Samsung – wiecie, co łączyło te trzy firmy w 2019 roku? Oprócz sporej popularności, można było wskazać również zastosowanie autorskich rozwiązań w kwestii układów mobilnych, kolejno Kirin, Bionic i Exynos. Google na tym polu od czasów pierwszego Pixela korzystało wtedy z możliwości ogólnodostępnych Snapdragonów Qualcomma.

Żeby jednak grać w najwyższej lidze smartfonów, trzeba było opracować coś własnego. Tak, jak teraz Xiaomi zaprezentowało model 15S z autorskim chipsetem Xring 01, tak w 2021 roku Google pokazał światu SoC Tensor. Układ mobilny powstał we współpracy z Samsungiem i trwa ona do dziś. Niewykluczone jednak, że taki stan nie potrwa długo.

Google Tensor z fabryk TSMC już wkrótce?

Serwis DigiTimes, powołując się na swojego branżowego informatora, podaje, że Tensor G4 może być ostatnim chipsetem opracowanym przez Google i produkowanym w fabrykach Samsunga. Zlecenie ma przejąć tajwańskie TSMC, a pierwszymi smartfonami z nowymi układami zostanie seria Pixel 10, której premiera zaplanowana jest na drugą połowę 2025 roku. Co ciekawe, pierwsze informacje sugerujące taki ruch ze strony amerykańskiego giganta sięgają 2024 roku.

Dlaczego Google zdecydowało się na taki krok? Ci, którzy obserwują rynek od kilku miesięcy, widzą, że Samsung ma problem z własnymi SoC. Exynos 2500 nie trafił do flagowych modeli z serii Galaxy S25, ponieważ przed premierą urządzeń gigantowi nie udało się okiełznać litografii 3nm. Aby praca nie poszła na marne, autorskie układy Koreańczyków po raz pierwszy dostanie składany model Galaxy Z Flip 7.

Gigant z Mountain View najprawdopodobniej nie chce ryzykować, aby seria Pixel 10 otrzymała chipsety sprawujące się poniżej oczekiwań i postanowił zlecić pracę TSMC. Artykuł wspomina, że współpraca ma trwać od 3 do 5 lat, co oznacza, że ostatnimi smartfonami, które otrzymają układ mobilny Tensor, wyprodukowany przez TSMC w ramach umowy, będzie seria Pixel 14. Oczywiście nie można wykluczyć, że Google współpraca spodoba się do tego stopnia, że zostanie z Tajwańczykami na dłużej.